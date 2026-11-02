La Hermandad de la Humildad recuerda a las víctimas del accidente de Urda en su Rosario de Ánimas

La Franciscana Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, María Santísima de la Caridad en sus Tristezas y San Francisco Solano celebró ayer su, protagonizado por su titular mariana. La celebración estuvo dedicada a los Fieles Difuntos y, de manera especial, a las personas fallecidas en el accidente ferroviario de Urda.La Virgen de la Caridad, que había permanecido expuesta a la veneración en el presbiterio de la Parroquia del Santo desde el pasado martes, salió desde la Parroquia de San Francisco Solano en un cortejo que contó con el acompañamiento musical del Trío de Capilla Dies Irae de Montilla.Para esta ocasión, la imagen lució de luto con el terno de terciopelo negro que estrenó en 2018 y que fue confeccionado por hermanas de la propia cofradía. Su vestidor, Álvaro Ruiz, fue el encargado de vestir a la titular mariana con este conjunto, especialmente vinculado a la conmemoración de los Fieles Difuntos.El itinerario del Rosario de Ánimas, que arrancó a las 17:30 de la tarde desde la casa natal de Solano, discurrió por las calles San Francisco Solano, Miguel Riera, Aparicio, Ortega y Fuente Álamo hasta alcanzar la Capilla del Sagrado Descendimiento. Desde allí, el cortejo continuó por Dientes, Las Prietas y Ancha en dirección a la iglesia de San Agustín.La visita a este templo estuvo motivada por el centenario del Cristo de la Yedra en la Hermandad del Nazareno. Tras este paso por el templo de la calle Ancha, el cortejo prosiguió por la Plaza de Munda, Las Salas y San Francisco Solano para regresar a su parroquia, donde la entrada tuvo lugar en torno a las 19:45 horas.La celebración incluyó una misa por los hermanos difuntos de la corporación, que dio comienzo a las 20:00 de la tarde, una vez concluido el recorrido. La eucaristía estuvo presidida por el consiliario de la hermandad, Florencio Muñoz García.María Santísima de la Caridad en sus Tristezas es obra del imaginero cordobés Miguel Arjona Navarro. La imagen fue aprobada canónicamente y bendecida el 26 de marzo de 1987, y su advocación reúne dos referencias vinculadas a los fundadores de la hermandad.Por un lado, unas conferencias dedicadas a san Vicente de Paúl destacaban la caridad como una de las virtudes teologales. Por otro, los fundadores profesaban devoción a Nuestra Señora Madre de Dios en sus Tristezas de Córdoba, una referencia que también quedó recogida en la advocación de la titular montillana.