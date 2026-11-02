La Centuria Romana Munda vuelve a abarrotar la Plaza de la Aurora con su tradicional Paella Gigante

Montilla celebró ayer el Día de Todos los Santos con la trigésimo sexta edición de la Paella Gigante, una de las citas gastronómicas más populares del municipio, que volvió a reunir a cientos de vecinos y visitantes en la Plaza de la Aurora. La Centuria Romana Munda fue nuevamente la encargada de preparar este multitudinario encuentro, en el que se elaboraron raciones para unas 3.500 personas y que estuvo acompañado de actividades deportivas, propuestas gastronómicas y actuaciones musicales.Desde el mediodía, los integrantes de la Centuria Romana Munda se pusieron sus mandiles para cocinar, según la propia organización, "el arroz más grande de Andalucía". La preparación de esta paella de gigantescas proporciones volvió a transformar la Plaza de la Aurora en un espacio de convivencia, con numerosos asistentes pendientes del trabajo de los cocineros y del desarrollo de una celebración que alcanza ya las 36 ediciones.La enorme candela de leña y las paletas de cuatro metros de longitud utilizadas para remover los ingredientes fueron algunos de los elementos más característicos de una jornada que mantiene viva una tradición surgida en el barrio del Gran Capitán. Desde sus orígenes, esta iniciativa se ha consolidado como una de las celebraciones vinculadas al primero de noviembre en Montilla, gracias a la implicación de quienes han contribuido a mantenerla a lo largo de distintas generaciones.El equipo de cocineros, dirigido por Antonio Salido, volvió a afrontar una preparación que requirió cantidades extraordinarias de ingredientes. Para elaborar la paella se utilizaron más de 200 kilos de arroz, 80 kilos de carne, 50 kilos de tomate, 40 kilos de pimientos y 15 litros de aceite de oliva. Todo ello se cocinó sobre una candela alimentada por más de mil kilos de leña, mientras los integrantes de la Centuria Romana Munda manejaban las grandes paletas necesarias para remover los alimentos.Antes de comenzar el reparto de las raciones, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, compartió el honor de catar la paella con el presidente de la Centuria Romana Munda, Rafael Cabello Hidalgo, gerente de la Ruta del Vino Montilla-Moriles, quien dio su visto bueno al resultado de una elaboración que, un año más, constituyó el principal atractivo gastronómico de la jornada.La trigésimo sexta edición tuvo también un componente especialmente significativo por el recuerdo de José María Luque Moreno, uno de los grandes impulsores de esta tradición, que. Maestro jubilado del Colegio Salesiano San Francisco Solano y corresponsal durante 26 años de, José María Luque estuvo muy presente en la memoria de quienes participaron en un evento que concibió desde su génesis, al igual que la publicación de la revistaA lo largo del día, cientos de montillanos y visitantes se acercaron hasta la Plaza de la Aurora para degustar la paella y compartir una jornada en la que tampoco faltaron las gachas caseras, uno de los dulces tradicionales del Día de Todos los Santos. La oferta gastronómica se completó con los vinos amparados por la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, que acompañaron las distintas propuestas culinarias.El ambiente familiar y distendido volvió a marcar el desarrollo de la celebración, que propició el reencuentro de numerosos asistentes alrededor de una tradición que ha logrado mantenerse durante más de tres décadas. La participación de los integrantes de la Centuria Romana Munda y la asistencia de vecinos y visitantes contribuyeron a dar continuidad a una convocatoria estrechamente vinculada al calendario festivo de la localidad.La programación había comenzado con la segunda Quedada Motera de Vespas y Harley Davidson, una actividad que se celebró el pasado año por vez primera y que, en esta ocasión, volvió a llevar a las calles de Montilla una concentración de motocicletas antes de que sus participantes se incorporaran al encuentro gastronómico de la Plaza de la Aurora.Otra de las propuestas de la jornada fue, una marcha de senderismo promovida por MundaEventos que permitió a sus participantes recorrer los alrededores de Montilla y disfrutar del paisaje otoñal. Esta actividad ofreció una alternativa a quienes optaron por comenzar el Día de Todos los Santos con una ruta a pie antes de sumarse a la Paella Gigante.La música también tuvo su espacio en la programación. A partir de las 18.00 horas, Maldito Duende, grupo tributo a Héroes del Silencio, ofreció un concierto con el que culminaron las actividades de esta trigésimo sexta edición. La actuación incorporó al encuentro gastronómico un repertorio dedicado a la conocida formación española, poniendo el cierre musical a una jornada que había comenzado al mediodía.Muy cerca de la Plaza de la Aurora, el Día de Todos los Santos contó además con otra de sus propuestas tradicionales. La Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora de las Viñas celebró su habitual merienda de sopaipas con chocolate, una iniciativa que reunió a decenas de familias y que permitió recaudar fondos para sufragar los gastos de la cofradía.La hermandad, fundada en 1956 por un grupo de jóvenes bodegueros impulsados por José Cobos Jiménez, volvió así a participar en la celebración del primero de noviembre con una actividad gastronómica propia, que se desarrolló en las inmediaciones de la Plaza de la Aurora y que se sumó a las propuestas organizadas durante la jornada.