Isla Cristina F.C. 0 -- 1 Montilla C.F.

Isla Cristina Fútbol Club: José Carlos, Iván, Paulo, Reda, Nico Magaz (Manuel Aranda, min. 69), Isco (Rubén Alonso, min. 59), Ále Fernández, Pablo González (Javi Amate, min. 59), De la Rosa (Adri Guarch, min. 77), Martín Contreras (Juandi, min. 77) e Idriss (David Gómez, min. 69).

José Carlos, Iván, Paulo, Reda, Nico Magaz (Manuel Aranda, min. 69), Isco (Rubén Alonso, min. 59), Ále Fernández, Pablo González (Javi Amate, min. 59), De la Rosa (Adri Guarch, min. 77), Martín Contreras (Juandi, min. 77) e Idriss (David Gómez, min. 69).

Montilla Club de Fútbol: Molero, Carraña, Fran González, Antonio Pino (Amara, min. 80), David Agudo (Juan Fraile, min. 80), Iván Sánchez (David Alcalá, min. 88), Antonio, Álvaro Rodríguez (Tena, min. 16), Yeye (Pedro Zurera, min. 80), Fran Cano (Rafa Alcaide, min. 73) y Abraham.

Molero, Carraña, Fran González, Antonio Pino (Amara, min. 80), David Agudo (Juan Fraile, min. 80), Iván Sánchez (David Alcalá, min. 88), Antonio, Álvaro Rodríguez (Tena, min. 16), Yeye (Pedro Zurera, min. 80), Fran Cano (Rafa Alcaide, min. 73) y Abraham.

Gol: 0-1 David Agudo (min. 55).

David Agudo (min. 55).

Árbitro: Alejandro Medrano Ávila (Sevilla). Amonestó por los locales a Martín Contreras, Javi Amate, Pablo y González. Y por los visitantes a Fran González, Antonio Pino y Yeye.

Alejandro Medrano Ávila (Sevilla). Amonestó por los locales a Martín Contreras, Javi Amate, Pablo y González. Y por los visitantes a Fran González, Antonio Pino y Yeye.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimosegunda jornada del Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el campo El Candel ante unos 100 espectadores, aproximadamente.

El Montilla Club de Fútbol sumó este pasado domingo una importante victoria a domicilio tras imponerse por 0-1 al Isla Cristina Fútbol Club en un encuentro igualado, en el que el conjunto vinícola supo controlar el juego y aprovechar sus oportunidades.Los hombres de Isaac de la Cuesta dispusieron de varias ocasiones para adelantarse en el marcador durante la primera mitad. La más destacada llegó en las botas de David Agudo, que probó fortuna con una vaselina que se marchó rozando el palo. También Antonio Pino lo intentó con varios disparos que no encontraron dificultades para el guardameta local.Tras el descanso, el Montilla encontró el premio a su insistencia. En el minuto 55, David Agudo aprovechó su oportunidad para enviar el balón al fondo de la red y establecer el definitivo 0-1. Con ventaja en el marcador, los auriverdes buscaron ampliar distancias. Tena dispuso de una buena ocasión, pero su disparo fue detenido por el portero local. Por su parte, Molero resultó decisivo bajo palos con una gran intervención que evitó el empate y permitió al Montilla conservar su ventaja.De esta forma, el conjunto vinícola certificó un triunfo de enorme valor, sumando tres puntos muy importantes lejos del Miguel Navarro Polonio. La próxima cita para los de Isaac de la Cuesta será el domingo en el feudo montillano frente al Club Deportivo Moguer a partir de las 17:30 de la tarde.