Montilla, en aviso naranja este miércoles por fuertes vientos de hasta 90 kilómetros por hora

La Diputación de Córdoba ha activado un plan preventivo de emergencias ante los avisos meteorológicos por lluvia y viento previstos para mañana, miércoles 11 de noviembre, en toda la provincia. La medida, anunciada esta tarde por el presidente de la institución provincial, tiene como objetivo anticiparse a posibles incidencias y reforzar la capacidad de respuesta de los servicios implicados, especialmente ante las fuertes rachas de viento que se esperan en la Subbética, zona meteorológica en la que se encuentra Montilla.La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por lluvias en el conjunto de la provincia de Córdoba a partir de esta medianoche, con una previsión de precipitaciones que podrían alcanzar los 20 litros por metro cuadrado en apenas una hora. A este episodio de lluvias se sumarán fuertes rachas de viento, con diferentes niveles de aviso en función de las zonas meteorológicas.En concreto, el aviso por viento será de nivel amarillo en el norte de la provincia, tanto en la Sierra como en Los Pedroches, así como en la Campiña, donde se esperan rachas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Sin embargo, la situación será diferente en la Subbética, donde la Agencia Estatal de Meteorología ha elevado el nivel de aviso a naranja ante la previsión de rachas máximas de hasta 90 kilómetros por hora.Este último aviso afecta directamente a Montilla, al encontrarse el municipio incluido en la zona meteorológica de la Subbética establecida por la Agencia Estatal de Meteorología. De este modo, la localidad afrontará la jornada de mañana bajo un aviso naranja por viento, además del aviso amarillo por precipitaciones que estará vigente en el conjunto de la provincia.Ante estas previsiones, el presidente de la Diputación de Córdoba, Fuentes, ha informado de la puesta en marcha de un dispositivo preventivo que contempla el seguimiento permanente de la evolución de las condiciones meteorológicas, así como la coordinación entre los diferentes servicios provinciales que podrían intervenir ante cualquier incidencia.Entre los organismos implicados se encuentran el Consorcio Provincial de Bomberos, el Servicio de Carreteras, Protección Civil, Emproacsa y Epremasa. La actuación conjunta de estos servicios permitirá intensificar las labores de vigilancia, desarrollar tareas de prevención y detectar posibles incidencias para facilitar una respuesta coordinada.El presidente de la institución provincial también ha insistido en la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad ante episodios de lluvias y tormentas. En este sentido, ha aconsejado evitar los desplazamientos por carretera siempre que resulte posible, especialmente cuando las condiciones meteorológicas puedan dificultar la circulación.En caso de que sea imprescindible viajar, Fuentes ha recomendado consultar previamente el estado de las carreteras por las que se tenga previsto circular. Una vez iniciado el desplazamiento, ha señalado la necesidad de respetar las indicaciones de los paneles informativos y de los agentes de la autoridad, así como mantenerse informado a través de los medios de comunicación sobre las recomendaciones que puedan trasladar las autoridades y los servicios competentes. Asimismo, el presidente de la Diputación ha recordado que, ante cualquier situación de emergencia, los ciudadanos deben ponerse en contacto con el servicio de emergencias a través del teléfono 112.Por otro lado, Fuentes se ha referido a las medidas preventivas que pueden adoptar los ayuntamientos ante este tipo de episodios meteorológicos. Entre ellas ha mencionado el cierre de parques y jardines, así como de otros espacios públicos susceptibles de sufrir daños como consecuencia de las condiciones meteorológicas adversas, entre los que ha citado los cementerios.