Montilla dedicará sus XV Jornadas de Historia y Patrimonio al Virreinato de Nueva Granada



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Las XV Jornadas sobre Historia y Patrimonio de Montilla abordarán el próximo viernes, 6 de noviembre, a partir de las 9.30 horas, en el Castillo del Gran Capitán, distintos episodios del Virreinato de Nueva Granada. El programa reunirá seis ponencias sobre acontecimientos, personajes y espacios históricos, además de una visita guiada al Museo del Gran Capitán. La participación será gratuita, aunque requerirá inscripción previa hasta el martes 3 de noviembre.Bajo el título «Episodios del Virreinato de Nueva Granada», esta nueva edición dará continuidad a una iniciativa de divulgación en la que colaboran desde hace quince años la Universidad de Córdoba, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montilla-Moriles y el Ayuntamiento de Montilla.La concejala de Cultura, Soledad Raya, dio a conocer el contenido de las jornadas junto al catedrático Francisco Montes Tubío y al cronista oficial de Montilla, José Rey García. Durante la presentación se explicó el contexto histórico del virreinato, creado en 1717 mediante la segregación de territorios del Virreinato del Perú, dentro de los cambios administrativos impulsados por la dinastía borbónica.Nueva Granada comprendía territorios que hoy forman parte de Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador, así como la provincia amazónica de Mainas. Tras una interrupción, el virreinato fue restablecido y su historia se prolongó hasta el proceso de independencia. Los episodios seleccionados para las jornadas permitirán acercarse a diferentes aspectos de aquel periodo.La primera ponencia correrá a cargo de Alfonso García Ferrer Porras y estará dedicada a la defensa de Cartagena de Indias por Blas de Lezo y el virrey Eslava en 1741. A continuación, Lucía Chacón Ledesma abordará las guerras guaraníes, mientras que Carmen Gema González Miaja centrará su intervención en los juicios de residencia en Nueva Granada y en el caso del virrey Solís.Después de una pausa, Francisco Montes Tubío ofrecerá la ponencia «De arzobispo a virrey de Santafé. D. Antonio Caballero y Góngora, 1778-1788». Su intervención dará paso a otras dos conferencias de carácter generalista que completarán el programa de exposiciones.José Antonio Entrenas Angulo tratará el Camino Real de Tierra Adentro y Jerónimo Sanz Cabrera dedicará su participación a la evolución de las fortificaciones. Por último, el cronista oficial de Montilla, José Rey García, dirigirá una visita guiada al Museo del Gran Capitán.Las personas interesadas en asistir deberán formalizar su inscripción, gratuita y obligatoria, a través de los correos electrónicos. El plazo permanecerá abierto hasta el martes 3 de noviembre, siempre que queden plazas disponibles.