El sacerdote jesuita Diego Muñoz Fernández falleció ayer en Sevilla, a los 90 años de edad, después de una extensa trayectoria religiosa estrechamente vinculada a Montilla, donde desarrolló buena parte de su labor pastoral y dirigió durante tres décadas el Centro Misional de la Compañía de Jesús. El religioso murió ayer sobre las 11.15 de la mañana, cuando contaba con 59 años de sacerdocio y 73 de pertenencia a la orden fundada por san Ignacio de Loyola.Nacido el 26 de octubre de 1936 en Albanchez de Mágina, en la provincia de Jaén, Diego Muñoz Fernández ingresó en la Compañía de Jesús el 11 de octubre de 1953. Fue ordenado sacerdote en Granada el 14 de julio de 1967 y pronunció sus últimos votos religiosos en Montilla el 15 de agosto de 1972, una fecha que quedó especialmente ligada a su prolongada presencia en la localidad cordobesa.Su formación comenzó en El Puerto de Santa María, donde realizó el noviciado entre 1953 y 1955 y el juniorado hasta 1958. Posteriormente cursó estudios de Filosofía en Alcalá de Henares, entre 1958 y 1961, antes de desarrollar su etapa de magisterio en el Seminario de San Torcuato de Granada, durante el curso 1961-1962, y en el Colegio de San Estanislao de Málaga, entre 1962 y 1964. Su preparación teológica continuó en la Cartuja de Granada hasta 1968.Tras completar esa etapa, se trasladó a Bousso, en Chad, donde permaneció entre 1968 y 1969 estudiando francés. A su regreso comenzó una vinculación con Montilla que se prolongaría, en diferentes periodos, durante más de tres décadas. Entre 1969 y 1975 estuvo destinado en el Centro Misional de la Compañía de Jesús, donde ejerció como operario y misionero popular. Además, desde 1971 hasta 1975 desempeñó las funciones de secretario de Dirección del centro, mientras que en 1971 realizó en Córdoba la Tercera Probación.En 1975, el Centro Misional fue trasladado a Córdoba y Diego Muñoz continuó ejerciendo como secretario de Dirección hasta 1980. Ese año, con el regreso de la institución a Montilla, asumió su dirección, una responsabilidad que mantuvo hasta 2010 y que compaginó con una intensa actividad como misionero popular.Durante aquellos treinta años también desempeñó distintas responsabilidades dentro de la organización religiosa. Fue promotor provincial del Apostolado de la Oración entre 1987 y 1993, ejerció como operario y admonitor desde 1990 hasta 2010 y formó parte del Consejo Pastoral entre 1998 y 2010. Asimismo, entre 1999 y 2000 fue consiliario de un grupo scout, ampliando su participación en diferentes ámbitos de la actividad pastoral.Su trayectoria estuvo particularmente marcada por las misiones populares, una labor que lo llevó a recorrer numerosas localidades españolas para desarrollar actividades de predicación, formación religiosa y acompañamiento espiritual. A lo largo de su vida también impartió ejercicios espirituales ignacianos en parroquias e instituciones religiosas, una actividad que compaginó con su presencia en los medios de comunicación.En este último ámbito destacó su colaboración con Radio María España, donde dirigió espacios dedicados a la formación y la espiritualidad, entre ellos. Su actividad pastoral también encontró continuidad en diversas publicaciones de carácter catequético, orientadas a la formación en la fe católica.Entre sus obras figuran, dentro de una producción editorial de la que varios títulos fueron publicados por la desaparecida Imprenta San Francisco Solano de Montilla. Su experiencia religiosa quedó igualmente recogida en, una serie documental de la Compañía de Jesús difundida por InfoSJ que reunió testimonios vocacionales de distintos jesuitas.En 2010, después de treinta años al frente del Centro Misional de Montilla, Diego Muñoz fue destinado a la comunidad del Sagrado Corazón de Sevilla, donde permaneció hasta 2021. Durante esa etapa continuó trabajando como misionero popular y operario, además de asumir la responsabilidad de vicepostulador de la causa del Venerable Padre Tarín.Desde 2021 residía en la comunidad jesuita de Portaceli, también en Sevilla, donde mantuvo su actividad como operario y vicepostulador de la misma causa. Entre 2023 y 2026 colaboró igualmente en la iglesia de esta comunidad, prolongando así una trayectoria pastoral desarrollada a lo largo de varias décadas.La Hermandad del Sagrado Descendimiento de Montilla expresó ayer su pesar por el fallecimiento del religioso, al que recordó por su participación en los primeros pasos de la corporación. En concreto, la hermandad destacó que Diego Muñoz, junto a su consiliario Juan M. Valdés, acompañó sus comienzos en la antigua iglesia de la Encarnación, actual Basílica Menor de San Juan de Ávila.La corporación del Viernes Santo también evocó su dedicación a la predicación y lo describió como un religioso que “recorrió con su apostolado toda la geografía española predicando de forma incansable”, al tiempo que recordó los dos periodos durante los que permaneció destinado en la casa jesuita de Montilla, desempeñando diferentes responsabilidades.Una de las reflexiones más personales sobre su vocación quedó recogida en una carta que dirigió a sus compañeros jesuitas con motivo de sus 45 años como misionero popular, cumplidos el 1 de septiembre de 2014. En aquel escrito, Diego Muñoz explicó que “no quiero que estas notas sean una necrológica anticipada de una especie llamada a extinguir, sino una luz que descubre lo misionero popular de cada uno con fecha de ahora mismo”.En su carta, el sacerdote repasó su experiencia después de haber conocido cinco centros misioneros y de haber tratado con religiosos dedicados a esta actividad en generaciones anteriores. También recordó sus desplazamientos por diferentes localidades españolas, las misiones desarrolladas en pequeñas poblaciones y barrios urbanos, así como el apoyo que había recibido durante años de una misionera catequista.El jesuita concedía una especial importancia al contacto directo con las personas. En ese sentido, defendió que “el ‘peine’, ese rastreo, casa por casa es la mejor técnica de misión popular”. Su concepción de la actividad religiosa también otorgaba un papel central a la escucha y al confesionario, una dedicación que identificaba con la expresión «la sentada» y que consistía en dedicar horas al acompañamiento personal.En aquella reflexión de 2014, Diego Muñoz también ofreció materiales religiosos gratuitos a quienes los necesitaran y manifestó su disposición a organizar nuevas misiones, tanto en pequeñas poblaciones como en grandes ciudades, de acuerdo con las necesidades de cada comunidad. Su escrito incluía, además, una breve definición de la importancia que concedía al sacramento de la reconciliación: “La confesión es sanación, perdón y resurrección”.Tras su fallecimiento, la Provincia de España de la Compañía de Jesús estableció que los religiosos adscritos a ella, así como los destinados a su ámbito, ofrecieran una eucaristía por su eterno descanso, además de las oraciones particulares que cada uno quisiera dedicarle. El equipo humano que conformase une al dolor que ha provocado su pérdida entre familiares, amigos y personas vinculadas a la Compañía de Jesús.