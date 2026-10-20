Raquel Casado reemplazará a Ana López Losilla al frente de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba

Una destacada trayectoria política



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Raquel Casado García reemplazará a Ana María López Losilla al frente de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba. El relevo se produce tras el cese de López Losilla, formalizado este martes para concurrir en las listas del PSOE al Senado en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Por el momento, no ha trascendido si esta nueva responsabilidad de la edil montillana resulta compatible con su Tenencia de Alcaldía en el Ayuntamiento, donde dirige el Área de Infraestructuras y Medio Ambiente.Casado fue designada en la primavera del pasado añode la Subdelegación del Gobierno de España en Córdoba. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática hizo público aquel nombramiento mediante una resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tras un procedimiento de libre designación para cubrir el puesto.La salida de Ana María López Losilla se recoge en una resolución publicada este martes en el BOE y firmada el pasado viernes por el todavía delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández Peñalver. El texto establece que el cese surte efectos desde este martes y agradece los servicios prestados durante su etapa al frente de la Subdelegación.El PSOE de Córdoba había propuesto el pasado 14 de octubre a López Losilla como número tres de su candidatura al Senado. La lista está encabezada por la secretaria general de los socialistas cordobeses, Rafi Crespín, mientras que el segundo puesto corresponde al alcalde de Zuheros, Juan Manuel Poyato.Esta candidatura forma parte de la renovación de las listas socialistas por la provincia para los comicios del 29 de noviembre. En el Congreso de los Diputados, Alberto Mayoral encabezará la candidatura, seguido por la alcaldesa de Benamejí, Carmen Lara, y el alcalde de Posadas, Emilio Martínez.Nacida en Montilla en 1980, Raquel Casado García es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Córdoba y cuenta con un máster en Riesgos Climáticos e Impacto Ambiental por la Universidad Complutense de Madrid y la Agencia Estatal de Meteorología. Su formación incluye, además, un máster en Energías Renovables y Sostenibilidad Energética por la Universidad Europea Miguel de Cervantes.Experta en Desarrollo Rural Territorial, Casado ha ejercido como educadora ambiental y profesora, ha trabajado como investigadora para la Universidad de Córdoba (UCO) y ha desempeñado labores de técnica de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Montilla. Funcionaria de carrera, antes de su nombramiento en la Subdelegación en 2025 ejercía como profesora de Secundaria de la especialidad de Biología y Geología en el IES Manuel Reina de Puente Genil.Su trayectoria en la política municipal comenzó en las elecciones de 2015, cuando ocupó el cuarto puesto de la candidatura con la que Rafael Llamas concurrió a los comicios. Tras la constitución del Gobierno de coalición entre el PSOE e Izquierda Unida, asumió la sexta Tenencia de Alcaldía, que llevaba aparejada la Delegación de Obras, Servicios Públicos, Medio Ambiente y Agricultura.Cuatro años después, Casado pasó a ser tercera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Montilla y delegada del Área de Infraestructuras, Urbanismo y Medio Ambiente. Tras las elecciones municipales de 2023, se mantuvo al frente del Área de Infraestructuras y Medio Ambiente.Entre sus responsabilidades municipales figuran las obras públicas, el mantenimiento de edificios, los servicios públicos, el transporte y los almacenes municipales, así como la protección del medio ambiente y la transición ecológica.En el ámbito orgánico, Raquel Casado García fue designada en febrero de 2025 secretaria coordinadora del Área de Universidades, Ciencia e Innovación del PSOE de Andalucía, bajo la dirección de María Jesús Montero como secretaria general.El cese de López Losilla coincide con la publicación en el BOE de las salidas de otros subdelegados del Gobierno en Andalucía que también concurrirán a las elecciones generales. Se trata de Francisco Toscano Rodero, en Sevilla; Francisco Javier Salas Ruiz, en Málaga; José Antonio Montilla Martos, en Granada, y José María Martín Fernández, en Almería. Las resoluciones han sido firmadas por Pedro Fernández Peñalver, quien también tiene previsto dejar la Delegación del Gobierno en Andalucía para presentarse a los comicios como cabeza de lista del PSOE al Senado por Granada.