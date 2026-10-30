El Ayuntamiento amplía el horario del cementerio y habilita autobuses para facilitar las visitas

El Ayuntamiento de Montilla ha dispuesto un horario ampliado de apertura del cementerio municipal de San Francisco Solano y un servicio extraordinario de autobús para facilitar las visitas con motivo de la festividad de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. El camposanto permanece abierto de manera ininterrumpida de 8.00 a 19.00 horas desde el pasado 19 de octubre y mantendrá este horario hasta el próximo lunes 2 de noviembre.El servicio especial de transporte funcionará el 1 de noviembre, con tres salidas desde la Estación de Autobuses, previstas a las 10.00, 11.00 y 12.00 del mediodía. El recorrido hasta el cementerio incluirá paradas en, el Centro de Salud, el Ayuntamiento y la plaza de la Rosa.Los autobuses pasarán por Bodegas Pérez Barquero cinco minutos después de cada salida; por el Centro de Salud, a los diez minutos; por el Ayuntamiento, a los quince; y por la plaza de la Rosa, a los veinte. De este modo, las personas que utilicen el servicio podrán incorporarse al trayecto en cualquiera de estos puntos.Los viajes de regreso partirán del cementerio a las 10.30, 11.30 y 12.30 horas. Las paradas se efectuarán cada cinco minutos en la avenida del Marqués de la Vega de Armijo, en sus cruces con Félix Rodríguez de la Fuente y Santa María, y en la avenida de Boucau, junto a la antigua sede de Hacienda.Estas medidas coinciden con las fechas en las que el cementerio recibe las visitas de quienes acuden a recordar a sus familiares y a depositar flores en sus sepulturas. Sus calles estrechas y cuidadas, junto con los cipreses que forman parte del recinto, acompañan el recorrido por un espacio que conserva también testimonios de la historia de Montilla.El cementerio municipal de San Francisco Solano fue inaugurado el 30 de agosto de 1894, durante el mandato del alcalde Miguel Márquez del Real. Entre las personalidades que descansan en su interior figuran el periodista y escritor Dámaso Delgado (1829-1906), fundador del periódico, y el también periodista y escritor Antonio López Hidalgo, fallecido en 2022.El camposanto alberga, asimismo, el enterramiento del médico y científico Antonio Pablo Fernández Solano (1744-1823), conocido como. A su figura se vincula el relato según el cual el mariscal Nicolas Jean de Dieu Soult, duque de Dalmacia y ministro durante el reinado de Luis XVIII, ordenó colocar guardias de respeto en la puerta de su casa durante la estancia de las tropas napoleónicas en Montilla. El recinto conserva también un monumento en memoria de los vecinos asesinados durante la Guerra Civil y una fosa común, espacios que forman parte de la memoria histórica local.