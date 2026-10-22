25N: Montilla programa actividades culturales y educativas contra la violencia machista



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla desarrollará a partir de mañana una programación de actividades culturales, educativas y de sensibilización con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La iniciativa, organizada a través del Área de Igualdad, busca visibilizar la violencia machista y reforzar el compromiso colectivo frente a todas sus formas, con propuestas que implicarán a la ciudadanía y a los centros educativos del municipio.La teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, defendió que esta conmemoración debe trascender el acto simbólico y servir para recordar que la violencia contra las mujeres continúa presente. En ese sentido, afirmó que “el 25 de noviembre debe ser un día de visibilidad. Tenemos que entender que la violencia de género contra la mujer es una realidad y que todas las instituciones debemos seguir trabajando para que, en la medida de lo posible, se erradique”.Bujalance reconoció también la labor de las profesionales del Centro Municipal de Información a la Mujer, que acompañan a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia, y reclamó más recursos para desarrollar políticas de igualdad.El programa comenzará mañana viernes, a las 20:00 de la tarde, con la inauguración de la exposición, incluida en el programa Botí Itinerante de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí. La muestra reúne obras de mujeres creadoras de la provincia, entre ellas, las artistas montillanas María José Bellido y María José Ruiz.La exposición podrá visitarse hasta el 1 de noviembre en el Claustro del Pretorio, en el Convento de Santa Clara. Esta propuesta cultural dará paso, el sábado 24 de octubre, a un encuentro de mujeres tejedoras en la Plaza de Abastos, enmarcado en la iniciativa, que se promueve junto a la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres.Los trabajos realizados se instalarán durante noviembre en un árbol del Paseo de las Mercedes. La acción contará con la participación de los centros educativos de Montilla, que también preparan elementos para esta propuesta de sensibilización.El 13 de noviembre, a las 18:30 de la tarde, la programación continuará con la presentación del libro, de la autora montillana Alicia Tejada. El acto tendrá lugar en el salón de actos del Centro Municipal de Servicios Sociales «Lola López Baena».Otra de las actividades previstas será una visita guiada al castillo de Montilla, que se celebrará el 19 de noviembre, a las 10:30 de la mañana, a cargo de María Divina Rubio Bardón. La propuesta dispondrá de un máximo de 15 plazas y requerirá inscripción previa en el Centro Municipal de Información a la Mujer, a través del teléfono 957 653 210.La jornada central del programa será el 25 de noviembre, cuando se instalarán mesas informativas en el entorno del mercadillo y a las puertas del Ayuntamiento. Además, se celebrará una concentración de cinco minutos ante la Casa Consistorial y un pleno extraordinario en el que se debatirá la moción preparada desde el Consejo Municipal de la Mujer.Durante este periodo, el Área de Igualdad mantendrá las actividades de coeducación en los centros educativos, con especial atención a la prevención de la violencia y a la promoción del respeto y de las relaciones saludables entre la juventud. El Ayuntamiento hizo un llamamiento a la participación ciudadana en las propuestas de la programación.