El Ayuntamiento se plantea ampliar la temporada de piscina tras registrar cerca de 91.000 accesos

El Ayuntamiento de Montilla estudiará ampliar la temporada de apertura de la piscina municipal en 2027 tras cerrar el pasado 30 de septiembre una campaña deportiva de verano que registró cerca de 91.000 accesos a esta instalación y un aumento de la participación en buena parte de las actividades.El balance incluye, además, un incremento en los bonos de piscina, 490 participantes en las actividades deportivas en seco y alrededor de 800 inscripciones en los campeonatos de verano y en los desarrollados con motivo de la Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, avanzó que el Consistorio analizará la posibilidad de adelantar la apertura de la piscina al fin de semana previo a la finalización del curso escolar y prolongar su funcionamiento hasta después de la Fiesta de la Vendimia. La propuesta responde a las altas temperaturas y a las peticiones recibidas de la ciudadanía, aunque su aplicación estará condicionada por las circunstancias climatológicas.Llamas explicó que “el cambio climático está haciendo que cambiemos nuestros hábitos de vida y tenemos que adaptarnos a esa realidad”. La ampliación del calendario supondría un incremento presupuestario que el Ayuntamiento estudiará durante la elaboración de las cuentas municipales de 2027.La piscina volvió a concentrar buena parte de la actividad estival del Servicio Municipal de Deportes. Durante esta campaña se adquirieron 78 bonos más, que dieron acceso a 212 personas adicionales, hasta situar el número de personas con bono entre las 4.500 y las 4.550, aproximadamente.La jornada de mayor afluencia fue el viernes 3 de julio, cuando se contabilizaron 1.905 accesos en los tornos del recinto de piscinas municipales al aire libre. Las medias diarias contabilizadas por el Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Montilla se situaron en torno a las 1.400 entradas durante junio, las 1.350 en julio y las 1.200 en agosto.“Tenemos una piscina de verano que es referente en nuestra provincia y los datos así lo avalan, con una media en torno a 1.300 personas diarias y jornadas concretas que han alcanzado las 1.900”, señaló el alcalde, que también valoró el crecimiento de la participación año tras año.El regidor destacó que estas cifras permiten “poner en valor la importancia que tiene la actividad deportiva durante el verano”. Asimismo, subrayó el trabajo desarrollado por el Servicio Municipal de Deportes y el esfuerzo económico del Consistorio para mantener las instalaciones.El aumento de la demanda también se reflejó en las actividades deportivas en seco. El teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, detalló que propuestas como yoga, pilates yalcanzaron los 490 participantes, frente a los 450 registrados en 2025.Sánchez indicó que la participación podría haber sido superior, ya que algunas de estas actividades tuvieron lista de espera debido a la capacidad de las instalaciones. En el caso de los cursos de natación, se mantuvo el número de plazas del año anterior para garantizar el adecuado desarrollo de las sesiones y la disponibilidad de espacio suficiente para las personas participantes.Los campeonatos deportivos de verano y de la Fiesta de la Vendimia también incrementaron sus inscripciones, con alrededor de 800, frente a las aproximadamente 750 de 2025. La programación incluyó fútbol sala, bádminton, baloncesto y otras disciplinas individuales. “Seguimos creciendo y manteniendo la apuesta por el deporte también durante el verano, poniendo en valor y aprovechando las instalaciones municipales”, afirmó Miguel Sánchez.La campaña deportiva comenzó a mediados de junio y concluyó el 30 de septiembre. Durante ese periodo, el Servicio Municipal de Deportes mantuvo una programación que combinó el uso recreativo de la piscina con cursos de natación, actividades dirigidas, entrenamientos de clubes y competiciones deportivas.