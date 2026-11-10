José Baena Roca inaugura en Córdoba su primera exposición individual

El artista montillano José Baena Roca inauguró este fin de semana su exposición, una muestra que reúne una veintena de pinturas en la Sala Emilio Álvarez, ubicada en la Taberna La Fuenseca de Córdoba. La inauguración reunió a numerosos familiares, amigos y representantes del ámbito artístico que quisieron acompañar al pintor en la apertura de su primera exposición individual en la capital cordobesa, que podrá visitarse hasta el próximo 9 de diciembre.La presentación corrió a cargo de la educadora madrileña Milagros Escalera, reconocida sindicalista de Comisiones Obreras (CCOO) de Andalucía y activista vecinal y cultural, que ha presidido colectivos como la Asociación de Vecinos de La Fuenseca y que participa en distintas iniciativas artísticas vinculadas a la Sala Emilio Álvarez. Entre los asistentes figuraban también el pintor Desiderio Delgado, el fotógrafo montillanoy el montañero cordobés Ricardo Guerrero, además de familiares y amigos del protagonista.La exposición reúne alrededor de veinte cuadros realizados a lo largo de diferentes etapas de la trayectoria artística de José Baena Roca, cuya obra se desarrolla principalmente dentro de la figuración y el realismo. Los bodegones, los espacios interiores y la arquitectura constituyen algunos de los principales motivos de una colección en la que el artista explora distintas formas de representar la realidad, con especial atención a la luz, las composiciones y los pequeños detalles.Durante la inauguración, José Baena Roca explicó que “cada cuadro tiene una historia detrás: no se trata simplemente de bodegones o naturalezas muertas. Lo que pasa es que esa historia que se esconde detrás queda para mí y, también, para quien observa cada obra. Porque cada cual pone su punto de vista, su visión y su propia interpretación”.Esta manera de entender la pintura estuvo presente también en la intervención de Milagros Escalera, que dedicó buena parte de su discurso a repasar la trayectoria personal y artística del creador montillano, así como su relación con la Taberna La Fuenseca. Según recordó, José Baena llegó por primera vez a este espacio acompañado por Loleta, durante las fiestas navideñas de hace algunos años, y terminó participando en una de las actividades habituales del establecimiento: la entrega de diplomas a los niños que intervienen en su exposición navideña.Escalera agradeció al pintor su participación en la vida cultural de este espacio cordobés y destacó que “aquí las cosas suceden así, de manera inesperada, como si la magia tuviera sus propios planes. Vienes y terminas formando parte de una historia; llegas y te marchas dejando un poquito de ti y siempre vuelves”.La presentadora se detuvo igualmente en las características de la obra del artista montillano y señaló que “para José Baena, pintar es establecer un diálogo entre el creador y la luz, una fuerza libre que nunca puede dominarse por completo, sino que únicamente puede utilizarse y acompañarse para dar vida a cada obra. Porque cada obra es un fragmento de su universo”.En ese sentido, Escalera destacó que “su obra reúne diferentes motivos y escenarios. Tiene una especial predilección por los bodegones. Los frascos, los objetos antiguos y los elementos cotidianos adquieren protagonismo a través del tratamiento de la luz y el cuidado de los detalles”.La educadora madrileña también hizo referencia al interés del artista por los lugares solitarios y por aquellos espacios que parecen detenidos en el tiempo, escenarios que le permiten imaginar historias y evocar las actividades que pudieron desarrollarse en ellos. De este modo, la exposición ofrece una selección de trabajos que refleja su particular manera de observar los objetos y los lugares de su entorno.La intervención de Milagros Escalera permitió, además, recordar los comienzos de José Baena Roca en el dibujo. Según explicó, su interés por la creación artística se remonta a sus años de instituto, cuando comenzó a llenar sus cuadernos con cómics e historietas de carácter humorístico, dando forma a personajes y relatos surgidos de su imaginación.Años después, el artista montillano se trasladó a Sevilla para cursar estudios universitarios y terminó matriculándose en Ingeniería Informática, una titulación que comenzaba entonces a impartirse y que despertó su curiosidad. Aquella formación, según recordó la presentadora, contribuyó a desarrollar una manera de pensar metódica y precisa, vinculada a la organización de ideas, la resolución de problemas y la superación de desafíos.Sin embargo, su actividad profesional siempre ha convivido con otras dos grandes aficiones: la pintura y la montaña. “O la montaña y la pintura”, manifestó Milagros Escalera, que dedicó también parte de sus palabras a recordar la trayectoria deportiva del protagonista.Y es que el 21 de mayo de 2008, José Baena Roca alcanzó la cima del Everest junto a su amigo Ricardo Guerrero, también presente en la inauguración. La ascensión, que constituye uno de los hitos del deporte montillano, fue una experiencia marcada por el esfuerzo, la incertidumbre, el compañerismo y la superación de los propios límites.La educadora señaló que “llegar a la cima del Everest no significa solamente tocar el cielo con las manos, sino descubrir hasta dónde puede llegar la voluntad cuando los sueños son más grandes que los obstáculos”. También recordó que, tras aquella experiencia, José Baena continuó explorando nuevos caminos sin abandonar su afición por la montaña.Entre esos caminos adquirió especial importancia su formación artística junto al pintor Desiderio Delgado, con quien comenzó a recibir clases y a profundizar en el conocimiento del lenguaje pictórico. Aquella etapa le permitió ampliar sus recursos y desarrollar una manera propia de entender la pintura, sin abandonar una afición por el dibujo que había comenzado durante su adolescencia.A lo largo de su trayectoria, José Baena Roca ha obtenido más de una quincena de premios y reconocimientos en diferentes certámenes. Entre ellos destacan el premio de la Cata del Vino Montilla-Moriles, el Concurso de Pintura Villa de Moriles —que ha ganado en dos ocasiones—, el Certamen Nacional de Pintura Ciudad de Antequera y el Concurso de Pintura Rápida de Medio Ambiente Ciudad de Aguilar de la Frontera.Su palmarés incluye también el Premio Andaluz del Festival de Arte Contemporáneo de San José de La Rinconada y el primer premio del IX Concurso Nacional de Pintura Ramón Muñoz Torres, celebrado en 2016, en el que resultó ganador entre un total de 88 trabajos presentados desde distintos puntos del país.Más recientemente, en septiembre de 2022, el pintor montillano consiguió una mención de honor del Premio Almuzara de Pintura. Apenas unos días después volvió a ser reconocido por su obra, con la que obtuvo otra mención de honor en el Concurso de Pintura Villa de Moriles, donde ya había logrado imponerse en dos ediciones anteriores.Durante su intervención, Milagros Escalera también quiso agradecer al artista su decisión de celebrar su primera exposición individual en Córdoba en la Sala Emilio Álvarez. “Sabemos que esta muestra tiene para ti un significado muy especial”, expresó la presentadora, dirigiéndose a José Baena Roca, que mantiene una estrecha vinculación con este espacio cultural de La Fuenseca.El propio pintor ya había reconocido, en declaraciones a, que “vivo en Córdoba desde hace tiempo, pero esta es mi primera exposición individual aquí, lo que hace que tenga un significado muy especial para mí”. Asimismo, había querido “dar las gracias a la Sala Emilio Álvarez por confiar en lo que hago y darme este espacio para compartirlo por fin con la gente de la ciudad”.La exposiciónpermanecerá abierta al público hasta el miércoles 9 de diciembre. Las visitas podrán realizarse de martes a viernes, de 12.00 a 16.00 horas y de 20.00 a 0.00 horas, mientras que los sábados el horario será de 12.00 a 16.00 horas.