Nuevas ofertas de empleo

Albañil (Doña Mencía)Se oferta un puesto de oficial de primera de la construcción en Doña Mencía mediante un contrato laboral indefinido a jornada completa. Las funciones principales corresponden al puesto de albañil para proyectos de obras a nivel autonómico, debiendo los trabajadores desplazarse a cualquier punto de la comunidad autónoma. La empresa ofrece desplazamiento desde su sede en Doña Mencía, alojamiento y dietas. Es imprescindible aportar experiencia y se valorará contar con formación en prevención de riesgos laborales de veinte horas en albañilería. El salario bruto mensual asciende a 1.800 euros con horario de 8:00 a 14:00 y 15:30 a 17:30 horas. El plazo finaliza el 7 de noviembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 26/10/2026
Instaladores de placas solares (Córdoba)Se ofertan dos puestos de instalador o instaladora de placas solares en Córdoba mediante un contrato laboral temporal de 30 días de duración a jornada completa. Las funciones principales comprenden el montaje de estructuras y paneles solares en tejados, cubiertas y suelo, además de ayudar en el cableado y la conexión de inversores y baterías en viviendas, empresas y fincas agrícolas. Se requiere carné de conducir B, curso de trabajos en altura y disponibilidad para viajar y dormir fuera. Se valora experiencia previa. Se ofrece un salario bruto mensual de 1.720 euros con pagas extras prorrateadas y horario de 6:00 a 14:00 horas. El plazo finaliza el 10 de noviembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 26/10/2026
Médico escolar (Córdoba)Se oferta un puesto de titulado superior o titulada superior (médico escolar o médica escolar) en Córdoba mediante un contrato de interinidad a jornada completa en el ámbito del empleo público. Las funciones correspondientes al puesto son las establecidas en el Acuerdo de 5 de abril de 2005, publicado en el BOJA número 110 de 8 de junio de 2005. Como requisito imprescindible de formación, se exige estar en posesión de la licenciatura o el grado en Medicina. La vacante ofrece un salario bruto mensual de 2.476 euros con jornada en horario de mañana. El plazo finaliza mañana, 31 de octubre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 26/10/2026
Fisioterapeuta (Iznájar)Se oferta un puesto de fisioterapeuta en Iznájar con contrato laboral temporal de una duración de 365 días a jornada completa, para cubrir una excedencia. Entre sus funciones figuran la valoración física de residentes, el diseño y ejecución de terapias rehabilitadoras, el trabajo en equipo interdisciplinar y la formación en pautas de movilización al personal gerocultor. Como requisito imprescindible, se requiere diplomatura o grado en fisioterapia. La incorporación está prevista para el 7 de enero de 2027, con un salario bruto mensual de 1.456 euros, pagas extras no prorrateadas y horario a negociar. El plazo de inscripción en la oferta finaliza el 3 de noviembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 19/10/2026
Auxiliar de enfermería (Córdoba)Se oferta un puesto de auxiliar de enfermería o gerocultor en una residencia privada de personas mayores ubicada en Córdoba, mediante un contrato laboral temporal de 120 días de duración a jornada parcial. La oferta especifica como requisito indispensable que la persona aspirante sea menor de 30 años y cuente con la titulación oficial de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. El empleo contempla una dedicación de 20 horas semanales en horario según cuadrante rotativo, con un salario bruto mensual de 1.430 euros y las pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 3 de noviembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 19/10/2026
Mozo de almacén (Lucena)Se oferta un puesto de mozo de almacén en Lucena con contrato laboral indefinido a jornada completa. Las funciones comprenden la preparación de pedidos mediante labores de picking y packing, la carga y descarga de mercancía y el mantenimiento del almacén organizado. Entre los requisitos exigidos se requiere un nivel educativo mínimo de educación secundaria obligatoria o equivalente y doce meses de experiencia en la ocupación. Se ofrece un salario bruto mensual de 1.402 euros con pagas extras no prorrateadas, en horario de 8:00 a 13:30 y de 15:00 a 17:30 horas. El plazo de inscripción en la oferta finaliza el 3 de noviembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 19/10/2026
