Andorra, con el mejor régimen fiscal de Europa

Un marco fiscal atractivo

Para los no residentes fiscales: IRNR

Impuesto de Sociedades (IS)

Un sistema fiscal que favorece la inversión inmobiliaria

La Plusvalía en Andorra

El sistema fiscal del Principado de Andorra, con sus normas tributarias y sus impuestos, convierten Andorra en un destino privilegiado para los inversores extranjeros.Conviene destacar que en Andorra no hay impuesto de sucesiones ni impuesto sobre el patrimonio, y los intereses bancarios están exentos de imposición hasta los 3 000€ anuales. Los diferentes impuestos que existen en Andorra conllevan muchas ventajas tanto para las personas físicas, residentes o no en el Principado, como para las empresas andorranas.Si no vives en Andorra (no has obtenido el estado de residente fiscal), probablemente tendrás que pagar el IRNR (Impuesto sobre la renta de no residentes).Tu tasa general es del 10%. Se trata principalmente de trabajadores fronterizos de España o Francia que trabajan diariamente en el Principado. Si tu interés es montar una empresa, visita de turismo o residir permanente, visitando el sitio web dedicado a la asesoría para crear empresas en Andorraencontrarás personas especializadas que podrán darte una asesoría legal y eficaz del tema de tu preferenciaEn Andorra, las empresas están sujetas a 2 impuestos principales: el Impuesto de Sociedades (IS), el Impuesto General Indirecto (IGI) y de manera indirecta por afectar a los titulares de la empresa, a un tercero: el IRPFIntroducido en 2012 y con un tipo máximo del 10%, el Impuesto de Sociedades (IS) grava los beneficios realizados por las empresas. El sistema fiscal en Andorra prevé ventajas particulares durante los tres primeros años de actividad de una empresa. Este impuesto no se impone a los holdings que tienen acciones en otras sociedades matriculadas fuera del país. Es tan bueno el régimen fiscal queCabe destacar que España y Andorra han llegado a un acuerdo bilateral para impedir la doble imposición en relación con la fiscalidad andorrana de las empresas.Estas son las principales líneas de tributación en Andorra, que los impuestos y las tasas aplicados en el Principado se refieren a individuos o creadores o compradores de empresas: el monto del principal impuesto andorrano (el IRPF, el impuesto a la renta personal) es de hasta el 10% de los recursos anuales declarados;El impuesto de sociedades (IS), el eje principal de la tributación andorrana en el sector empresarial, es como máximo el 10% de los beneficios obtenidos cada año;• El IVA (el IGI, impuesto general indirecto) es del 4,5%, es el más bajo de Europa el sistema fiscal de Andorra no incluye el impuesto a la riqueza (ISF) o el impuesto a la herencia;• El monto de las contribuciones a la seguridad social (CASS) es bajo en comparación con lo que se practica en otros países europeos. ¡El sistema de protección andorrano es considerado el mejor del mundo!El impuesto sobre la Plusvalía, y la legislación sobre los alojamientos turísticos favorecen la inversión inmobiliaria en Andorra por parte de inversores extranjeros.Introducido en Andorra en 2006, este impuesto grava la venta de un bien inmueble cuya adquisición es inferior a 10 años y se paga en el momento de la venta del bien. El Gobierno efectua una retención del 5% del importe de la plusvalía durante un período de 3 a 6 meses para poder verificar que no existen sanciones administrativas en curso y para controlar el valor del bien declarado.Si quiere comprar un apartamento en Andorra para alquilarlo como apartamento turístico, tendrá que someterse a la fiscalidad andorrana y, concretamente, a la ley de alojamientos turísticos actualizada en 2017. Esta ley requiere que se declare el alquiler temporal en el Ministerio de Turismo y se obtenga un número de registro para cada unidad inmobiliaria. Dicho número permite la práctica de esta actividad y otorga una clasificación según los criterios del servicio del ministerio.Es tanto el auge de crecimiento de andorra ya sea para la creación de empresas, turismo o para volverse residentes quesegún reporte anual de la unión europea.