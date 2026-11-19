llevó ayer al Salón Internacional del Caballo (SICAB 2026), que se celebra en Sevilla, una cata dedicada a mostrar la versatilidad de la uva Pedro Ximénez a través de dos elaboraciones muy diferentes: un vermut ecológico de cítricos y el espumoso ecológico. La firma montillana participó en el espacio Gusto del Sur con una propuesta que permitió descubrir otras posibilidades de esta variedad, estrechamente vinculada a la identidad vitivinícola de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles.La actividad, desarrollada a partir de las 13.15 horas bajo el título, se enmarcó en la programación de Gusto del Sur, una iniciativa de la Junta de Andalucía destinada a promover los productos agroalimentarios andaluces. Este espacio forma parte de la 36.ª edición del Salón Internacional del Caballo, organizado por la Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (ANCCE) en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES).La cata contó con la presencia de Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía; Carlos Bohórquez Domecq, presidente de la Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española; y Consolación Vera Sánchez, viceconsejera de Agricultura. Los tres participaron en el brindis final junto a los asistentes, que pudieron conocer las características de ambas elaboraciones.El vermut ecológico de cítricos presentado por Bodegas Robles combina la personalidad de la variedad Pedro Ximénez con una selección de botánicos que aportan frescura y complejidad aromática. Por su parte, el espumoso ecológico, elaborado mediante el método tradicional, ofrece una expresión diferente de esta misma uva, habitualmente asociada a los vinos generosos y dulces de Montilla-Moriles.Ambos productos forman parte de la línea de trabajo que desarrolla la bodega montillana para ampliar las posibilidades de la Pedro Ximénez y acercarla a nuevos momentos de consumo. Esta diversificación mantiene, al mismo tiempo, su vinculación con el territorio y con los principios de la viticultura ecológica, que constituyen uno de los principales ejes de la actividad de la firma.De hecho, la exploración de nuevas elaboraciones comienza en el propio viñedo, donde Bodegas Robles presta especial atención al cuidado del suelo, la biodiversidad y las prácticas de cultivo ecológico. La empresa vincula estos factores con la calidad de sus productos y con la capacidad de la uva para expresar las características del territorio en el que se cultiva.La participación en SICAB 2026 se inscribe, de este modo, en una trayectoria empresarial que comenzó en 1927, cuando la familia Robles inició su actividad en la elaboración de vinos. A finales de los años noventa, la tercera generación tomó el relevo al frente de la bodega e incorporó el desarrollo sostenible como uno de los ejes estratégicos de la empresa.A partir de ese momento, la firma impulsó diversos proyectos de investigación destinados a establecer los principios del manejo del viñedo ecológico mediante cubiertas vegetales y a desarrollar vinos generosos ecológicos capaces de expresar tanto la identidad de la tierra como las características de la variedad de uva utilizada.A principios de la década de 2000, Bodegas Robles profundizó en su apuesta por la viticultura ecológica y el trabajo con levaduras autóctonas. Esta evolución ha dado paso a un modelo empresarial centrado en la sostenibilidad social, económica y medioambiental, así como en los compromisos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).En este sentido, el gerente de Bodegas Robles, Francisco Robles, afirmó que “el mensaje es sencillo: cuanto más cuidamos el ecosistema, mejor producción de vino y de uva obtenemos a largo plazo”. El responsable de la firma montillana recalcó, además, que “después de más de dos décadas promoviendo la biodiversidad en nuestros viñedos, reconocimientos como el TOP15 de Bodegas de la Década (2011 a 2020) nos confirman que elegimos el lado correcto”.Francisco Robles también destacó la importancia que desempeña la cubierta vegetal de los viñedos familiares, una práctica que, según explicó, aporta una “cualidad diferenciada” a los vinos y constituye la “primera línea de defensa contra el cambio climático”.Esta apuesta está relacionada con algunos de los principales problemas medioambientales que afectan al cultivo de la vid. La mayoría de los viñedos españoles son de secano, una circunstancia que convierte la pérdida de suelo y de carbono orgánico en dos de los grandes desafíos para la conservación de estos espacios agrícolas.Para afrontar estas cuestiones, Bodegas Robles ha desarrollado en sus viñedos familiares una cubierta vegetal integrada por especies silvestres autóctonas de raíz corta y plantas fijadoras de nitrógeno, entre las que figuran las trebolinas, las amapolas y distintas leguminosas. Este sistema de manejo del suelo forma parte de su modelo de producción ecológica y de los proyectos de investigación que la empresa ha desarrollado durante las últimas décadas.La dimensión de esta apuesta se refleja también en el peso de la firma dentro del sector provincial, ya que Bodegas Robles representa el 40 por ciento de la totalidad de las hectáreas de viñedo ecológico existentes en la provincia de Córdoba.La empresa montillana, que se ha consolidado como uno de los referentes de la producción ecológica en Andalucía y de la Denominación de Origen Protegida Montilla-Moriles, fue la primera bodega con Denominación de Origen de Andalucía en elaborar vino ecológico certificado mediante sistemas de manejo de cubierta vegetal en sus viñedos.