Técnicos de producción agrícola (Santaella)Se ofertan dos puestos de técnico de producción agrícola o técnica de producción agrícola en Santaella mediante un contrato laboral indefinido a jornada completa. Las tareas comprenden la supervisión y mantenimiento de sistemas de riego, organización de podas, control del estado vegetativo y coordinación directa en campo, requiriendo disponibilidad horaria para adaptarla a campañas y fines de semana. Se valora experiencia previa, permiso de conducir y formación en producción agrícola. Las condiciones contemplan un salario bruto mensual de 1.350 euros con horario de 9:30 a 16:30 horas, de lunes a sábado. El plazo finaliza el 5 de noviembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 26/10/2026
Ayudante de cocina (Córdoba)Se oferta un puesto de ayudante de cocina en Córdoba mediante un contrato laboral indefinido a jornada completa. Las funciones comprenden el apoyo en la preparación de comidas, organización de la cocina, emplatado, limpieza, recogida de lotes, registros sanitarios y cumplimiento de normas de higiene. Se exige disponer de carné de conducir B, al menos doce meses de experiencia y formación en el área de catering. El empleo cuenta con un salario bruto mensual de 1.500 euros con pagas extras prorrateadas y horario de 3:00 a 11:00 horas. El plazo finaliza el 4 de noviembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 26/10/2026
Técnico de calidad (Puente Genil)Se oferta un puesto de técnico de calidad y administración o técnica de calidad y administración en Puente Genil mediante un contrato laboral temporal de 365 días a jornada completa. Las funciones principales comprenden la recepción y expedición de mercancías, manejo de ERP, trazabilidad, soporte a importación y exportación, recursos humanos y gestión del correo. Se requiere titulación superior en procesos y calidad en la industria alimentaria, nivel B1 de inglés, carné B y al menos dos meses de experiencia. Se ofrece un salario bruto mensual de 1.600 euros con pagas extras prorrateadas y horario de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 horas. El plazo finaliza el 7 de noviembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 23/10/2026
Administrativo/-a de tramitación (Córdoba)Se busca administrativo o administrativa para trabajar presencialmente a jornada completa, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00, con incorporación inmediata. Sus funciones incluyen gestionar avisos y partes, atender llamadas de clientes y compañías, organizar citas, coordinar técnicos y actualizar datos en programas de gestión. Se requiere soltura informática, habilidades comunicativas, organización y responsabilidad. No es imprescindible tener experiencia previa si se demuestra capacidad de aprendizaje. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 24/10/2026
Auxiliares de ayuda a domicilio (Montilla)Una empresa de ayuda a domicilio oferta varios puestos de auxiliar de ayuda a domicilio para trabajar en Montilla. La entidad requiere personal que cuente con titulación oficial relacionada con el sector o, en su defecto, experiencia previa demostrable en este ámbito profesional. Se solicita a los candidatos y candidatas disponibilidad inmediata para su incorporación. Las condiciones económicas de la nómina se regirán estrictamente según el convenio vigente. Las personas interesadas en optar a esta vacante deben enviar su currículum a las direcciones de correo electrónico rrhh-calidad@monsecor.net o daro1982.ds@gmail.com.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/05/2026
Docente de oposiciones (Córdoba)Se oferta un puesto de docente para la preparación de oposiciones de Auxiliar Administrativo y Administrativo en Córdoba. Las funciones comprenden la impartición de clases teóricas y prácticas del temario oficial, corrección de test, elaboración de materiales y seguimiento del alumnado. Se exige contar con titulación universitaria, conocimiento acreditado del temario y una experiencia previa de 12 meses en la ocupación. La contratación es laboral de fijo discontinuo a jornada parcial de 6 horas semanales en horario de tardes. Ofrece un salario bruto mensual de 800 euros con las pagas extraordinarias prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 2 de noviembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 15/10/2026
Fisioterapeuta (Baena)Se oferta un puesto de fisioterapeuta en Baena mediante un contrato laboral indefinido a jornada parcial de 20 horas semanales. Las funciones principales del trabajo corresponden a las recogidas en el convenio colectivo de la actividad. Como requisito imprescindible de formación, se exige contar con un nivel educativo mínimo de enseñanzas universitarias de primer ciclo, diplomatura o haber superado tres cursos completos de licenciatura. La vacante ofrece un salario bruto mensual de 882 euros sin pagas extras prorrateadas, con un horario de trabajo fijado de 10:00 a 14:00 horas. El plazo finaliza el 7 de noviembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 23/10/2026
