Soledad Ojeda, reconocida en el ranking de las 50 mejores doctoras de España

Quirónsalud en Andalucía

La doctora, jefa de Servicio dedel, forma parte del ranking de las 50 mejores doctoras de España 2026, elaborado por. Esta clasificación pone en valor el trabajo de profesionales destacadas por su trayectoria asistencial, investigadora y docente, así como por su liderazgo en áreas clave de la medicina. Este reconocimiento vuelve a situar a Quirónsalud como referente de la excelencia médica en España.Esta distinción reconoce a facultativas que sobresalen por su solvencia técnica, su aportación científica y su compromiso con los pacientes, en un contexto marcado por el avance de la medicina de precisión, la investigación traslacional y la incorporación de nuevas tecnologías a la práctica clínica.La doctora Ojeda cuenta con numerosos reconocimientos, incluso el Ayuntamiento de Moriles, localidad de la doctora, le dedicó una calle el pasado año por su destacada trayectoria profesional, su aportación a la sociedad y su labor en beneficio de los demás.Este reconocimiento pone de manifiesto el elevado nivel científico y asistencial de los profesionales que integran Quirónsalud, así como la apuesta del grupo por el desarrollo del talento, la investigación y la innovación clínica. La presencia de estas especialistas en el ranking refuerza además el papel creciente de las mujeres en puestos de liderazgo sanitario y su contribución decisiva al avance de la medicina en España.En total, son 33 especialistas de 18 centros de Quirónsalud en esta prestigiosa clasificación, que refleja la fortaleza del modelo asistencial del grupo y su capacidad para atraer y desarrollar profesionales de referencia en múltiples áreas del conocimiento médico. Un reconocimiento que avala el compromiso de Quirónsalud con la excelencia, la innovación y la mejor atención a los pacientes.El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y dos hospitales de día quirúrgicos, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 55.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional.Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo, Hospital Universitario Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (quince de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.