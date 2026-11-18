Vivimos en una cultura de la hipermediatización, de la conexión total, continua y envolvente. Un flujo o desborde de palabras e imágenes que niega el silencio necesario. No es solo que hablemos mucho. Es que ya casi no nos escuchamos. Y con la IA ni siquiera pensamos. Pero, como escribiera Paul Valéry, los primeros rumores surgidos en el espacio que se ilumina se establecen sobre el silencio. Y en la vida política española falta prudencia, pa/ciencia y escucha activa, condiciones estas del monólogo interior que hacen posible el diálogo social, la democracia deliberativa.No hay paz posible, afirma Henry Corbin, sin el necesario silencio para mantener la comunidad, la fraternidad precisa que hermana y cimenta las bases de toda convivencia en democracia. Una sociedad sometida al ruido y la furia, a las interferencias mediáticas y a los altavoces disonantes imposibilita la reflexividad dialógica que toda sociedad precisa. Eso lo sabemos desde el ensayo de Carlos Castilla del Pino.Como el amor silente, todo discurso, la música misma, necesita transpirar, tiempo de silencio. No hay palabra sin recogimiento: la meditación antecede al pensamiento materializado. La creación es proyectiva. El silencio es un dispositivo retórico que juega con la suspensión, un efecto de deseo, una administración de la esfera como forma activa de evocación.Por eso afirmamos que no hay escucha activa sin silencio. Saber guardar silencio no es parte del debido cumplimiento de un tratado de urbanidad, sino de la debida cortesía y distancia para la escucha y el proceso de diálogo. La discreción es el fundamento de toda esfera privada y la garantía de un espacio público no vociferante, cadencioso.Como la melodía, toda forma expresiva requiere siempre de una pausa, la nota, el silencio, el tiempo muerto. Del mismo modo que una virtud del saber es oírse bien, conocerse, contener la hemorragia de la palabra, escucharse y escuchar.Quienes nos reivindicamos de la filosofía de la praxis deberíamos por lo mismo tratar de militar por el principio que enseñara con magisterio Baltasar Gracián: las cosas que se han de hacer no se han de decir, y las que se han de decir no se han de hacer.No es el imperativo categórico kantiano, pero ayudaría a normalizar la esfera pública, más aún en tiempo de campaña electoral. O de lo contrario seguiremos con la retahíla de tertulianos vociferantes, candidatos estrambóticos, ultraderechistas delirantes y narrativas del odio altisonantes y desmesuradas que deterioran la calidad de nuestra democracia y, más allá, por activa o por pasiva, socavan el sistema de representación.La vida política pequeñoburguesa, decía Gramsci, es, por definición, enfática, retórica y grandilocuente, nada que ver con la voluntad política de la tradición emancipadora. Por eso nos encontramos en este enredo de las redes y la sobreinformación que obnubila toda claridad en la conversación pública. Esto es, a más pantallas, menos visión. O por decirlo en otros términos: el ruido es cómplice del inmovilismo político y de la desafección.Esta es la cuestión central que se dirime en nuestro tiempo. La extrema derecha no necesita convencer. Le basta con inundar. La infoxicación no es un exceso accidental de información, sino una forma de gobierno: saturar para desatender, gritar para que nada se entienda, producir furia para impedir la deliberación.El ruido es su programa. La mentira industrializada, el bulo, el, la provocación permanente son su modo de acumulación política. Es la retórica del fascismo 2.0: una estructura del sentimiento hecha de furor, odio y guerra, heredera de la nueva derecha, que convierte la red en un campo de batalla donde la palabra deja de ser diálogo para arrojarse como un arma cargada de no futuro.Frente a ella, la izquierda no puede competir a gritos. Quien grita más alto no tiene más razón: tiene más altavoz. Y el altavoz hoy lo poseen los oligarcas de la información. Por eso el silencio no es pasividad, ni neutralidad, ni retirada. Es una posición política.Es el derecho a la comunicación entendido también como derecho a responder, a no ser perfilado, a no ser arrastrado por la urgencia del algoritmo, al silencio algorítmico. Es ecología de la atención frente a la anestética de la comunicación como dominio. Es lentitud, curaduría, periodismo de largo aliento, conversación pausada.Defender el silencio, en fin, es defender la democracia deliberativa frente a la deriva vociferante. Es recuperar la pausa como condición del pensamiento, la escucha como condición del reconocimiento, la discreción como condición del respeto. Es, en definitiva, volver a hacer posible lo que el ruido quiere destruir: que nos entendamos.