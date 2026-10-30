La Humildad rezará por sus difuntos con el Rosario de Ánimas de la Virgen de la Caridad

La Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, María Santísima de la Caridad en sus Tristezas y San Francisco Solano celebrará este domingo, 1 de noviembre, el Rosario de Ánimas con María Santísima de la Caridad en sus Tristezas para orar por los difuntos de la localidad. La comitiva partirá a las 17.30 de la tarde desde la Parroquia de San Francisco Solano y recorrerá distintas calles del municipio en vísperas del día de los Fieles Difuntos, antes de regresar al templo, donde se celebrará una misa.El itinerario anunciado para esta edición discurrirá por las calles San Francisco Solano, Miguel Riera, Aparicio, Ortega y Fuente Álamo, y continuará por las calles Dientes, Las Prietas y Ancha. El recorrido incluirá también la iglesia de San Agustín, la plaza de Munda y Las Salas, desde donde la comitiva regresará por San Francisco Solano hasta la parroquia. La entrada está prevista a las 19.45 horas.Una vez concluido el rosario, a las 20.00 de la tarde comenzará en el interior de la Parroquia de San Francisco Solano la misa por los fieles difuntos de la hermandad. La celebración estará oficiada por el consiliario de la corporación del Martes Santo, el sacerdote cordobés Florencio Muñoz García.Para las personas interesadas en acompañar o portar a la Virgen de la Caridad, la cofradía ha establecido una papeleta de sitio con un donativo de 5 euros. La convocatoria fijó su adquisición para el pasado miércoles, 28 de octubre, a partir de las 20.30 horas, en la casa de hermandad.El Rosario de Ánimas forma parte del calendario de cultos de la Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, María Santísima de la Caridad en sus Tristezas y San Francisco Solano desde 2022.Aquel año, la corporación del Martes Santo sustituyó el anterior Vía Matris, que se celebraba durante la Cuaresma, por este rosario público del 1 de noviembre, dedicado a rezar por los difuntos de Montilla y por las ánimas benditas del purgatorio.La capilla del Sagrado Descendimiento vuelve a figurar en el recorrido de la Virgen de la Caridad. Este enclave ya se incluyó en el itinerario anunciado en 2024, aunque el trazado previsto para este domingo incorpora otras calles y el paso por la iglesia de San Agustín antes del regreso a la sede canónica.María Santísima de la Caridad en sus Tristezas es obra del imaginero cordobés Miguel Arjona Navarro. La imagen fue aprobada canónicamente y bendecida el 26 de marzo de 1987. Su advocación tiene su origen en dos referencias vinculadas a los fundadores de la hermandad. Por un lado, unas conferencias dedicadas a san Vicente de Paúl que destacaban la caridad como una de las virtudes teologales; por otro, la devoción que profesaban hacia Nuestra Señora Madre de Dios en sus Tristezas de Córdoba.