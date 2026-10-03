Las cofradías de Montilla eligen a Rafael Raigón Luque como nuevo presidente

Rafael Raigón Luque fue elegido anoche presidente de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Montilla en la votación celebrada en la Basílica Pontificia Menor de San Juan de Ávila. El candidato obtuvo 22 votos a favor, mientras que se registraron dos abstenciones. Con todo, su designación oficial como máximo responsable del organismo que aglutina a las hermandades y cofradías de la localidad queda todavía pendiente de la aprobación definitiva por parte de la Diócesis de Córdoba.El proceso electoral de anoche se convocó después de que la anterior cita, prevista para el pasado 2 de julio, quedara desierta por la ausencia de candidaturas. Aquella circunstancia obligó a abrir una nueva convocatoria para cubrir la presidencia tras laLa elección de Rafael Raigón Luque permite así dar respuesta a la falta de candidatos que había marcado este periodo en la Agrupación. A la espera de la aprobación diocesana, el nuevo presidente tendrá entre sus primeros cometidos afrontar la organización y la coordinación de la actividad cofrade montillana desde el máximo órgano de representación de las hermandades.Rafael Raigón Luque cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito cofrade local, especialmente vinculada a la Hermandad del Santísimo Cristo de la Juventud en su Presentación al Pueblo, Nuestra Madre María de Nazaret y San Juan Bosco, de la que fue hermano mayor durante doce años. Esa responsabilidad constituye una de las principales etapas de su participación en las cofradías montillanas.Su vinculación con las hermandades también se ha desarrollado a través de la comunicación. Durante diferentes etapas participó en, el espacio de Cuaresma de Montilla Televisión dedicado a la actualidad de las hermandades de la localidad antes de la Semana Santa.Nieto de Manuel Luque Velasco —principal impulsor de la Hermandad Salesiana del Santísimo Cristo del Amor, además de segundo pregonero de la Semana Santa de Montilla—, su actividad también se extiende a las hermandades de Gloria. Actualmente es capataz de María Auxiliadora. En 2024 pronunció, además, la V Exaltación a María Auxiliadora, dentro de los cultos que se celebran anualmente con motivo de su festividad.