Enfermero/-a (Nueva Carteya)Se oferta un puesto de enfermero o enfermera para la Unidad de Estancia Diurna de Nueva Carteya. Las funciones incluyen la atención sanitaria y la creación de protocolos de coordinación con el centro de salud, emergencias sanitarias, prevención y tratamiento de úlceras por presión, caídas y medidas de contención. Para optar a la vacante es imprescindible contar con el grado o la diplomatura en Enfermería. La oferta contempla una contratación indefinida a jornada parcial de 6 horas semanales, distribuidas los lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 12:00 horas. La retribución fijada asciende a 270 euros brutos mensuales con las pagas extraordinarias prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza mañana, 31 de octubre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/10/2026
Becario/-a de Ingeniería (Montilla)Carrier busca estudiantes de Ingeniería Industrial, Mecánica, Organización Industrial o titulaciones similares que estén en penúltimo o último curso. La persona seleccionada colaborará en la planificación de la producción, el análisis de procesos, la mejora continua y la elaboración de documentación técnica e indicadores. Se requiere inglés B2, disponibilidad mínima de 30 horas semanales y posibilidad de firmar un convenio de prácticas de al menos seis meses. El puesto es presencial y a jornada parcial. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 18/10/2026
Peones de albañilería (Doña Mencía)Se ofertan dos puestos de peón o peona de albañilería en Doña Mencía para la realización de tareas de construcción y ejecución de proyectos de obras a nivel autonómico. El desempeño requiere disponibilidad para desplazarse por la Comunidad Autónoma, ofreciendo la empresa transporte desde la sede, alojamiento y dietas. Se valorará la formación en prevención de riesgos laborales con un mínimo de 20 horas en la materia y 6 meses de experiencia previa. Se ofrece contratación indefinida a jornada completa, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 horas. El salario bruto mensual es de 1.600 euros sin pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza mañana, 31 de octubre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/10/2026
Cocinero/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de cocinero o cocinera en Córdoba para la elaboración de menús, tareas de cocina y control documental normativo. Al ser para una residencia de mayores, se valorará la experiencia en trato directo y vocación de servicio con este colectivo, además de 12 meses de experiencia en la ocupación. Requiere titulación técnica en cocina, dirección de cocina o certificado profesional de la familia de hostelería y turismo. La contratación laboral es temporal de 90 días con posibilidad de prórroga, a jornada parcial de 38 horas semanales en turnos rotatorios. El salario mensual bruto asciende a 1.200 euros sin pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza mañana, 31 de octubre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/10/2026
Conductor repartidor (Montilla)Grupo Peña Automoción busca repartidor o repartidora para distribuir productos a talleres y clientes, organizar rutas, verificar entregas y colaborar en tareas de almacén. Se ofrece jornada completa, vehículo y móvil de empresa, estabilidad laboral y posibilidades de desarrollo profesional. Se requiere ESO, permiso de conducir B en vigor, residencia en Montilla y habilidades de organización y atención al cliente. No es imprescindible experiencia previa, aunque se valorará en reparto, recambios o automoción. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 23/10/2026
Técnico comercial (Rute)Se oferta un puesto de técnico comercial de exportación o técnica comercial de exportación en Rute mediante un contrato laboral indefinido a jornada completa. Las funciones principales abarcan el desarrollo de negocio y prospección en Argelia, gestión comercial, gestión documental y aduanas, además de soporte técnico. Como requisitos imprescindibles se exige titulación universitaria de grado, doce meses de experiencia en comercio exterior y nivel C1 de árabe y de francés. Se ofrece un salario bruto mensual de 3.000 euros con pagas extras prorrateadas y horario de 8:30 a 16:30 horas. El plazo finaliza el 7 de noviembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 23/10/2026
NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.
Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
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REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)