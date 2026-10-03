La Diputación impulsa 16 rutas para conocer el patrimonio natural de la provincia de Córdoba



FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura, ha puesto en marcha una nueva edición del programa "Conoce tu provincia 2026-2027", una campaña de educación ambiental que comenzará en los próximos días y que ofrecerá un total de 16 rutas incluidas en el catálogo Paisajes con Historia, integrado por un centenar de propuestas repartidas por el territorio provincial.El vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, que es también delegado de Infraestructuras, Agricultura y Sostenibilidad, explicó hace unos días que "esta iniciativa viene ofreciéndose desde 2017, habiéndose ofertado en estos años un total de 85 rutas de las que han disfrutado 4.040 cordobeses y cordobesas".La nueva edición se desarrollará a lo largo de 16 fines de semana durante los meses de otoño y primavera. Lorite insistió en "la importancia de esta propuesta que busca la puesta en valor y conservación de nuestros entornos naturales. Y es que desde la Diputación estamos convencidos de que lo no se conoce, no se valora; y lo que no se valora no suele cuidarse, de ahí la necesidad de que la ciudadanía conozca los espacios naturales de nuestro territorio".El programa combina el conocimiento de los espacios naturales cordobeses con otras actividades vinculadas a los municipios por los que discurren los recorridos. En este sentido, el vicepresidente primero de la institución provincial señaló que "se trata, además, de una iniciativa que incorpora un componente turístico, puesto que los ayuntamientos participantes suelen implicarse y ofrecen actividades paralelas que permiten disfrutar de la riqueza patrimonial, cultural y gastronómica de las localidades por las que trascurren estas rutas".La iniciativa incorpora también recorridos inclusivos, una línea de trabajo que se mantiene desde 2023. Lorite hizo hincapié en que "desde 2023, se vienen incluyendo en 'Conoce tu provincia' rutas inclusivas, un hecho en el que cada año venimos trabajando para incorporar nuevos recorridos adaptados, lo que dota de un componente social e inclusivo a esta propuesta".El programa persigue, además, la dinamización de espacios de importancia medioambiental y el fomento de hábitos de vida más activos. Sobre su calendario, Lorite insistió en que "esta iniciativa se desarrollará en 16 fines de semana que ocupan desde el otoño y la primavera, meses más agradables para este tipo de actividad, con la que se persigue la dinamización de estos espacios de gran importancia medioambiental, así como el fomento de una vida más activa entre la ciudadanía".Entre los itinerarios incorporados a la edición 2026-2027 figuran el Monte Malagón, en Belalcázar; la Dehesa de Quebradillas, en Conquista; las Norias del río Genil, en Benamejí; y la Ruta del Aceite en el tramo Navas del Selpillar-Camino de San Antonio a Campo Real, que discurre por los términos de Lucena y Puente Genil.Lorite señaló que "entre las rutas que se incorporan en esta edición 2026-2027, se encuentran la del Monte Malagón, de Belalcázar; la Dehesa de Quebradillas, de Conquista; las Norias del río Genil, de Benamejí, o la Ruta del Aceite en el tramo Navas del Selpillar-Camino de San Antonio a Campo Real, en los términos de Lucena y Puente Genil".A estas propuestas se suman Los Alemanes, en San Sebastián de los Ballesteros; Las Veredas, en La Guijarrosa; Los Pilares, en Fuente Obejuna; Asperillas, en La Granjuela; La Campiña, de Fuencubierta a Las Pinedas; y la Dehesilla, en Guadalcázar.El vicepresidente primero de la Diputación añadió que "a estas propuestas se suman las de Los Alemanes, de San Sebastián de los Ballesteros; Las Veredas, de La Guijarrosa; Los Pilares, de Fuente Obejuna; Asperillas, de La Granjuela; La Campiña, de Fuencubierta a Las Pinedas o la Dehesilla, de Guadalcázar".El catálogo previsto para esta edición se completa con la ruta de Guadiato y Los Pedroches, en el tramo La Maquinilla, dentro de los términos de Bélmez y Peñarroya-Pueblonuevo; "Vinum et Aqua", en Monturque; El Arca, en Castro del Río; Los Barrancos, en Fuente Tójar; los Pozos, en Bujalance; y Las Serranas, en Villaharta.Lorite concluyó que "completan esta nueva edición de 'Conoce tu provincia' las rutas de Guadiato y Los Pedroches (tramo La Maquinilla) en los términos de Bélmez y Peñarroya-Pueblonuevo; 'Vinum et Aqua', de Monturque; El Arca, de Castro del Río; Los Barrancos, de Fuente Tójar; los Pozos, de Bujalance; y Las Serranas, de Villaharta". La inscripción para participar en estas experiencias será gratuita y podrá realizarse