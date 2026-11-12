La iglesia de San Agustín entra en la Lista Verde del Patrimonio

Tres enclaves montillanos en riesgo

La iglesia de San Agustín de Montilla acaba de abandonar lade Hispania Nostra y ha pasado a formar parte de la Lista Verde de esta asociación, que reconoce así la recuperación del histórico templo de la calle Ancha tras las obras de rehabilitación que permitieron su reapertura al culto el pasado 21 de marzo, después de nueve meses de trabajos.Así lo ha confirmado ala historiadora del Arte Ana Zarco Colón, coordinadora de la Lista Roja del Patrimonio, quien ha agradecido expresamente a este periódico "toda la ayuda y documentación" facilitada por su director para hacer posible la incorporación de la iglesia de San Agustín a laLa decisión de Hispania Nostra supone la salida del templo de una relación que tiene como objetivo denunciar la situación de aquellos enclaves históricos, culturales o naturales de toda España que se encuentran en estado de abandono o presentan riesgo de desaparición. En el caso de San Agustín, su recuperación ha permitido superar los problemas de conservación que habían motivado su inclusión en este inventario.La iglesia, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de Monumento, reabrió sus puertas el pasado 21 de marzo con una misa solemne de Acción de Gracias presidida por el obispo de Córdoba, monseñor Jesús Fernández. La celebración marcó el regreso a la actividad habitual de uno de los templos más representativos de Montilla, considerado por numerosos cofrades como el auténtico kilómetro cero de la Semana Santa de la localidad.Aquella ceremonia puso fin a nueve meses de obras y permitió a vecinos, feligreses y fieles comprobar el alcance de una intervención integral que había resultado especialmente compleja por el estado de conservación del edificio. Entre los principales problemas figuraban las continuas filtraciones de agua provocadas por el deterioro de la cubierta, que habían ocasionado importantes daños estructurales.De hecho, los trabajos de rehabilitación sacaron a la luz un deterioro mucho más grave del previsto inicialmente, especialmente en la cubierta del inmueble. Como adelantó en primicia Montilla Digital, esta circunstancia obligó a replantear por completo la planificación de las obras y provocó un incremento considerable de los costes de ejecución, hasta el punto de dejar a la Parroquia de San Sebastián sin los recursos económicos necesarios para completar el proyecto.El Obispado de Córdoba, consciente de la importancia religiosa y patrimonial de la iglesia de San Agustín, había comprometido una aportación superior a los 270.000 euros para contribuir a su recuperación. Sin embargo, aquella cantidad resultó insuficiente para afrontar la totalidad de las actuaciones que terminaron siendo necesarias a medida que avanzaban los trabajos.La rehabilitación también contó con la colaboración de distintas administraciones públicas. El Ayuntamiento de Montilla acordó una bonificación del 95 por ciento del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), mientras que la Diputación de Córdoba concedió una subvención excepcional de 60.000 euros para contribuir a la ejecución del proyecto.La intervención incluyó la sustitución completa de la solería del templo, cuyo estado también venía ocasionando dificultades recurrentes. Asimismo, se acometió la pintura interior del edificio, se instalaron nuevos sistemas de iluminación y sonido y se realizaron mejoras en el mobiliario, junto con la limpieza de los retablos y una renovación general de la decoración.Los trabajos sobre el pavimento permitieron, además, localizar distintos restos arqueológicos que obligaron a extremar las precauciones durante la intervención. Entre los hallazgos destacaron varias criptas, la mayoría de ellas sin restos humanos, con la excepción de la situada en la capilla de San Nicolás, donde, según explicó el párroco, Antonio Ramírez Climent, aparecieron huesos pertenecientes a una persona.La recuperación de San Agustín fue posible gracias a una financiación procedente de distintas vías. Junto con las aportaciones del Obispado de Córdoba y las administraciones públicas, el proyecto recibió el respaldo de numerosos ciudadanos a través de la denominada Operación Losa, una iniciativa en la que desempeñó un papel decisivo la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, con Francisco José Méndez Hidalgo y José Carlos Carmona Márquez al frente.La reapertura del templo al culto culminó así un proceso de rehabilitación que había tenido que afrontar importantes dificultades técnicas