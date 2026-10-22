La Hermandad del Nazareno conmemora el centenario del Cristo de la Yedra

Una efeméride muy especial

Una talla de gran calidad

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores celebrará este sábado, 24 de octubre, una salida extraordinaria del Santísimo Cristo de la Yedra por las calles de Montilla para conmemorar el centenario de su incorporación al cortejo del Viernes Santo. La procesión partirá a las 19.00 de la tarde de la iglesia de San Agustín y constituirá el acto central de un programa que incluirá conferencias, visitas escolares y cultos hasta el 1 de noviembre.La corporación nazarena, que, ha organizado un recorrido que enlazará la sede actual del Crucificado con distintos enclaves relacionados con su historia devocional. La Banda de Música Pascual Marquina acompañará de manera extraordinaria a la imagen e interpretará una “selección cuidada de marchas clásicas de la Semana Santa”, tal y como anunció el hermano mayor de la cofradía, Francisco José Méndez.El Cristo de la Yedra procesionará sin las imágenes de la Virgen y San Juan que lo acompañan habitualmente. Las dificultades derivadas de la cruz han impedido finalmente que pueda salir en andas, como ocurrió hace cien años, una posibilidad que se había planteado para esta conmemoración.El itinerario discurrirá por las calles Ancha, Fuente Álamo, Médico Cabello, Puerta de Aguilar, Plazuela de la Inmaculada, Escuelas, San Juan de Ávila, Plaza de la Rosa, Corredera, Santa Ana, San Francisco Solano y Ancha. El regreso a la iglesia de San Agustín está previsto a las 22.00 de la noche, tras un recorrido que combinará calles habituales con otras por las que el Crucificado no suele transitar en su estación de penitencia del Viernes Santo.La inclusión de las zonas de Santa Ana y El Santo responde a la relación de la imagen con la Virgen de los Dolores de Santa Ana y a la celebración del Semestre Jubilar en honor del Patrón de Montilla, san Francisco Solano. Estos vínculos forman parte del planteamiento de una salida que permitirá acercar el Cristo de la Yedra a distintos puntos de la ciudad asociados a esta conmemoración.La hermandad ha animado a sus hermanos a participar portando al Crucificado mediante relevos, aunque no formen parte de su cuadrilla habitual de costaleros. Asimismo, se han puesto a la venta las "rosas eternas de la salida extraordinaria", que serán colocadas en el paso como exorno floral.El programa comenzará este viernes, 23 de octubre, con la conferencia de Rafael Portero de la Torre, licenciado en Bellas Artes y conservador-restaurador de bienes culturales. Bajo el título “El Cristo de la Yedra en San Agustín. Circunstancias de un retablo”, su intervención abordará el estudio de la imagen y del conjunto en el que recibe culto.Después de la procesión extraordinaria, la actividad continuará el jueves 29 de octubre con las visitas de distintos centros escolares a la iglesia de San Agustín. Esta iniciativa acercará al alumnado la historia del Cristo de la Yedra dentro de un programa que combina divulgación histórica, formación, convivencia y celebraciones religiosas.El viernes 30 de octubre tendrá lugar la mesa redonda “El Cristo de la Yedra, un siglo tras la Cruz Nazarena”. Durante esa jornada y la del 31 de octubre, la imagen permanecerá expuesta en besapiés para la veneración de los fieles en la iglesia de San Agustín.Los actos concluirán el domingo 1 de noviembre con la solemne función religiosa en honor al Santísimo Cristo de la Yedra. La celebración estará presidida y predicada por José Juan Jiménez Güeto, delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, y contará con la participación de la Coral Montillana de Antiguos Alumnos de Don Bosco.El centenario recuerda la incorporación del Crucificado a la estación de penitencia del Viernes Santo en 1926, aunque su historia en Montilla se remonta varios siglos atrás. Las investigaciones del historiador montillano Antonio Luis Jiménez Barranco, publicadas en, sitúan esta devoción en el contexto de la presencia de la Compañía de Jesús en la ciudad y la vinculan al desaparecido Colegio de los Jesuitas.Jiménez Barranco señala que la imagen estuvo ligada durante los siglos XVII y XVIII a la Congregación del Espíritu Santo, fundada en Montilla en el contexto de las misiones populares promovidas por los jesuitas. En 1672, el padre Tirso González de Santalla presidió unas misiones en las que el Cristo de la Yedra tuvo especial protagonismo. Posteriormente, la congregación quedó constituida en torno a su capilla.La expulsión de los jesuitas en el siglo XVIII dio paso al traslado de parte de su patrimonio. Según recoge Antonio Luis Jiménez Barranco, el Cristo de la Yedra llegó en 1774 a la Parroquia de Santiago junto con su retablo, procedente del antiguo Colegio de la Compañía de Jesús. Ese conjunto está presidido actualmente por el Cristo de Zacatecas.En 1810, durante la ocupación francesa y tras la primera exclaustración de los agustinos, la imagen fue trasladada a la iglesia de San Agustín, donde permanece. Más de un siglo después, en 1926, la junta de gobierno de la Hermandad de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores decidió ampliar la estación de penitencia del Viernes Santo con la incorporación del paso de Jesús en el Calvario. Comenzó entonces la vinculación procesional que la corporación conmemora ahora.La dimensión artística de la imagen también forma parte de su historia. Elena Bellido Vela, directora de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque y académica correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, explica que “la talla se presenta con la cabeza inclinada hacia el lado derecho, dejando caer hacia el hombro de este lado una guedeja de pelo”.La historiadora montillana precisa que “la cabellera está trabajada con un gran naturalismo, igual que la barba, que responde al modelo de corte bífido”. Sobre el tratamiento del paño de pureza, añade que “el amplio perizoma presenta un gran clasicismo en su tratamiento y deja evidenciar la anatomía de Jesús mediante la aplicación de pliegues paralelos en forma de uve, quedando el paño de pureza anudado en el lado izquierdo”.El rostro del Crucificado refleja sufrimiento y presenta una corona de espinas tallada en la propia madera, formada por dos ramas de espino enlazadas. Se trata de una tipología de herencia goticista que también aparece en los crucificados manieristas. La composición incorpora, además, el cráneo de Adán y la yedra, entendida como un nexo entre lo terrenal y lo divino.La trayectoria reciente de la talla incluye la intervención anunciada el 24 de mayo de 2011, cuando se dio a conocer que los restauradores Enrique Ortega y Rosa Cabello, propietarios de los Talleres Regespa de Córdoba, asumirían su recuperación con un plazo estimado de diez meses.La imagen fue trasladada a sus talleres, situados en la explanada de Vistalegre de la capital cordobesa, para someterse a estudios radiológicos, un examen de la policromía y una limpieza general. La actuación respondía a los desperfectos que presentaba en uno de sus brazos y a la acumulación de polvo y productos adheridos.La salida de este sábado y los actos previstos hasta el 1 de noviembre reunirán la historia devocional, artística y procesional del Cristo de la Yedra en torno a la iglesia de San Agustín, sede de una conmemoración que recuerda sus cien años en el cortejo del Viernes Santo montillano.