Quirónsalud Málaga y Quirónsalud Córdoba alcanzan el máximo reconocimiento a la excelencia asistencial

Reconocimiento QH

Hospitales Quirónsalud reconocidos en los XIII QH

Obtención por primera vez

Hospital Universitario La Luz: QH 2 Estrellas

Mejora de categoría

Hospital Universitari Quirónsalud Barcelona: QH 3 Estrellas

Hospital Quirónsalud Córdoba: QH 3 Estrellas

Hospital Quirónsalud Málaga: QH 3 Estrellas

Renovaciones

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz: QH 3 Estrellas

Hospital Universitario Rey Juan Carlos: QH 3 Estrellas

Hospital Quirónsalud A Coruña: QH 2 Estrellas

Hospital Quirónsalud Torrevieja: QH 2 Estrellas

Quirónsalud en Andalucía

Los hospitales Quirónsalud Málaga y Quirónsalud Córdoba han sido reconocidos por el, durante el acto de la XIII edición de entrega de estos premios, celebrado el martes 10 de noviembre en Madrid.Estos premios de la Fundación IDIS distinguen a las organizaciones sanitarias por su compromiso con la excelencia asistencial, la calidad de sus procesos y la mejora continua, reconociendo la consolidación de unaLa obtención de las tres estrellas supone un nuevo hito en la trayectoria de ambos centros, que cuentan además con otras acreditaciones de reconocido prestigio nacional e internacional, fruto de su apuesta por la evaluación externa, la excelencia clínica y la mejora permanente de sus estándares asistenciales.Los hospitales Quirónsalud Málaga y Quirónsalud Córdoba cuentan con la, el máximo nivel de certificación de este organismo, que acredita el cumplimiento de elevados estándares de calidad en la organización, la seguridad de los pacientes, la gestión de los procesos y la mejora continua.El; un ejemplo de su apuesta por un modelo asistencial que integra la, sustentado en la implicación de sus profesionales y en la evaluación permanente como herramienta para identificar oportunidades de mejora y ofrecer una atención cada vez más segura y eficaz.En este sentido,, destaca que “alcanzar el máximo reconocimiento QH de tres estrellas supone un nuevo respaldo a una trayectoria de excelencia que ya cuenta con la certificación Excelente de la ACSA, de la que fuimos pioneros. Ambos reconocimientos son el resultado de años de trabajo, evaluación y mejora continua, pero, sobre todo, del compromiso de nuestros profesionales con la seguridad y el bienestar de los pacientes.”.Por su parte, el, que también cuenta desde este año con ladispone del sello dorado de la, la máxima distinción que concede este organismo y que obtuvo en 2022, renovándolo el pasado año.Esta acreditación supone la evaluación del cumplimiento de. Su obtención pone de manifiesto la apuesta del centro cordobés por desarrollar su actividad conforme a criterios internacionales de excelencia sanitaria.Para, “este reconocimiento QH de tres estrellas se suma a la certificación Excelente de la ACSA y a nuestra acreditación Joint Commission International, y. Trabajar conforme a estos estándares implica mantener una evaluación permanente de nuestros procesos, anticiparnos a posibles riesgos y fomentar una cultura de seguridad compartida por toda la organización. Es uny, al mismo tiempo, unapara seguir mejorando cada día”.Estas acreditaciones, junto al reconocimiento QH de tres estrellas, constituyen un respaldo externo al trabajo que desarrollan los hospitales Quirónsalud Málaga y Quirónsalud Córdoba para garantizar una asistencia sanitaria de máxima calidad, con el paciente como eje central de todas sus actuaciones.El reconocimiento QH, promovido por la Fundación IDIS, tiene como objetivo distinguir a las organizaciones sanitarias públicas y privadas que demuestran un compromiso sostenido con la calidad y cuentan con sistemas de gestión y evaluación que permiten avanzar en la mejora de sus procesos y resultados asistenciales.El modelo contempla distintos niveles de reconocimiento, desde QH hasta QH de, siendo este último la máxima categoría.De este modo, el reconocimiento QH no solo pone en valor los estándares de calidad alcanzados, sino también el esfuerzo sostenido de las organizaciones por mantenerlos, evaluarlos y mejorarlos a lo largo del tiempo.Para ambos hospitales, alcanzar el máximo nivel QH representa también un reconocimiento al trabajo de sus equipos profesionales, cuya implicación resulta fundamental para consolidar una cultura de calidad y seguridad en todas las áreas asistenciales. Y es que la calidad asistencial es el resultado de un esfuerzo colectivo que implica a profesionales sanitarios y no sanitarios, y que abarca desde la práctica clínica y la incorporación de avances tecnológicos hasta la coordinación entre servicios, la formación continuada, la gestión eficiente de los recursos y la atención humanizada.En este sentido, las tres estrellas QH constituyen un estímulo para seguir impulsando iniciativas de mejora, reforzando la cultura de seguridad y promoviendo una atención cada vez más resolutiva, cercana y adaptada a las necesidades de cada paciente.El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de dos hospitales de día quirúrgicos y 22 centros médicos de especialidades y diagnóstico, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 125 centros sanitarios, entre los que se encuentran 50 hospitales que ofrecen cerca de 7.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional.Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, Hospital Quirónsalud Málaga, etc.El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.