James Suckling sitúa un vino de Bodegas Alvear entre los cien mejores de España

Ocho generaciones en torno al vino

ha logrado situar su vinoen el puesto número 72 del, la selección anual de vinos españoles elaborada por el reconocido crítico internacional James Suckling, una de las voces más influyentes del panorama vinícola mundial. La firma montillana ha celebrado la inclusión de este blanco seco elaborado con uva de la variedad Pedro Ximénez en una clasificación que reúne algunos de los vinos españoles más destacados del momento.Este reconocimiento internacional supone un respaldo al trabajo de investigación y recuperación del patrimonio vitícola que Bodegas Alvear desarrolla desde hace años en la Sierra de Montilla, un territorio estrechamente vinculado a la elaboración de vinos de calidad y que constituye el eje central de su proyecto Tres Miradas, iniciado en el año 2016.Precisamente, esta iniciativa nació con el objetivo de recuperar y expresar la identidad del terruño históricamente conocido como Sierra de Montilla, una zona reconocida por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles como subzona de Calidad Superior. Sus cotas más elevadas, los característicos suelos de albariza y la presencia de algunas de las viñas más antiguas de Pedro Ximénez conforman un patrimonio vitícola de especial relevancia dentro del territorio andaluz.Dentro de este proyecto,representa la apuesta de Bodegas Alvear por los vinos procedentes de parcelas concretas, capaces de expresar las particularidades del terreno en el que se cultivan las uvas. En este caso, su origen se encuentra en uno de los viñedos más altos de la Sierra de Montilla, situado en el paraje de Benavente, donde la altitud, la pendiente, la ventilación constante y los suelos calizos determinan las características del entorno.El vino seleccionado por James Suckling corresponde a la añada de 2022 y se elabora mediante fermentación en botas viejas de roble americano. Su producción está limitada a 1.000 botellas, una cantidad que responde al propósito de transmitir las características específicas de esta parcela y preservar la identidad del viñedo del que procede.Según destaca la propia bodega,se caracteriza por su frescura, verticalidad, marcada mineralidad y complejidad, cualidades que permiten mostrar una interpretación singular de la variedad Pedro Ximénez. Su incorporación alconstituye, en este sentido, un reconocimiento al potencial de esta uva para la elaboración de vinos blancos de guarda.La presencia de este vino entre los cien seleccionados por el crítico internacional también refuerza la proyección de la Sierra de Montilla y del trabajo desarrollado por Bodegas Alvear para recuperar y poner en valor las características de sus viñedos históricos. La distinción se suma así a la trayectoria de una firma que ha mantenido su vinculación con el territorio durante casi tres siglos.Fundada en 1729, Bodegas Alvear es la segunda bodega más antigua de España y la más antigua de Andalucía. A lo largo de su historia ha conservado su carácter familiar, con una titularidad que se ha transmitido de padres a hijos y que actualmente permanece en manos de la octava generación de la familia."Ocho generaciones de amor al vino y dedicación exclusiva al campo que perviven con entusiasmo, una trayectoria que demuestra el compromiso y el respeto que la familia tiene a la tierra y a la vid, a las cuales se han dedicado con rigor y pasión", subrayan desde la compañía al referirse a la continuidad de una actividad que se remonta al primer tercio del siglo XVIII.Durante este tiempo, las sucesivas generaciones de la familia Alvear han contribuido tanto a la modernización técnica de las instalaciones como a la conservación de su patrimonio arquitectónico, manteniendo una actividad empresarial vinculada a la elaboración de vinos y al aprovechamiento de los recursos vitícolas de la zona.Esta trayectoria también ha estado acompañada por distintas iniciativas relacionadas con la sostenibilidad. En 2024, la Federación Española del Vino certificó el compromiso medioambiental de Bodegas Alvear mediante el sello, una acreditación que reconoce la aplicación de criterios de sostenibilidad en el sector bodeguero.Esta certificación supone la evolución del sello, surgido en 2015 como la primera y única certificación específica para bodegas en materia de sostenibilidad medioambiental. Su concesión a Bodegas Alvear reconoció el compromiso de la firma montillana con la protección del entorno, una línea de trabajo que convive con sus proyectos de recuperación del patrimonio vitícola de la DOP Montilla-Moriles.