Solvente y fiable al calor de su gente

Montilla C.F. 1 -- 0 Atco. Espeleño

Montilla Club de Fútbol: Rafa Martínez, Fraile, Alfonso Carraña, Fran González (Amara, min. 58), Antonio Pino (Yeye, min. 78), Rafa Alcaide (Antonio, min. 58), David Agudo (Pedro Zurera, min. 58), Iván Sánchez (Fran, min. 88), Álvaro Rodríguez, Tena (Abraham Nelson, min. 58) y Fran Cano.

Rafa Martínez, Fraile, Alfonso Carraña, Fran González (Amara, min. 58), Antonio Pino (Yeye, min. 78), Rafa Alcaide (Antonio, min. 58), David Agudo (Pedro Zurera, min. 58), Iván Sánchez (Fran, min. 88), Álvaro Rodríguez, Tena (Abraham Nelson, min. 58) y Fran Cano.

Atlético Espeleño: Barea, Rojas (Edu, min. 75), Miguel Lares (Ángel, min. 60), Morillo (Denis Prieto, min. 80), Felipe Veloso (Negro, min. 60), Mudarra, Alfonso, Iván Román, Mateo, Garavi (Mario, min. 80) y Hugo (Moro, min. 80).

Barea, Rojas (Edu, min. 75), Miguel Lares (Ángel, min. 60), Morillo (Denis Prieto, min. 80), Felipe Veloso (Negro, min. 60), Mudarra, Alfonso, Iván Román, Mateo, Garavi (Mario, min. 80) y Hugo (Moro, min. 80).

Goles: 1-0 Pedro Zurera (min. 82).

Pedro Zurera (min. 82).

Árbitro: Anás Barichou Chark (Jaén). Amonestó por los locales a Tena, Fraile, Rafa Alcaide y Abraham Nelson. En el bando visitante, amonestó a Iván Román, Hugo y Mudarra.

Anás Barichou Chark (Jaén). Amonestó por los locales a Tena, Fraile, Rafa Alcaide y Abraham Nelson. En el bando visitante, amonestó a Iván Román, Hugo y Mudarra.

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada del Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Miguel Navarro Polonio ante unos 400 espectadores, aproximadamente.

El Montilla Club de Fútbol mantiene una jornada más su posición de privilegio en División de Honor al vencer por un tanto a cero al Atlético Espeleño. En una contienda igualada, los montillanos aprovecharon un solitario gol de Pedro Zurera en la recta final de la contienda para alcanzar los 17 puntos y seguir al acecho de la zona de ascenso directo, a tan solo un punto de distancia.El encuentro comenzó con sendos contendientes buscando la meta rival. El primer aviso lo dio el cuadro visitante tras un robo de Garavi que finalizó en un pase a Miguel Lares y posterior disparo al que Rafa Martínez intervino con un buen bloqueo bajo palos.Respondió el Montilla cinco minutos después con un lanzamiento de Tena que obligó a estirarse a Barea para evitar el tanto. El partido transcurrió de un lado a otro del terreno de juego, viéndose a dos equipos activos en la circulación del esférico y buscando los espacios entre las defensas. Fran Cano, con un lanzamiento por encima del larguero, probó fortuna a los 22 minutos.Llegados al minuto 30, de nuevo Garavi sería protagonista con un excepcional cambio de dirección que habilitó a Miguel Lares a encontrarse en el mano a mano ante el guardameta vinícola, atajando Rafa Martínez por bajo para salvar a los suyos.Tras dicha ocasión, llegaron los mejores momentos de un Espeleño que puso en aprietos a la defensa auriverde. Una contra ejecutada por Miguel Lares y Garavi a punto estuvo de dar el primer tanto a los visitantes, marchándose el esférico cerca del poste en un lanzamiento ajustado de Garavi.Ya en la recta final, el Montilla vislumbró el área rival en un disparo de Antonio Pino que sacó la defensa por bajo y un posterior disparo de Iván Sánchez que mandó a córner la retaguardia foránea. Sin tiempo para más, se llegó al descanso.Tras el paso por vestuarios, Isaac de la Cuesta movió su banquillo buscando alternativas de cara a pelear por el triunfo. Amara, Pedro Zurera, Antonio y Abraham Nelson entraron en liza, dando un aire renovado a los montillanos.Los costados vinícolas comenzaron a hilvanar un juego más vertical, viéndose mayor peligro en las acciones con varios centros al área que tuvieron que ser despejados con dificultades por la defensa espeleña. La velocidad de Amara por el costado, unida a la predisposición en zona ofensiva de Pedro Zurera, hizo mella en los visitantes, volcándose el juego sobre el área defendida por Barea.A pesar de ello, el marcador no se movía y todo quedaba por decidir en los instantes finales. Por suerte para los intereses vinícolas, la recompensa a la mejoría del juego vista en la segunda mitad llegó en el minuto 82. Un balón en largo era peinado por Amara, conectando el esférico con Pedro Zurera, que con velocidad se colocó en el mano a mano ante el guardameta para mandar el cuero a la red con un disparo cruzado. Un gol de bella factura celebrado en la grada del Estadio Miguel Navarro Polonio con gran júbilo, sabedora la afición vinícola de la importancia de sumar los tres puntos.De ahí al final, el Montilla manejó los tiempos de la contienda y supo mantener la calma ante el último arreón visitante para alcanzar la victoria. La próxima cita para los de Isaac Cuesta será este domingo, a las 12 horas del mediodía, ante el Rayo Sanluqueño en la localidad de Sanlúcar de Barrameda.