Rafa Aguilar | La recuperación del cerro del Castillo (I)

Luz de luna y piedras centenarias: la estampa del castillo

El inicio del renacer del castillo de Montilla

Los primeros trabajos de rehabilitación en el castillo

Esplendor de piedra y olivos: el guardián de la campiña

Una imagen para la historia del castillo

Una historia que comenzaba a salir a la luz

MIGUEL AGUILAR PORTERO

FOTOGRAFÍA: RAFA AGUILAR

El Castillo de Montilla constituye uno de los enclaves patrimoniales más relevantes de la provincia de Córdoba y un símbolo histórico intrínsicamente ligado a la figura de Gonzalo Fernández de Córdoba, “El Gran Capitán”, quien nació en esta fortaleza en 1453. Situado en el punto más elevado del casco histórico de Montilla, el recinto ha sido objeto en las últimas décadas de un ambicioso proceso de recuperación arqueológica, arquitectónica y cultural impulsado por el Ayuntamiento de la localidad.Tras siglos de abandono y reutilización parcial de sus estructuras, el antiguo recinto del castillo pasó a albergar en el siglo XVIII el conocido Alhorí, promovido por la Casa Ducal de Medinaceli. El edificio fue proyectado en 1722 por el arquitecto cordobés Juan Antonio Camacho, quien reutilizó materiales procedentes de la antigua fortaleza medieval para su construcción.Durante siglos, los Graneros del Duque permanecieron vinculados a la Casa de Medinaceli. Tras la Guerra Civil española, la propiedad pasó a manos del Servicio Nacional del Trigo y posteriormente fue adquirida por la familia García. Finalmente, en 1998, el Ayuntamiento de Montilla formalizó la compra del recinto con el firme propósito de recuperar este espacio histórico para el uso público y cultural.Desde su adquisición municipal, el Castillo de Montilla ha sido escenario de continuas campañas de excavación e investigación. Las primeras intervenciones, desarrolladas entre 1999 y 2001, sacaron a la luz diversas estructuras defensivas y restos pertenecientes a la fortaleza medieval. Posteriormente se llevaron a cabo trabajos de consolidación y mantenimiento para garantizar la conservación de los hallazgos.El arqueólogo montillano Raimundo Ortiz ha desempeñado un papel relevante en el estudio del recinto, destacando por sus aportaciones a la reinterpretación histórica y al análisis de la evolución arquitectónica de la fortaleza. Aunque las intervenciones iniciadas en el año 2000 estuvieron bajo la dirección principal de José Manuel Bermúdez Cano, Ortiz ha estado estrechamente vinculado a las investigaciones sobre el enclave.Una de sus contribuciones más significativas —realizada en colaboración con José Manuel Bermúdez— fue la revisión crítica de la supuesta destrucción total del castillo ordenada por Fernando el Católico en 1508. Su estudio defendió que la demolición no supuso el arrasamiento completo del recinto, sino la demolición parcial de la muralla y el desmochado de sus torres. Esta nueva perspectiva permitió revalorizar los restos conservados y abrió nuevas líneas de investigación sobre la estructura original.Por su parte, la arquitecta e investigadora Mara Portero Delgado ha profundizado en esta línea a través de su tesis doctoral,. Su trabajo se centró en la reconstrucción digital tridimensional de la fortaleza en su etapa de mayor esplendor, previa a su demolición parcial tras la orden dictada por Fernando el Católico en 1508.Uno de los aspectos más relevantes de su investigación fue cuestionar la teoría tradicional según la cual el castillo habría sido completamente destruido en 1508. Mara Portero defendió la hipótesis de que gran parte de la fortaleza permaneció en pie durante más de un siglo, tras la orden real de demolición, apoyándose en documentos gráficos posteriores a esa fecha, donde aún aparecen visibles varias torres medievales. Gracias a su trabajo, fue posible elaborar una reconstrucción tridimensional detallada del castillo.Las investigaciones han demostrado que el cerro albergó asentamientos desde épocas muy remotas. Los trabajos dirigidos en 2023 por el arqueólogo José Miguel Bascón Mateos documentaron restos de un importante oppidum ibérico, estructuras del Bronce Final y espacios funerarios vinculados a rituales de cremación. Asimismo, se localizaron tramos de la muralla medieval levantada en el siglo XIII, junto a dependencias militares y productivas reformadas entre los siglos XIV y XV.El Ayuntamiento de Montilla ha impulsado un ambicioso proyecto de recuperación integral del Cerro del Castillo, concebido no solo como intervención patrimonial, sino también como motor turístico, cultural y económico para la ciudad.Entre las actuaciones más destacadas figura la intervención arqueológica finalizada en 2024, financiada mediante el programa estatal del 1,5% Cultural y fondos municipales. Esta actuación permitió habilitar una gran pasarela para visitas