

FOTOGRAFÍA: CLUB TROTASIERRA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: CLUB TROTASIERRA

Los atletas montillanos consiguieron nueve puestos de podio, con seis victorias, dos segundos puestos y una tercera posición, en la trigésimo sexta edición de la Carrera Popular Cañada Real Soriana, disputada el pasado domingo en Villarrubia. La prueba, incluida en el Circuito Provincial de Carreras Populares de la Diputación de Córdoba, tuvo como uno de sus grandes protagonistas a Jesús Alguacil Barba, vencedor absoluto de la competición masculina, mientras que África Morales Moreno consiguió subir al tercer cajón del podio femenino.La cita deportiva volvió a reunir a numerosos corredores en una de las pruebas clásicas del calendario provincial. El recorrido principal, de 11 kilómetros, discurrió por un trazado prácticamente llano a través de las calles de Villarrubia, con salida y llegada en la plaza Manuel Molina. En este escenario, los representantes del Club Atletismo Montilla, del Atlético Gran Capitán y del Trotasierra de Hornachuelos completaron una destacada participación, con resultados relevantes tanto en las categorías inferiores como en las pruebas de adultos.Sin duda, uno de los grandes nombres de la jornada fue Jesús Alguacil Barba, que volvió a demostrar su excelente estado de forma al imponerse en la clasificación absoluta masculina. El corredor montillano del Trotasierra completó los 11 kilómetros en 34 minutos y 51 segundos, un registro que le permitió superar por apenas ocho segundos a Carlos Barbero Moreno, del Córdoba Patrimonio Club de Atletismo Cordobés, que cruzó la línea de meta con un tiempo de 34 minutos y 59 segundos. El tercer puesto correspondió a Francisco Vallejo Cano, del Atletismo Badajoz, que detuvo el cronómetro en 36 minutos y 32 segundos.Por su parte, la competición femenina también dejó una actuación sobresaliente para el atletismo montillano gracias a África Morales Moreno, representante del Atlético Gran Capitán. La corredora finalizó tercera en la clasificación absoluta de mujeres, con un registro de 45 minutos y 31 segundos, y se adjudicó además la victoria en categoría sénior femenina. El triunfo absoluto fue para Lisa Esquivel, del Trotasierra de Hornachuelos, que completó el recorrido en 43 minutos y 27 segundos, mientras que Marta Rueda, del Club Indea, consiguió la segunda posición con un tiempo de 43 minutos y 51 segundos.Más allá de los resultados absolutos, las categorías inferiores también ofrecieron importantes satisfacciones a la representación montillana. Así, Paula Cárdenas Algaba, del Club Atletismo Montilla, se proclamó vencedora en la categoría sub-10 femenina. Su compañera Julia Vera Muñoz también logró subir a lo más alto del podio en la categoría sub-12 femenina, en la que consiguió la victoria y terminó segunda en la clasificación general correspondiente. De igual modo, Igor Ruiz Herrador, también integrante del Club Atletismo Montilla, firmó otra de las actuaciones destacadas de la jornada al conseguir el segundo puesto en la categoría sub-16 masculina.En las categorías de adultos, David Jiménez Benavente, del Atlético Gran Capitán, también logró una victoria al imponerse en la categoría identificada como LCM en la clasificación oficial. El deportista concluyó, además, en la cuarta posición de la clasificación general de su prueba, un resultado que le permitió incorporarse al grupo de representantes montillanos que consiguieron subir a lo más alto del podio durante la jornada.Por otro lado, la categoría máster D masculina dejó una nueva victoria para el Club Atletismo Montilla gracias a Rafael Sánchez Fernández. El corredor consiguió la primera posición de su grupo de edad y concluyó decimocuarto en la clasificación general, convirtiéndose en otro de los seis representantes montillanos que lograron imponerse en sus respectivas categorías.También destacó la participación de Ana Herrador Luque, del Club Atletismo Montilla, que consiguió el segundo puesto en la categoría máster E femenina y terminó en la posición 118.ª de la clasificación general. Su resultado permitió incrementar la cosecha de puestos de honor del conjunto montillano y confirmó la presencia de sus representantes en los primeros lugares de diferentes grupos de edad.Mientras tanto, María José Márquez Lara, del Atlético Gran Capitán, completó la relación de deportistas que alcanzaron el podio en Villarrubia. La atleta consiguió la tercera posición en la categoría máster A femenina y ocupó el puesto 115.º de la clasificación general, aportando así el único bronce de la expedición montillana en esta edición de la Cañada Real Soriana.La participación del Atlético Gran Capitán se completó con otros tres representantes que también lograron finalizar sus respectivas pruebas. Manuel Varón Sánchez ocupó la undécima posición en la categoría máster A masculina y terminó en el puesto 83.º de la clasificación general. Por su parte, María Teresa Mejías López concluyó cuarta en la categoría máster C femenina, con el puesto 143.º de la general, mientras que Javier Mesa Herrador consiguió la octava plaza en máster D masculina y finalizó en la posición 50.ª de la clasificación general.En conjunto, la participación montillana se saldó con seis primeros puestos, dos segundos y un tercero. El Club Atletismo Montilla reunió cinco de estos nueve podios, gracias a Paula Cárdenas Algaba, Julia Vera Muñoz, Igor Ruiz Herrador, Rafael Sánchez Fernández y Ana Herrador Luque. Por su parte, el Atlético Gran Capitán sumó otros tres, por medio de África Morales Moreno, David Jiménez Benavente y María José Márquez Lara, mientras que Jesús Alguacil Barba aportó el triunfo conseguido con el Trotasierra de Hornachuelos.Tras la celebración de esta trigésima sexta edición de la Carrera Popular Cañada Real Soriana, el Circuito Provincial de Carreras Populares de Córdoba 2026 continuará el próximo sábado con la decimocuarta edición de la Carrera El Kilo de Benamejí, que tomará el relevo de la prueba disputada en Villarrubia.