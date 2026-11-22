Laha participado en los últimos días en la quinta edición de Nobre Gosto, el salón internacional de vinos nobles celebrado en el Palacio Marqués de Pombal, en la localidad portuguesa de Oeiras. La entidad fue la única bodega de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles presente en este encuentro, dedicado a los grandes vinos generosos y dulces de Portugal, España y Hungría.Organizado por Grandes Escolhas y el Ayuntamiento de Oeiras, el certamen reunió a productores de distintas regiones vitivinícolas europeas en torno a un programa que combinó vino, gastronomía y patrimonio cultural. La edición de este año destacó por su dimensión internacional y por la incorporación de nuevas bodegas y territorios, con especial presencia de algunas de las denominaciones históricas de vinos generosos de la península ibérica.La participación depermitió llevar hasta Portugal los vinos de Montilla-Moriles, una región reconocida por su tradición en la elaboración de generosos y, especialmente, por sus vinos dulces Pedro Ximénez. La cooperativa montillana compartió protagonismo con otras firmas españolas y con productores de Hungría, en una cita destinada a dar a conocer la diversidad de estilos, variedades y métodos de elaboración de estos vinos.La representación española se completó con dos bodegas del Marco de Jerez. Por un lado, Bodegas Espinosa de los Monteros acudió por segundo año consecutivo al salón, mientras que Williams & Humbert, una de las firmas históricas de esta denominación de origen, se incorporó por primera vez. Ambas contribuyeron a mostrar las diferentes tipologías de los vinos jerezanos, entre ellas los generosos secos, como el fino, el amontillado, el palo cortado y el oloroso.La presencia internacional se extendió también hasta Hungría, con la participación de Erzsébet Pince, una bodega artesanal de Tokaj que presentó la singularidad de los vinos dulces de esta región, considerada una de las grandes referencias históricas del vino europeo. La incorporación de este productor permitió ampliar la representación de territorios tradicionalmente vinculados a la elaboración de vinos dulces.Por su parte, Portugal estuvo representado a través de algunas de sus principales regiones productoras de vinos generosos y dulces, con referencias de Oporto, Madeira, Moscatel de Setúbal y Carcavelos. Entre las firmas participantes destacó Villa Oeiras, anfitriona del encuentro y una de las entidades de referencia en la recuperación y valorización del histórico vino de Carcavelos, perteneciente a una de las denominaciones de origen más singulares del país.El programa de Nobre Gosto incluyó cinco, tres, degustaciones y un bar de cócteles, con propuestas orientadas a relacionar el vino con la gastronomía y la cultura. Además, por primera vez desde su creación, el salón abrió sus tres jornadas al público, ampliando las posibilidades de contacto entre productores, profesionales del sector, especialistas, prescriptores y aficionados al vino.El objetivo de esta iniciativa, según destacó la organización, era poner en valor la notoriedad y la calidad de los vinos generosos, así como acercar su patrimonio a la opinión pública, a los profesionales del sector vitivinícola y turístico y a los líderes de opinión nacionales e internacionales. El encuentro también buscó favorecer el conocimiento de las diferentes tradiciones enológicas europeas y de las distintas formas de elaboración y consumo de estos vinos.La participación de Bodegas La Aurora en este salón internacional estuvo vinculada a la trayectoria de una cooperativa que constituye una de las entidades de referencia tanto en la Denominación de Origen Protegida Montilla-Moriles como en la Denominación de Origen Protegida Aceite de Lucena, dos ámbitos de producción en los que desarrolla su actividad.Sus orígenes se remontan a comienzos de la década de los sesenta, cuando un grupo de agricultores montillanos se reunió en torno a la denominada Sociedad Mancomunada Vitivinícola. Aquella iniciativa dio lugar a la constitución oficial de la Cooperativa Agrícola Nuestra Señora de la Aurora de Montilla, que tuvo lugar el 15 de diciembre de 1963, después de una asamblea celebrada en el patio de la bodega de Mesa, situada en la calle La Parra.No obstante, la inscripción oficial de la entidad ante el Ministerio de Trabajo no se produjo hasta el 24 de marzo de 1964. Durante sus primeros años, antes de disponer de las instalaciones actuales de El Carrerón, muy cerca del pago de El Parador, los socios tuvieron que recurrir a diferentes espacios de elaboración y almacenamiento para desarrollar su actividad vitivinícola.Bajo la presidencia de Antonio de la Torre, los cooperativistas acordaron arrendar una treintena de lagaretas y bodegas de tinajas distribuidas por distintos puntos de Montilla. Las necesidades de aquellas primeras campañas llegaron incluso a obligar al transporte de mosto hasta una bodega de la vecina localidad de Montemayor para poder desarrollar las labores propias de la vendimia.En la actualidad, la cooperativa Nuestra Señora de la Aurora cuenta con unos 800 socios que aportan cosecha, de los cuales alrededor de 230 entregan uva, mientras que el resto se dedica a la producción de aceituna o combina ambos cultivos. Esta doble actividad agrícola constituye la base productiva de una entidad que, con su participación en Nobre Gosto, estuvo presente en una cita internacional dedicada a los vinos generosos y dulces.