El Club Deportivo Apedem logra en Ciudad Jardín su primera victoria de la temporada

El Club Deportivo Apedem consiguió este domingo su primera victoria de la temporada en Ciudad Jardín, donde se impuso por cero a uno gracias a un gol de José Pérez en el segundo minuto y al esfuerzo colectivo con el que sostuvo la ventaja hasta el final. El conjunto montillano sumó sus primeros tres puntos en uno de los campos más exigentes de la competición, frente a un adversario consolidado que el pasado curso logró clasificarse para la fase de ascenso.Y es que el encuentro exigió mucho más que un buen arranque. La escuadra de Montilla tuvo que combinar intensidad, orden y capacidad de resistencia para sacar adelante una cita que puso a prueba su madurez. El acierto temprano abrió el camino, pero la solidaridad entre líneas y las intervenciones de Carlos Repiso en los últimos minutos resultaron fundamentales para completar el triunfo.De entrada, el Club Deportivo Apedem interpretó bien las condiciones del terreno de juego y encontró muy pronto la recompensa. Apenas se había alcanzado el segundo minuto cuando José Pérez culminó un contraataque bien gestionado y batió al guardameta local. El gol dio ventaja a los visitantes y planteó el reto de defenderla durante prácticamente todo el partido.A partir de ese momento, el conjunto montillano respondió con una actuación disciplinada. Sus jugadores trabajaron juntos para frenar las ofensivas del rival, con ayudas constantes y un esfuerzo compartido que permitió proteger la renta. Cada línea contribuyó a mantener el orden y a dificultar los intentos locales de encontrar el empate.Además, esa atención defensiva no impidió que el equipo buscara ampliar la diferencia. En el tramo final de la primera parte dispuso de una ocasión clara para marcar el segundo tanto, aunque el marcador permaneció intacto. El descanso llegó, por tanto, con una ventaja mínima que premiaba el acierto de José Pérez y el trabajo posterior de sus compañeros.Tras la reanudación, el conjunto local intensificó su juego directo en busca de la igualada. El Club Deportivo Apedem sostuvo el pulso con firmeza y mantuvo la amenaza ofensiva mediante transiciones rápidas. La respuesta visitante combinó la necesidad de cerrar los caminos hacia su portería con la voluntad de aprovechar los espacios para volver a hacer daño.Ya en los últimos diez minutos, el empuje del adversario elevó la exigencia sobre la defensa montillana. Fue entonces cuando Carlos Repiso adquirió un protagonismo decisivo. Sus intervenciones evitaron el empate y permitieron conservar un resultado que el equipo había defendido desde los primeros compases. El guardameta puso así el cierre a un esfuerzo colectivo que llevó los tres puntos a Montilla.Por otro lado, el encuentro dejó una actuación especialmente destacada del juvenil aguilarense Pablo Jiménez, que disputó los noventa minutos y rindió a un gran nivel. Su aportación en un escenario exigente reforzó el valor de la cantera dentro de la plantilla y añadió otro motivo de satisfacción a la primera victoria del curso.En ese sentido, el triunfo también reconoció el valioso trabajo desarrollado durante toda la semana por el equipo técnico que dirige el entrenador cordobés Rafael Garrido para mejorar el rendimiento de la plantilla del Club Deportivo Apedem. La disciplina táctica, las ayudas entre compañeros y la capacidad para sostener el esfuerzo dieron reflejo sobre el césped a esa dedicación diaria.Con estos primeros tres puntos, el conjunto montillano gana tranquilidad competitiva y refuerza su ánimo de cara al próximo compromiso liguero frente al Villa del Río. La victoria en Ciudad Jardín deja el respaldo de un resultado trabajado: un gol temprano, una respuesta colectiva firme y la actuación decisiva de Carlos Repiso cuando más apretó el rival.