Montilla reúne esta tarde a Carlos Clementson y Rosa Romojaro en un encuentro literario



FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

Montilla acogerá esta tarde un encuentro y coloquio con los escritores Carlos Clementson y Rosa Romojaro, que conversarán sobre la poesía como espacio de serenidad y paz interior. La cita comenzará a las 20.15 horas en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio" y forma parte de "La Montaña Mágica", el ciclo de encuentros literarios impulsado por la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba y coordinado por Raúl Alonso.La actividad de este martes se integra en el bloque "La palabra que calma: poesía y paz interior", dedicado a la dimensión terapéutica de la poesía y a su capacidad para ofrecer una pausa y un espacio de escucha en medio del ruido cotidiano. El encuentro reunirá en Montilla a dos autores cuyas trayectorias combinan la creación poética, la investigación y la enseñanza de la literatura.Bajo el lema, esta edición de "La Montaña Mágica" comprende siete intervenciones distribuidas en tres bloques temáticos. La programación aborda la relación de la escritura poética con la paz interior, la resistencia ante la adversidad y la reconciliación entre personas, generaciones y culturas, así como con la naturaleza.El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque, ha señalado que "esta iniciativa presenta, además, un formato donde la literatura se yergue en una fuerza dinamizadora del pensamiento crítico y participativo". El ciclo propone un diálogo entre los autores y el público en torno a cuestiones que afectan a la convivencia ciudadana.Duque ha destacado que "esta diversidad generacional enriquece los debates y propicia un valioso intercambio de perspectivas entre jóvenes estudiantes, adultos y personas mayores". La programación se desarrolla en institutos de Educación Secundaria, bibliotecas municipales y espacios culturales de distintos municipios de la provincia.Carlos Clementson, nacido en Córdoba en 1944, es poeta, crítico y traductor, vinculado a la corriente culturalista de los Novísimos. Estudió Filología Románica en la Universidad de Murcia, donde posteriormente ejerció como profesor, y en 1973 comenzó su labor docente en Literatura Española en la Universidad de Córdoba. Su trayectoria reúne la escritura de poesía, el ensayo y la traducción de autores de distintas lenguas.Entre sus primeros poemarios figuran, Premio Polo de Medina en 1974;, publicado en 1975;, accésit del Premio Adonais en 1979, y, de 1982. En 1986 apareció, una selección de su producción a lo largo de dos décadas.Su bibliografía poética incluye también(1993),(1994) y, distinguido con el Premio José Hierro en 1995. A estos títulos se sumaron, ambos de 1996;(1997);, Premio Juan de Mena en 2002;(2003), y(2014).En el ámbito del ensayo, Clementson ha publicado. Paralelamente, ha cultivado la traducción poética con obras como, de Joachim Du Bellay, publicada en 1991;, de Carles Riba, en 1992, y, de Almeida Garrett, en 1998. Esta vertiente de su trabajo se extiende, además, a otros autores ingleses, italianos y catalanes.Rosa Romojaro Montero, nacida en Algeciras en 1948 y residente en Málaga, es poeta, narradora, ensayista y crítica literaria. Catedrática de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Málaga, ejerció anteriormente como catedrática de Enseñanza Media y se doctoró en 1984 con una tesis sobre la lírica de Lope de Vega y el mito clásico. También ha desarrollado su actividad investigadora y docente en universidades y centros de investigación nacionales y europeos.Su obra poética comprende(1983),(1985),(1986) y(1987, 1988). Posteriormente publicó(2001), Premio Ciudad de Salamanca;(2006), Premio Jaén de Poesía, y(2010), reconocido con el Premio Internacional Antonio Machado en Baeza y el Premio Andalucía de la Crítica. En 2014 apareció la selección de versosComo narradora, Romojaro ha publicado la novela(1992),(2007) y(2021), finalista del Premio Andalucía de la Crítica de 2022 en la modalidad de novela. Sus investigaciones abordan el mito clásico en la literatura del Siglo de Oro y la obra de autores como Manuel Altolaguirre, José María Hinojosa y José Moreno Villa.Parte de su obra ha sido traducida al italiano, francés y alemán, y selecciones de su poesía, al inglés, árabe y chino. Entre sus reconocimientos figuran el Galardón Día de Andalucía de las Letras de 2006, la Insignia de la Ciudad de Algeciras de 2016 y el Premio de las Letras Andaluzas Elio Antonio de Nebrija de 2023. Pertenece, entre otras instituciones, a la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.El bloque temático en el que se encuadra la cita de Montilla incluye también el encuentro programado el pasado 15 de octubre en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Tierno Galván de La Rambla. Carlos Clementson, Rosa Romojaro y Mercedes Castro son los autores que participan en este apartado del ciclo, centrado en los vínculos entre poesía y paz interior.La segunda línea de la programación, "El poema como refugio", aborda la poesía como herramienta de resistencia pacífica y reconstrucción personal ante el dolor o la adversidad. En ella participan Marta Sanz, Mercedes Castro y el montillano Antonio Varo Baena, con citas programadas el 14 de octubre en el IES Sacillis de Pedro Abad y mañana, 21 de octubre, en la Biblioteca Municipal de Rute.El tercer bloque, "Hacer las paces", plantea la escritura poética como un acto de generosidad capaz de tender puentes entre personas, generaciones, culturas y con la naturaleza. Marta Merino, Jorge Riechmann, Antonio Varo Baena y Carlos Clementson participan en este apartado, cuya programación ha comprendido Fuente Palmera, la Biblioteca Municipal de Iznájar y la Biblioteca Municipal de Villanueva del Rey, donde la cita tendrá lugar el próximo jueves, 22 de octubre.La iniciativa contará, además, con publicaciones vinculadas a los encuentros. Gabriel Duque ha explicado que "para dejar huella de estas jornadas y fomentar la lectura, cada bloque temático irá acompañado de la edición de libros con una selección de textos de los autores participantes. Del mismo modo, al finalizar el ciclo, se publicará un estuche conmemorativo con las tres obras como memoria viva de esta edición".