JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ GUERRERO

FOTOGRAFÍA: ORQUESTA Y CORAL DE LA UCA

He dejado que pasaran unas horas antes de exponer mis profundas sensaciones, emociones y juicios sobre el concierto que nos ofreció David Palomar acompañado de la Orquesta y de la Coral de la Universidad gaditana, el pasado sábado día 14, en el Gran Teatro Falla de Cádiz. Este homenaje a la figura y a la obra de don Manuel de Falla ha consistido en un estreno absoluto que coincidía, justamente, con el día del aniversario de su fallecimiento.Auspiciada por el Ayuntamiento de Cádiz, en este 24.º Festival de Música Española, se ha presentado una propuesta, polifónica y plural, de una misa de réquiem, enriquecida con palos flamencos. El espectáculo conjugaba la composición orquestada de un réquiem elaborado por Juan Pablo Otero con arreglos y transcripción de los cantes flamencos del guitarrista Alejandro Mendoza, ejecutados con maestría por el cantaor David Palomar (autor de la letra), la interpretación musical de la Orquesta y de la Coral de la Universidad de Cádiz, y la guitarra de Alejandro Mendoza. En primer lugar, destaco la destreza profesional del director, Juan Manuel Pérez Madueño, por su exquisita precisión para ajustar las diferentes melodías del cantaor, de los sonidos de la orquesta y de las voces del coro.En mi opinión, si en ely en eldestacan la solemnidad y el dramatismo, en ely en elpredomina, sobre todo, la dulzura suplicante de las voces. Resalto también la hondura de David Palomar, quien, en su amplia variedad de cantes transparentes y luminosos, no ha perdido ni una pizca de hondura.Con su oportuna interpretación de la saeta y con su habilidad para conectar con la coral y con la orquesta demostró a un público totalmente entregado su amplísimo abanico de «palos» que expresaban, al mismo tiempo, el temor al castigo y la petición de salvación.Hemos disfrutado con unas melodías, ritmos y armonías que han conectado sensaciones y sentimientos gozosos y tristes de nuestras vidas. Ahí radica, a mi juicio, la respuesta emocionada de quienes tuvimos la suerte de asistir a este importante acontecimiento cultural. Hemos comprobado cómo nuestro cante flamenco —grito de pena y dolor, de alegría y amor— se puede fundir sin confundirse con la música clásica.Además de su dramatismo al transmitir la angustia del ser humano ante la muerte, este concierto ha expresado, con sus ritmos, melodías y armonías, el sufrimiento y, al mismo tiempo, el alivio mediante una saludable esperanza. Alternando momentos de desesperación y de ternura, de serenidad y de consuelo, la voz del cantaor ha emergido entre las armonías del coro y de la orquesta, logrando una singular fuerza expresiva.Lo más sorprendente, quizás, haya sido el contraste entre las tonalidades sombrías, dramáticas y trágicas y las luminosas y movidas de la obra, y, por supuesto, la alternancia de ritmos solemnes y palpitantes, con los lentos, en los pasajes que representan el miedo o la pena.Me ha llamado especialmente la atención la equilibrada combinación de la solemnidad y del dramatismo con los tonos dulces y suplicantes que muestran tensión, angustia, dolor y esperanza. La escenografía y la luminotecnia, sobrias y sombrías, han favorecido la atmósfera de sintonía sentimental. Efectivamente, hemos sufrido y, al mismo tiempo, hemos disfrutado; algunos han llorado, otros han vitoreado y todos hemos aplaudido.