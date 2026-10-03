El paro sube ligeramente en Montilla aunque mantiene una caída interanual del 23,5%

Montilla cerró septiembre con 1.041 personas paradas registradas, una más que en agosto, cuando el municipio alcanzó la cifra más baja desde que hay registros. Los datos del Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), difundidos ayer, reflejan un incremento mensual del 0,10 por ciento y sitúan el desempleo prácticamente en el mismo nivel que el mes anterior, mientras que la comparación interanual arroja una reducción de 320 personas, un 23,51 por ciento menos que en septiembre de 2025.La evolución mensual presentó diferencias entre hombres y mujeres. El paro masculino pasó de 374 a 383 inscritos, con un aumento de nueve personas, equivalente al 2,41 por ciento. Por el contrario, el desempleo femenino descendió de 666 a 658 mujeres, ocho menos que en agosto, lo que representa una bajada del 1,20 por ciento.Pese a este descenso, las mujeres siguieron concentrando la mayor parte del paro registrado en Montilla: representaron el 63,21 por ciento del total, frente al 36,79 por ciento correspondiente a los hombres. En términos absolutos, la diferencia entre ambos grupos se situó en 275 personas.El número de demandantes de empleo también aumentó durante septiembre. Este indicador, que incluye tanto a quienes asisten a cursos de formación como a quienes están cobrando el subsidio agrario, pasó de 2.522 a 2.554 personas. La subida fue de 32 demandantes, un 1,27 por ciento respecto a agosto.En este apartado, el incremento se concentró entre los hombres, que pasaron de 852 a 887, con 35 demandantes más y un aumento del 4,11 por ciento. Las mujeres, por su parte, descendieron de 1.670 a 1.667, tres menos, lo que supone una reducción del 0,18 por ciento. Con estas cifras, las mujeres representaron el 65,27 por ciento de las personas demandantes de empleo en Montilla y los hombres, el 34,73 por ciento.La comparación con septiembre de 2025 muestra una disminución del paro registrado de 1.361 a 1.041 personas. Este descenso interanual del 23,51 por ciento se produjo tanto entre los hombres como entre las mujeres, aunque con distinta intensidad. El desempleo masculino se redujo en 68 personas, de 451 a 383, un 15,08 por ciento, mientras que el femenino bajó en 252, de 910 a 658, un 27,69 por ciento.La serie de los últimos doce meses recoge una trayectoria mayoritariamente descendente. Tras las 1.361 personas paradas de septiembre de 2025, el registro se situó en 1.328 en octubre, 1.300 en noviembre y 1.269 en diciembre. Enero de 2026 interrumpió esa bajada con un aumento hasta las 1.284 personas, antes de que febrero y marzo volvieran a registrar descensos, hasta las 1.262 y las 1.221, respectivamente.La reducción continuó en abril, cuando el paro quedó en 1.138 personas, y en mayo, con 1.120. Posteriormente, el número de inscritos descendió a 1.103 en junio, 1.090 en julio y 1.040 en agosto. El leve incremento de septiembre puso fin a siete descensos mensuales consecutivos y dejó el total una persona por encima del mínimo histórico alcanzado el mes anterior.También se redujo el número de demandantes de empleo en la comparación interanual. Frente a las 2.790 personas de septiembre de 2025, el último dato situó este indicador en 2.554, lo que supone 236 menos y una disminución del 8,46 por ciento.En el conjunto de la provincia de Córdoba, la información facilitada por la Subdelegación del Gobierno de España refleja un aumento del paro de 381 personas respecto a agosto de 2026, equivalente al 0,83 por ciento. En términos interanuales, el desempleo descendió un 12,28 por ciento, con 6.469 personas paradas menos que en septiembre del año pasado.Los datos provinciales mantuvieron una diferencia de 10.821 personas entre el desempleo femenino y el masculino, con mayor número de mujeres en paro. Entre los menores de 25 años, sin embargo, la cifra de hombres desempleados superó en 122 a la de mujeres.La secretaria de Empleo de UGT Córdoba, Paqui Haro, valoró con prudencia los resultados de septiembre y contrapuso el aumento mensual con la reducción acumulada durante el último año. “Si bien no podemos mostrar satisfacción por los datos que elevan a las personas inscritas en el SAE como desempleadas en 381 personas más con respecto al mes anterior, hay que evaluar la cifra interanual que nos indica que hace un año estaban inscritas 6.469 desempleadas más”, señaló.Haro planteó una doble lectura de las cifras. Por una parte, vinculó la reducción interanual con las políticas laborales y el crecimiento de las actividades económicas en la provincia. Por otra, expresó su preocupación por el descenso de la población y por la salida de cordobeses hacia otras provincias o al extranjero en busca de oportunidades.La responsable sindical relacionó el aumento del paro en Andalucía con la crisis internacional, la subida de los precios del petróleo y la inestabilidad del sistema productivo. En el caso de Córdoba, insistió en el peso del sector servicios y en la falta de una industria fuertemente asentada.En ese sentido, afirmó que “desde este sindicato aplaudimos, compartimos, y apoyamos la lucha por la atracción de empresas del sector industrial, así como empresas tecnológicas que eleven el atractivo profesional y den respuesta al alto nivel de formación de nuestros jóvenes”.La secretaria de Empleo de UGT Córdoba describió septiembre como un mes de transición, marcado por el inicio de campañas agrícolas, la vuelta a la normalidad en los proyectos de construcción y la proximidad de la temporada alta turística. No obstante, sostuvo que la provincia no puede depender de esos periodos ni de un elevado número de contratos temporales.Haro reclamó, además, medidas frente a la desigualdad entre hombres y mujeres. “En general, observamos que continúan marcando los datos del paro problemas estructurales, como lo son también el paro femenino, que sigue siendo mucho más elevado que el de los hombres en nuestra provincia, para lo que exigimos planes concretos y efectivos”, manifestó. Asimismo, denunció la concentración de mujeres en empleos con menores remuneraciones y sus repercusiones sobre la independencia económica y la capacidad de ahorro.Por su parte, la secretaria de Empleo de Comisiones Obreras (CCOO) de Córdoba, Ana Belén Acaiña, valoró de forma muy crítica los últimos datos provinciales. La organización situó el total en 46.203 personas desempleadas tras el incremento de 381 inscritos durante septiembre.El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Córdoba, Antonio Rafael López, centró su valoración en el desempleo juvenil y femenino. El dirigente consideró “especialmente grave la situación del empleo juvenil en nuestra provincia, con una nueva subida del paro de este colectivo, que en septiembre fue del 7,8 por ciento”.“Es muy triste comprobar cómo mes a mes vemos cuántos de nuestros jóvenes no tienen más remedio que hacer las maletas y marcharse a otra provincia o afuera de nuestro país para encontrar un puesto de trabajo con unas condiciones laborales y salariales dignas, perdiendo, de este modo, un talento que se ha formado aquí que difícilmente recuperaremos”, lamentó López.CSIF señaló también que el número de mujeres desempleadas en la provincia se situó al finalizar septiembre en 28.512, casi el 62 por ciento del total. Su presidente provincial afirmó que “a estas mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral, hay que añadir cuestiones como la discriminación salarial o los problemas para la conciliación familiar y laboral que sufren muchas de ellas en sus puestos de trabajo”.