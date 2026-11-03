Raquel Casado deja el Ayuntamiento de Montilla para centrarse en la Subdelegación del Gobierno

Una destacada trayectoria política



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO)

La hasta ahora teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado García, ha renunciado a su acta de concejala del Ayuntamiento de Montilla para dedicarse en exclusiva a su nueva responsabilidad como subdelegada accidental del Gobierno en Córdoba, cargo que asumió el pasado 21 de octubre en sustitución de Ana López,La renuncia, presentada a finales de la pasada semana, pone fin a una trayectoria de más de once años en la Corporación municipal. Casado García llegó al Ayuntamiento en junio de 2015 y, desde entonces, ha formado parte de todos los gobiernos locales encabezados por el alcalde de Montilla, Rafael Llamas.Durante este periodo, la política montillana ha estado al frente de las áreas de Infraestructuras, Obras y Medio Ambiente, asumiendo distintas responsabilidades dentro del equipo de gobierno municipal. Hasta que formalizó su renuncia, ocupaba la tercera tenencia de Alcaldía, desde la que ha desarrollado su actividad institucional durante esta última etapa.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha agradecido la dedicación de Raquel Casado García durante estos más de once años de servicio público y ha señalado que “Raquel ha desarrollado un trabajo constante y comprometido con Montilla, asumiendo áreas de gran responsabilidad y muy ligadas al día a día de nuestros vecinos y vecinas. Quiero agradecerle su entrega, su capacidad de trabajo y su implicación en la mejora de nuestra ciudad”.El regidor también se ha referido a la experiencia que Casado García ha adquirido durante su trayectoria en el Ayuntamiento de Montilla y que ahora aporta a su nueva responsabilidad en la Administración del Estado. En este sentido, ha expresado que “conocer de cerca las necesidades de la ciudadanía y la realidad de los ayuntamientos es un bagaje muy valioso para el trabajo que ahora asume”.Asimismo, Rafael Llamas ha destacado lo que representa para Montilla la incorporación de una persona de la localidad a un puesto de responsabilidad en la representación del Gobierno de España en la provincia de Córdoba. “Es un orgullo para Montilla contar con personas de nuestra ciudad en puestos de responsabilidad desde los que pueden contribuir al progreso y al bienestar de la sociedad. Le deseamos todos los aciertos en esta etapa al servicio de la provincia de Córdoba”, ha manifestado.De este modo, Raquel Casado García cierra su etapa en la Corporación municipal montillana, a la que ha pertenecido de manera ininterrumpida desde junio de 2015, para centrar su actividad en las funciones que desempeña desde el pasado 21 de octubre como subdelegada accidental del Gobierno en Córdoba.Nacida en Montilla en 1980, Raquel Casado García es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Córdoba y cuenta con un máster en Riesgos Climáticos e Impacto Ambiental por la Universidad Complutense de Madrid y la Agencia Estatal de Meteorología. Su formación incluye, además, un máster en Energías Renovables y Sostenibilidad Energética por la Universidad Europea Miguel de Cervantes.Experta en Desarrollo Rural Territorial, Casado ha ejercido como educadora ambiental y profesora, ha trabajado como investigadora para la Universidad de Córdoba (UCO) y ha desempeñado labores de técnica de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Montilla. Funcionaria de carrera, antes de su nombramiento en la Subdelegación en 2025 ejercía como profesora de Secundaria de la especialidad de Biología y Geología en el IES Manuel Reina de Puente Genil.Su trayectoria en la política municipal comenzó en las elecciones de 2015, cuando ocupó el cuarto puesto de la candidatura con la que Rafael Llamas concurrió a los comicios. Tras la constitución del Gobierno de coalición entre el PSOE e Izquierda Unida, asumió la sexta Tenencia de Alcaldía, que llevaba aparejada la Delegación de Obras, Servicios Públicos, Medio Ambiente y Agricultura.Cuatro años después, Casado pasó a ser tercera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Montilla y delegada del Área de Infraestructuras, Urbanismo y Medio Ambiente. Tras las elecciones municipales de 2023, se mantuvo al frente del Área de Infraestructuras y Medio Ambiente.Entre sus responsabilidades municipales han figurado las obras públicas, el mantenimiento de edificios, los servicios públicos, el transporte y los almacenes municipales, así como la protección del medio ambiente y la transición ecológica.En el ámbito orgánico, Raquel Casado García fue designada en febrero de 2025 secretaria coordinadora del Área de Universidades, Ciencia e Innovación del PSOE de Andalucía, bajo la dirección de María Jesús Montero como secretaria general.