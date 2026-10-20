Cómo funcionan las cámaras de vigilancia sin wifi y cuándo compensan de verdad
En la campiña cordobesa hay miles de sitios que nadie vigila porque no llega el router: un olivar con caseta de aperos, una nave a las afueras, una casa de campo que se abre en verano, un lagar que pasa meses cerrado. Para todos ellos el mercado ofrece una solución que suena perfecta: la cámara de vigilancia sin wifi, que envía las imágenes al móvil sin necesidad de internet en el lugar. Funciona, pero no siempre compensa, y casi ninguna guía explica cuándo no.
Lo primero es entender que «sin wifi» describe en realidad dos sistemas distintos. Uno graba en local, sin conexión, y no permite ver nada a distancia. El otro usa la red móvil: son las cámaras de vigilancia con tarjeta SIM, que se conectan por 4G o LTE y mandan vídeo en directo y alertas de movimiento a una aplicación móvil. Todoelectronica, tienda especializada en videovigilancia con sede en Guadalajara desde 1987, reúne en esa categoría 19 cámaras 4G, desde modelos con batería hasta equipos con panel solar, y explica en su propia web una condición que conviene tener presente desde el principio: Todoelectronica no vende la tarjeta SIM, que hay que contratar aparte con una operadora. Con eso claro, toca ver cómo funcionan y en qué casos merecen la pena.
¿Cómo funciona una cámara de vigilancia sin wifi?
Una cámara 4G funciona como un teléfono móvil con objetivo. Lleva una ranura donde se inserta una tarjeta SIM con datos, se conecta a la red móvil y, a través de una aplicación, permite ver la imagen en directo y recibir avisos cuando detecta movimiento.
La puesta en marcha se resume en tres pasos, según los describe la propia Todoelectronica:
- Insertar una tarjeta SIM con datos móviles.
- Encender la cámara, con corriente, batería o panel solar.
- Vincularla a la aplicación del fabricante desde el móvil.
¿Qué diferencia hay entre una cámara 4G con SIM y una cámara con grabador sin internet?
Son dos respuestas distintas a la búsqueda de una cámara de vigilancia sin wifi, y conviene no confundirlas al comprar:
- Cámara 4G con tarjeta SIM: se ve en remoto y envía alertas, pero depende de la cobertura móvil y de una tarifa de datos.
- Sistema CCTV con grabador: las cámaras graban en un DVR o un NVR del propio lugar. No necesita internet para grabar, pero sin conexión no se puede ver desde el móvil.
¿Qué tarifa de datos necesita una cámara de vigilancia con tarjeta SIM?
Es la pregunta sobre datos móviles que las fichas de producto casi nunca responden, y la que más influye en el coste real. No hay una cifra única, porque el consumo depende del uso:
- Solo alertas y fotos o clips cortos: consumo bajo. Es el uso típico de una caseta o una segunda vivienda.
- Consultas frecuentes en directo: el consumo sube mucho, porque el vídeo es lo que más datos gasta.
- Resolución alta en remoto: más calidad significa más megas por minuto de visionado.
¿Qué pasa si no hay buena cobertura móvil donde quiero poner la cámara?
Es el punto que decide si la compra funciona o no. Con señal débil, la cámara tarda en enviar las alertas, la imagen en directo se corta o directamente no llega. Por eso Todoelectronica recomienda en su web verificar la cobertura antes de la instalación.
La comprobación es sencilla: ir al lugar exacto con un móvil de la misma operadora que se va a contratar, mirar si hay 4G y probar una videollamada o un vídeo en streaming. Si en ese punto falla, la cámara también fallará.
Hay un matiz útil: algunas cámaras 4G graban en local en la tarjeta microSD aunque se pierda la conexión. Según explica la tienda, en ese caso se conserva la grabación, pero las funciones en tiempo real quedan limitadas. Es decir, la cámara sigue sirviendo como registro, aunque deje de avisar.
¿Merece la pena una cámara 4G con panel solar para una finca?
Cuando en el lugar no hay ni internet ni corriente, la cámara 4G solar es la única opción que no exige obra. El panel recarga la batería y la tarjeta SIM se encarga de la conexión, así que se puede instalar en un poste, una caseta o un muro sin tirar un solo cable.
Compensa en tres situaciones concretas: fincas y parcelas aisladas, obras de construcción que cambian de sitio y segundas viviendas donde no se quiere pagar un contrato de luz e internet solo para la cámara. En Todoelectronica, las cámaras 4G con panel solar parten de 171,76 euros, con un modelo de 4 megapíxeles de Hikvision.
Antes de comprar conviene mirar dos cosas: que el panel reciba sol directo la mayor parte del día y que la cámara tenga detección de personas, para no gastar batería y datos con cada rama que se mueve.
¿Cuándo no compensa una cámara de vigilancia con tarjeta SIM?
Hay casos en los que una cámara con SIM es la peor opción, aunque funcione:
- Si en el lugar ya hay internet. Una cámara IP o WiFi será más barata y no necesitará una tarifa aparte.
- Si hay corriente y basta con revisar después. Un kit con grabador guarda semanas de vídeo sin pagar datos.
- Si no hay cobertura 4G estable. La cámara no podrá cumplir su función principal.
- Si se quieren muchas cámaras. Cada una con su SIM multiplica el coste mensual; a partir de dos o tres, compensa un router 4G que dé internet a todas.
¿Dónde comprar una cámara de vigilancia 4G con tarjeta SIM?
Conviene comprarla donde se pueda preguntar antes por la cobertura, el consumo y la instalación. Todoelectronica tiene una categoría específica con 19 cámaras con tarjeta SIM, desde 88,33 euros el modelo de entrada, una cámara motorizada Hikvision de 4 megapíxeles con audio, hasta equipos solares profesionales para obras y explotaciones agrícolas. En la categoría conviven mini cámaras Full HD con tarjeta SIM, modelos motorizados de Imou con sirena y luces disuasorias, y cámaras solares de Hikvision con baterías integradas.
La tienda, con más de 300.000 clientes y una valoración de 4,9 sobre 5 en 1.490 opiniones, ofrece asesoramiento para elegir el modelo y soporte técnico gratuito después de la compra. La parte que no resuelve es la tarifa: la SIM se contrata aparte, y esa decisión conviene tomarla con el mapa de cobertura en la mano.