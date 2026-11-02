San Agustín acoge los actos del centenario del Cristo de la Yedra

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores ha celebrado este fin de semana en la iglesia de San Agustín varios actos en el marco del centenario de la incorporación del Santísimo Cristo de la Yedra al cortejo del Viernes Santo. Un programa de visitas escolares, un solemne besapiés, una mesa redonda y la función religiosa celebrada ayer reunieron a hermanos, fieles y devotos en torno a la historia y la devoción al Crucificado.La programación del viernes 30 de octubre incluyó la visita de numerosos escolares del Colegio Salesiano "San Francisco Solano", del Colegio La Asunción y del Colegio San Luis y San Ildefonso, que acudieron al templo de la calle Ancha para conocer más de cerca el Señor de la Yedra y la trayectoria de la hermandad.La corporación del Viernes Santo, con su hermano mayor, Francisco José Méndez a la cabeza, agradeció la participación del alumnado y de sus docentes y destacó la importancia de transmitir a las nuevas generaciones el patrimonio, las tradiciones y la devoción recibidos.Esa misma tarde, entre las 19.00 y las 21.00 horas, tuvo lugar la primera jornada del solemne besapiés en honor al Santísimo Cristo de la Yedra. La convocatoria ofreció a los fieles y devotos un espacio de veneración y oración ante la imagen con motivo de los cien años de su incorporación al Viernes Santo montillano.A las 21.00 horas, la iglesia de San Agustín acogió la mesa redonda «El Cristo de la Yedra, un siglo tras la Cruz Nazarena», moderada por Rafael Raigón Luque,. En el encuentro intervinieron Jesús Velasco Polonio, antiguo capataz; Luis Rubio Carretero, antiguo costalero; José Rey García, cronista oficial de Montilla; y Antonio Luis Jiménez Barranco, historiador.Los participantes compartieron datos históricos, anécdotas y experiencias vinculadas al Crucificado y a las personas que han formado parte de su trayectoria. La hermandad destacó la acogida del encuentro entre hermanos y devotos y agradeció a los intervinientes y al moderador su disposición para contribuir al conocimiento de esta devoción.Un día más tarde, el sábado 31 de octubre, continuó el solemne besapiés, en esta ocasión entre las 18.00 y las 21.00 horas, también en la iglesia de San Agustín. La segunda jornada dio continuidad a los actos de veneración organizados dentro del ciclo conmemorativo.Ya en la jornada de ayer, domingo 1 de noviembre, el templo acogió a las 12.00 del mediodía la solemne función religiosa en honor al Santísimo Cristo de la Yedra. La eucaristía estuvo presidida por José Juan Jiménez Güeto, delegado diocesano de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Córdoba, y contó con el acompañamiento musical de la Coral Montillana de Antiguos Alumnos de Don Bosco, bajo la dirección de José María Luque.La celebración contó con la presencia del presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes; de Auxiliadora Moreno, delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la institución provincial; y del teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación del Ayuntamiento de Montilla, Miguel Sánchez.La hermandad agradeció la asistencia de los representantes institucionales, de las hermandades de Montilla y de los fieles y devotos que participaron en la función. Asimismo, expresó su reconocimiento a la coral y a José Juan Jiménez Güeto por su participación en la celebración, al tiempo que reiteró su compromiso con la conservación y la transmisión del legado recibido.El aniversario recuerda la incorporación del Crucificado a la estación de penitencia del Viernes Santo en 1926, aunque su presencia en Montilla se remonta varios siglos atrás. Las investigaciones de Antonio Luis Jiménez Barranco sitúan esta devoción en el contexto de la presencia de la Compañía de Jesús en la ciudad y la vinculan al desaparecido Colegio de los Jesuitas.Según estos estudios, durante los siglos XVII y XVIII la imagen estuvo ligada a la Congregación del Espíritu Santo, fundada en Montilla en el contexto de las misiones populares promovidas por los jesuitas. En 1672, el padre Tirso González de Santalla presidió unas misiones en las que el Cristo de la Yedra tuvo especial protagonismo. Posteriormente, la congregación quedó constituida en torno a su capilla.La expulsión de los jesuitas en el siglo XVIII dio paso al traslado de parte de su patrimonio. Antonio Luis Jiménez Barranco recoge que el Cristo de la Yedra llegó en 1774 a la Parroquia de Santiago junto con su retablo, procedente del antiguo Colegio de la Compañía de Jesús. Aquel conjunto está presidido actualmente por el Cristo de Zacatecas.En 1810, durante la ocupación francesa y tras la primera exclaustración de los agustinos, la imagen fue trasladada a la iglesia de San Agustín, donde permanece desde entonces. Más de un siglo después, en 1926, la junta de gobierno de la Hermandad de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores decidió ampliar la estación de penitencia del Viernes Santo con la incorporación del paso de Jesús en el Calvario.En cuanto a sus características artísticas, Elena Bellido Vela, directora de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque y académica correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, explica que “la talla se presenta con la cabeza inclinada hacia el lado derecho, dejando caer hacia el hombro de este lado una guedeja de pelo”.La historiadora montillana señala que “la cabellera está trabajada con un gran naturalismo, igual que la barba, que responde al modelo de corte bífido”. Sobre el paño de pureza, precisa que “el amplio perizoma presenta un gran clasicismo en su tratamiento y deja evidenciar la anatomía de Jesús mediante la aplicación de pliegues paralelos en forma de uve, quedando el paño de pureza anudado en el lado izquierdo”.El rostro del Crucificado refleja sufrimiento y presenta una corona de espinas tallada en la propia madera, formada por dos ramas de espino enlazadas. Esta tipología, de herencia goticista, aparece también en los crucificados manieristas. La composición incorpora, además, el cráneo de Adán y la yedra, entendida como un nexo entre lo terrenal y lo divino.Entre las intervenciones más recientes sobre la imagen figura la anunciada el 24 de mayo de 2011, cuando se dio a conocer que los restauradores Enrique Ortega y Rosa Cabello, propietarios de los Talleres Regespa de Córdoba, asumirían su recuperación con un plazo estimado de diez meses.La talla fue trasladada a sus talleres, situados en la explanada de Vistalegre de la capital cordobesa, para someterse a estudios radiológicos, un examen de la policromía y una limpieza general. La actuación respondía a los desperfectos que presentaba en uno de sus brazos y a la acumulación de polvo y productos adheridos.Por otro lado, con motivo de la conmemoración de los Fieles Difuntos, que se celebra hoy, 2 de noviembre, María Santísima de los Dolores luce durante este mes sus vestiduras de luto. La imagen viste manto y saya negros, corona imperial y un tocado realizado con una antigua mantilla española, y lleva sobre el pecho el corazón atravesado por los siete puñales.Sobre la saya destaca una antigua estola bordada que evoca su representación como Virgen Sacerdotisa, unida al sacrificio de su Hijo. En esta ocasión, estrena una cinturilla de lazo en terciopelo negro, confeccionada con antiguos galones de hojilla de oro y rematada con borla de sedas y flecos de canutillo, donada por un devoto.