y económicas y que ahora ha permitido a la iglesia de San Agustín abandonar la Lista Roja del Patrimonio para incorporarse a la Lista Verde de Hispania Nostra.Con la salida de San Agustín, Montilla mantiene otros tres enclaves históricos en la Lista Roja del Patrimonio: el Arco de San Lorenzo, la Casa de Las Camachas y el Palacio de los Duques de Medinaceli. Los tres inmuebles forman parte del patrimonio histórico y arquitectónico de la localidad y presentan diferentes problemas relacionados con su estado de conservación.El Arco de San Lorenzo constituye uno de los vestigios del antiguo convento franciscano en el que residió san Francisco Solano entre 1569 y 1579. Situado en la Huerta del Adalid, fuera del casco urbano y en dirección a Espejo, el cenobio fue fundado a principios del siglo XVI y permanece en estado ruinoso desde el siglo XVIII.Entre los elementos que todavía se conservan sobresale su portada renacentista, atribuida a Hernán Ruiz El Viejo y considerada una de las últimas muestras del plateresco español en la provincia de Córdoba. Su vinculación con el patrón de Montilla mantiene el interés de sus seguidores y devotos por este enclave, integrado en el recorrido biográfico del santo junto con su casa natal, el convento de Santa Clara, el Barrio de Tenerías y la Huerta de Huelma.El Arco de San Lorenzo es de propiedad municipal desde el 16 de marzo de 2006 y ha sufrido dos importantes expolios, registrados en 1999 y 2005. Tras el primero de ellos se estudió la posibilidad de reconstruir la portada en un emplazamiento más próximo al casco urbano, aunque un informe de la Junta de Andalucía desaconsejó finalmente su traslado.El segundo ataque provocó la desaparición de un gran sillar que contenía la talla de un ángel sosteniendo una guirnalda floral, cuyo paradero continúa siendo desconocido. Aquel expolio también afectó al capitel que cubría las medias balaustradas situadas a ambos lados de la portada, decorada con sillares que incorporaban referencias a la Pasión de Jesucristo.Tanto el Ayuntamiento de Montilla como el Consejo Asesor de Patrimonio Histórico, órgano integrado por representantes de los grupos municipales y de los colectivos culturales de la ciudad, han reiterado en distintas ocasiones la necesidad de recuperar este elemento arquitectónico.Otro de los inmuebles montillanos incluidos en la Lista Roja de Hispania Nostra es la Casa de Las Camachas, incorporada a esta relación el 25 de octubre de 2019. El edificio se encuentra a escasos metros de la Plaza de la Rosa y está vinculado a la tradición popular que sitúa en este lugar la vivienda de Leonor Rodríguez La Camacha, una tabernera procesada por la Inquisición en 1572 bajo una acusación de brujería. La figura de esta mujer quedó inmortalizada por Miguel de Cervantes en su novela ejemplar, una vinculación literaria que forma parte del interés histórico y cultural del inmueble.Los propietarios de la Casa de Las Camachas pusieron el edificio a la venta en 2008, con un precio inicial que rondaba el millón de euros. La vivienda lleva deshabitada casi cuatro lustros y la ausencia de mantenimiento, unida a los efectos de las inclemencias meteorológicas, ha contribuido a su progresivo deterioro, una situación que ha despertado la preocupación de los vecinos del Cerrillo de San José.El tercer enclave montillano que continúa en la Lista Roja del Patrimonio es el Palacio de los Duques de Medinaceli, un edificio cuya construcción fue promovida a principios del siglo XVI por los marqueses de Priego. El inmueble se encuentra dentro del entorno de protección del convento de Santa Clara, conforme a lo establecido en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.El Ayuntamiento de Montilla adquirió el palacio a mediados de 2021 por un importe de 650.000 euros. Posteriormente, a mediados de 2022, el equipo de gobierno municipal planteó la posibilidad de transformar el inmueble en un hotel-boutique integrado en la red pública de Paradores de Turismo.Aquella propuesta contemplaba completar la rehabilitación del palacio con la creación de un museo del aceite en el antiguo Molino del Duque, edificio que alberga la Oficina de Empleo, así como con la peatonalización del Llano de Palacio para mejorar la conexión de este entorno monumental con el Paseo de Cervantes.La situación del patrimonio histórico de Montilla volvió a centrar la atención política el pasado mes de septiembre, cuando el Partido Verde (Verdes EQUO) reclamó actuaciones para frenar el deterioro de estos bienes tanto en la localidad como en el conjunto de la provincia de Córdoba, donde cerca de una veintena de enclaves permanecen incluidos en la Lista Roja del Patrimonio.