públicas y consolidar las importantes estructuras descubiertas durante las excavaciones.Posteriormente, el Ayuntamiento anunció una nueva inversión superior procedente del programa estatal del 2% Cultural destinada a la restauración de la muralla noreste y del baluarte de entrada del castillo. Este proyecto contempla trabajos de conservación, consolidación estructural y puesta en valor de nuevas áreas arqueológicas. Todas estas actuaciones se enmarcan en una estrategia cultural más amplia que contempla la creación de espacios museísticos y expositivos dedicados a la figura de El Gran Capitán y a la rica historia de Montilla.Bajo la luz de la media luna, el castillo de Montilla emerge majestuoso sobre el perfil de la ciudad. En esta atmósfera nocturna destacan el histórico Alhorí Ducal, levantado en el siglo XVIII sobre el antiguo recinto fortificado, y varios tramos conservados de la muralla medieval original, testigos silenciosos de siglos de historia.La iluminación resalta la fuerza patrimonial del cerro del Castillo, donde conviven las huellas de la fortaleza del Gran Capitán con los milenarios vestigios de culturas que lo ocuparon mucho antes de que se alzaran los primeros muros medievales.A comienzos del siglo XXI, el cerro del Castillo mostraba aún la fisonomía previa a las grandes intervenciones patrimoniales de las últimas décadas. En la imagen destaca el Alhorí Ducal, construido en el siglo XVIII sobre los restos de la fortaleza medieval, y la gran explanada frontal, donde comenzaban a aflorar los resultados de las primeras excavaciones arqueológicas, impulsadas tras la compra municipal del recinto en 1998.Aquellas intervenciones iniciales permitieron descubrir importantes estructuras defensivas, vestigios medievales y evidencias de ocupación ibérica y prehistórica, marcando el punto de partida en la recuperación histórica y cultural del enclave.La imagen documenta una de las primeras actuaciones de rehabilitación llevadas a cabo en el castillo de Montilla tras su adquisición municipal a finales del siglo XX. En primer término, un grupo de albañiles trabaja en la reparación de las cubiertas, reflejo del esfuerzo inicial por consolidar y devolver la vida a este espacio histórico. Al fondo se distingue el histórico Alhorí Ducal, construido en el siglo XVIII, en cuyo tejado destaca una veleta rematada por el águila del escudo de la Casa de Medinaceli.Esta imagen nos permite contemplar, en primer plano, la imponente presencia de los grandes bloques de piedra que conforman las almenas, que sirven de sólido basamento al Alhorí Ducal. La mirada asciende por la fachada de este granero dieciochesco hasta alcanzar la textura tradicional de su tejado, cubierto por un mar de tejas.A un lado, un lienzo de la antigua muralla medieval evoca el pasado defensivo de la fortaleza que vio nacer al Gran Capitán, mientras que, al fondo, desde la privilegiada altura del cerro, la vista se abre hacia el infinito del campo montillano, alfombrado de viñedos y olivares. Piedra, arquitectura, fortificación y paisaje se reúnen así en una misma imagen, como un recorrido por algunos de los capítulos que han dado forma a la historia de Montilla.La imagen recoge un momento significativo de las actuaciones de recuperación del castillo de Montilla, a comienzos del siglo XXI. En uno de los torreones aparecen la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Carmen Calvo; la delegada provincial de Cultura, Rafaela Valenzuela; y el alcalde de Montilla, Antonio Carpio, durante una visita institucional al recinto histórico.Junto a ellos, el fotógrafo Rafael Ruiz Luque (Rúquel), captado en un llamativo escorzo mientras inmortaliza la escena, deja también su particular huella en la fotografía. La imagen se convierte así en testimonio de una etapa decisiva en el proceso de recuperación y puesta en valor del castillo donde nació el Gran Capitán.La fotografía muestra a la consejera de Cultura, Carmen Calvo Poyato, y a la delegada provincial de Cultura, Rafaela Valenzuela, durante su visita al cerro del Castillo para conocer el estado de una de las primeras campañas de recuperación arqueológica del recinto. En el recorrido están acompañadas por el alcalde, Antonio Carpio; el arquitecto municipal, Antonio Clavero; y varios miembros de la corporación local, entre ellos Francisco Almedina, José Santiago, Aurora Sánchez y Joaquín Luque.En plena zona de excavación, vemos a los arqueólogos José Manuel Bermúdez y Raimundo Ortiz explicando los hallazgos que están saliendo a la luz y el alcance de unas intervenciones que comenzaban a devolver al recinto parte de su historia. La escena refleja el encuentro entre la investigación arqueológica y el impulso institucional que, a comienzos del siglo XXI, acompañó la recuperación y puesta en valor del cerro del castillo del Gran Capitán.