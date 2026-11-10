El Club Deportivo Apedem remonta ante el Stadium en un partido marcado por graves incidentes

El Club Deportivo Apedem consiguió el pasado domingo una importante victoria por 1–2 en su visita a Fernán Núñez, después de remontar en la segunda mitad un encuentro que se había complicado antes del descanso. El conjunto montillano logró imponerse en un desplazamiento exigente gracias a los goles de Nico y Javi Mesa, que permitieron darle la vuelta al marcador y sumar tres puntos en un partido que también estuvo marcado por los incidentes registrados al término del encuentro.El choque comenzó con mucha igualdad sobre el terreno de juego. Ambos equipos afrontaron los primeros compases con cautela, conscientes de la importancia de evitar errores que pudieran condicionar el desarrollo del partido. Sin embargo, un desajuste puntual en las filas visitantes permitió al Stadium adelantarse en el marcador y establecer el 1–0 con el que los dos conjuntos se marcharon a los vestuarios.Tras el descanso, el Club Deportivo Apedem ofreció una imagen muy diferente. Los jugadores montillanos dieron un paso al frente, asumieron el control del encuentro y comenzaron a generar numerosas ocasiones de peligro sobre la portería rival. La reacción permitió al equipo recuperar la iniciativa y buscar con insistencia un empate que terminó llegando gracias a Nico, que aprovechó un preciso centro lateral para establecer el 1–1.Y es que la igualada no frenó el empuje de los visitantes, que mantuvieron su ambición ofensiva hasta completar la remontada. Poco después del primer tanto, Javi Mesa apareció en una acción a balón parado para conectar un espectacular remate de cabeza a la salida de un saque de esquina. El balón terminó en la portería del Stadium y el marcador pasó a reflejar un 1–2 que premiaba la reacción protagonizada por el conjunto montillano durante la segunda mitad.Con el resultado a favor, el Club Deportivo Apedem tuvo que afrontar un tramo final especialmente exigente. El Stadium buscó recuperar el terreno perdido y sometió a los visitantes a nuevas acometidas, pero el equipo supo defender su ventaja y administrar los últimos minutos. En ese contexto volvió a resultar fundamental la actuación del guardameta Carlos Repiso, que protagonizó una intervención providencial para evitar el empate y asegurar los tres puntos.La victoria también permite reconocer el trabajo desarrollado durante toda la semana por el cuerpo técnico que dirige el entrenador cordobés Rafael Garrido, cuya labor para mejorar el rendimiento de la plantilla merece una valoración especialmente positiva. La capacidad del equipo para sobreponerse a un marcador adverso, recuperar el control del juego y mantener la concentración en los momentos más comprometidos fue uno de los aspectos más destacados del encuentro.Por otro lado, el partido dejó noticias importantes para la cantera del Club Deportivo Apedem. Bosco de la Cruz, futbolista del Juvenil B, tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo, mientras que Pablo Jiménez, integrante del Juvenil A, volvió a disfrutar de minutos.A ellos se sumó Miguel Ángel Varo, también perteneciente al Juvenil B, que entró en la convocatoria. La presencia de estos tres jóvenes jugadores puso de relieve el protagonismo que los futbolistas de las categorías inferiores están adquiriendo en la dinámica del conjunto montillano.Sin embargo, la satisfacción deportiva por la remontada quedó empañada por los incidentes ocurridos al término del encuentro. El Club Deportivo Apedem hizo público un comunicado en el que manifestó su «profunda preocupación» y su «más firme condena» ante unos hechos que, según explicó la propia entidad, obligaron a la expedición montillana a abandonar las instalaciones escoltada por la Guardia Civil.En ese sentido, el club expresó su rechazo a cualquier manifestación de violencia, intimidación o falta de respeto, al considerar que este tipo de comportamientos resultan incompatibles con los valores que deben presidir la práctica deportiva. La entidad quiso dejar clara su posición ante lo sucedido, sin que en la información difundida se concretaran las circunstancias de los incidentes ni la identidad de las personas implicadas.Asimismo, el Club Deportivo Apedem defendió que «el fútbol debe ser siempre un espacio de convivencia, respeto y deportividad, dentro y fuera del terreno de juego». Una declaración con la que la entidad montillana quiso expresar su rechazo a los acontecimientos posteriores al partido, en una jornada que había concluido sobre el césped con una remontada y tres puntos para el equipo dirigido por Rafael Garrido.