

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA (ARCHIVO) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA (ARCHIVO)

La Diputación de Córdoba ha concedido un total de 36.600,86 euros a cuatro hermandades de Montilla para la conservación y restauración de distintas piezas de su patrimonio cofrade. Las ayudas forman parte de una convocatoria provincial dotada con 1.363.415,97 euros, que permitirá financiar 114 proyectos promovidos por entidades y organizaciones de 34 municipios cordobeses. Las actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse durante el año 2027.La mayor aportación económica corresponde a la Pontificia Hermandad del Santo Entierro, Soledad y Angustias de la Madre de Dios, que recibirá 17.138,44 euros para intervenir en la peana de la Virgen de la Soledad. La imagen, una destacada obra de la escuela granadina fechada en 1677, representa a la Virgen enlutada y sin palio, en señal del desamparo que experimenta tras la muerte de su Hijo.Por su parte, la Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora de las Viñas contará con una subvención de 9.196,78 euros para la restauración de la imagen de Nuestra Señora de las Viñas, una talla realizada por el escultor valenciano Amadeo Ruiz Olmos que fue bendecida el 26 de agosto de 1956.Tras aquella ceremonia, la imagen fue trasladada hasta la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en una multitudinaria romería que partió de El Parador de San Francisco Solano. Según las crónicas de la época, aquella celebración llegó a congregar a más de 12.000 personas, una cifra que refleja la participación popular que acompañó a la bendición de la talla.La Franciscana Hermandad de Nuestra Señora de la Aurora y San Francisco Solano también se beneficiará de esta línea de financiación provincial, con una aportación de 8.668,44 euros destinada a la intervención en la imagen de la Virgen de la Aurora y distintos enseres de la corporación. La cuarta ayuda corresponde a la Hermandad Salesiana de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén, que recibirá 1.597,20 euros para sus varas de mando.El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha dado a conocer esta mañana la resolución definitiva de la Convocatoria de Subvenciones para la Conservación y Restauración del Patrimonio Cofrade, una iniciativa que alcanza a entidades y organizaciones distribuidas por todas las comarcas cordobesas.En este sentido, el máximo responsable de la institución provincial ha detallado que “los trabajos subvencionados, presentes en entidades y organizaciones de todas las comarcas cordobesas, deberán realizarse durante el 2027 y justificarse a fecha de 31 de marzo de 2028”.Los proyectos seleccionados abarcan una amplia variedad de bienes vinculados a las hermandades, desde imágenes titulares y procesionales hasta pasos, tronos, palios, estandartes, mantos y túnicas. Las intervenciones también incluyen varales, candelería, faroles, piezas de orfebrería y otros elementos de valor artístico e histórico que forman parte del patrimonio conservado por las corporaciones religiosas.Salvador Fuentes ha destacado la dimensión artesanal y económica de estas actuaciones y ha remarcado que “no podemos olvidar que detrás de cada restauración hay mucho más que una pieza recuperada, hay un oficio, un artesano, por lo que estas ayudas conllevan, sin duda, una importante repercusión económica en nuestros pueblos”.En esta misma línea, el presidente de la Diputación ha explicado que la conservación del patrimonio cofrade permite movilizar a profesionales especializados en disciplinas como la historiografía del arte, el dorado, la orfebrería o el bordado, actividades artesanales que, según ha señalado, se encuentran prácticamente desaparecidas.Fuentes ha afirmado que “la provincia de Córdoba cuenta con un tejido artesanal y artístico de enorme prestigio, con talleres repartidos por nuestra geografía. De ahí la importancia de estas ayudas, que suponen una inversión cultural con un retorno económico para los municipios”.La convocatoria se enmarca en una línea de subvenciones que la institución provincial viene desarrollando durante los últimos años. En 2024, el programa contó con una dotación de 650.000 euros y permitió llevar a cabo 69 intervenciones, mientras que en 2025 el presupuesto ascendió a 1.246.714 euros y se concedieron 112 ayudas. Según ha recordado el presidente de la Diputación, estas subvenciones permiten financiar hasta el 80 por ciento del coste de cada proyecto, con un límite máximo de 20.000 euros.Salvador Fuentes ha señalado que las tres convocatorias han permitido respaldar un total de 295 actuaciones destinadas a la recuperación y puesta en valor del patrimonio cofrade de la provincia. El presidente de la institución provincial también ha puesto el acento en la actividad social que desarrollan las hermandades durante todo el año, más allá de las celebraciones religiosas.En concreto, Fuentes se ha referido a la labor del mundo cofrade como “una labor social que se realiza los 365 días del año y que nos permite llegar, de manera discreta, a donde de otro modo sería imposible. Un trabajo que conlleva un sentido de la solidaridad admirable”.El máximo responsable de la Diputación también ha destacado el papel que desempeñan las parroquias en sus respectivos ámbitos de influencia, especialmente en la atención a problemas sociales, así como la importancia de las celebraciones de Semana Santa para la actividad económica de los municipios cordobeses.En este contexto, Fuentes ha defendido la singularidad de las distintas manifestaciones de la Semana Santa provincial, con referencias expresas a la santería de Lucena y a las celebraciones de Puente Genil, Baena, Pozoblanco y Montoro.Asimismo, ha incidido en que “nuestra Semana Santa se traduce no solo en fe, sino en resultados económicos, es decir, en el sustento para muchos pueblos y para la capital. Y es que un 20 por ciento de la hostelería se mueve en el mundo de la Semana Santa, estableciéndose así como un elemento de desarrollo económico para nuestro territorio”.Entre las actuaciones que recibirán financiación, el presidente de la Diputación ha mencionado expresamente la recuperación de la Virgen de las Viñas de Montilla, junto a otros proyectos como la intervención en la túnica del Nazareno de Palma del Río, la Virgen de los Ángeles de Hornachuelos, Jesús del Calvario de Córdoba, el Cristo de la Clemencia de la Hermandad de los Dolores, el paso del Cristo de Ánimas y el paso del Cristo de Gracia, estos últimos también en la capital cordobesa.