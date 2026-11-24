

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla celebrará mañana los principales actos de su. La jornada incluirá una nueva mesa informativa, un acto de cinco minutos de silencio a las puertas del Ayuntamiento y un pleno extraordinario en el que se debatirá una moción elaborada por el Consejo Municipal de la Mujer.La teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, avanzó la celebración de estas actividades e invitó a la ciudadanía a participar en los actos previstos para mañana. La responsable municipal insistió en la importancia de continuar trabajando conjuntamente para que Montilla sea una ciudad libre de violencia contra las mujeres y en la que el respeto esté presente en las relaciones sociales.Uno de los principales momentos de la jornada será el pleno extraordinario convocado para debatir la moción elaborada por el Consejo Municipal de la Mujer, un órgano que desarrolla su actividad durante todo el año en este ámbito. A esta sesión se sumarán una nueva mesa informativa y un acto de cinco minutos de parada y silencio ante las puertas del Ayuntamiento, con los que se dará continuidad a las acciones de sensibilización impulsadas durante las últimas semanas.La programación municipal del 25N se ha desarrollado a lo largo del mes de noviembre mediante distintas propuestas destinadas a trasladar a la sociedad el rechazo a la violencia contra las mujeres. El calendario ha combinado actividades dirigidas a la juventud con iniciativas culturales y propuestas relacionadas con la pintura, la literatura y las visitas guiadas a museos, con el propósito de acercar los mensajes de prevención a diferentes sectores de la población.Una de estas iniciativas tuvo lugar el pasado viernes, cuando el Ayuntamiento instaló una mesa informativa en el mercadillo de la Avenida de Las Camachas. La actividad, celebrada coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, permitió acercar a la ciudadanía los mensajes de sensibilización y prevención incluidos en la campaña municipal.Durante aquella jornada, Lidia Bujalance agradeció el acompañamiento de las compañeras de la Corporación municipal y explicó que la elección del mercado respondía al propósito de establecer un contacto directo con la población adulta. De este modo, la iniciativa permitió trasladar a este sector de la ciudadanía los contenidos de una programación que también ha prestado especial atención a los jóvenes y a los centros educativos.Precisamente, el Teatro Garnelo había acogido un día antes la actividad «Otra mirada de la pornografía», organizada por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Montilla a través del Centro Municipal de Información a la Mujer. La propuesta estuvo dirigida al alumnado de tercero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de los centros educativos de la localidad y se enmarcó en las actividades de sensibilización y prevención vinculadas al 25N.La sesión contó con la participación de Juan Manuel González Dobarro, técnico de integración social y divulgador con perspectiva de género, quien compartió su experiencia personal para abordar el consumo de pornografía, sus posibles consecuencias y la influencia que puede ejercer en la construcción de la sexualidad y las relaciones afectivas.La iniciativa planteó una reflexión sobre los modelos de relación, el respeto y el consentimiento, así como sobre la importancia de que las familias y los centros educativos acompañen a los adolescentes en el acceso a los contenidos digitales. El encuentro se centró, de esta forma, en ofrecer herramientas educativas a la juventud ante una realidad que, según destacó la responsable municipal de Igualdad, está cada vez más presente desde edades tempranas.En este sentido, Lidia Bujalance señaló que «es importante que desde el Área de Igualdad actuemos y demos un paso para tener formaciones y actividades de este tipo», al referirse a la necesidad de promover propuestas educativas que permitan abordar estas cuestiones entre los estudiantes.La vertiente cultural también ha tenido presencia en la programación municipal. El pasado jueves se celebró una visita guiada al Castillo de Montilla, a cargo de María Divina Rubio Bardón, que permitió recorrer la sala del Gran Capitán y distintos espacios del conjunto monumental.La actividad, organizada por el Centro Municipal de Información a la Mujer, fue inaugurada por Lidia Bujalance y ofreció a las personas participantes la posibilidad de conocer el patrimonio histórico de la localidad y profundizar en la historia de uno de sus espacios monumentales más representativos.Estas propuestas se han sumado a otras iniciativas vinculadas a la pintura, la literatura y las visitas a museos, dentro de un calendario que ha tratado de implicar a diferentes grupos de población en la sensibilización frente a la violencia contra las mujeres.La programación tendrá mañana su principal jornada con la conmemoración del 25 de noviembre, una fecha en la que el Ayuntamiento de Montilla volverá a trasladar a la ciudadanía los mensajes de prevención y rechazo de cualquier forma de violencia contra las mujeres mediante la mesa informativa, el acto de silencio y el pleno extraordinario dedicado a la moción del Consejo Municipal de la Mujer.