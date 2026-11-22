

FOTOGRAFÍA: MANUEL BELLIDO MORA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: MANUEL BELLIDO MORA

El documental, dirigido por el periodista montillano Manuel Bellido Mora junto al cineasta Sigfrid Monleón, competirá por el Cervatillo de Bronce en la categoría de No Ficción de CINEMA26, la V Semana del Cine de Córdoba, que se celebrará del 26 de noviembre al 3 de diciembre.La película, que reconstruye los orígenes del rock and roll en España y el ambiente cultural de Torremolinos durante las décadas de los sesenta y setenta, formará parte de una programación que reunirá más de una veintena de proyecciones en la Filmoteca de Andalucía, además de encuentros con profesionales del sector y actividades formativas.La selección depara la sección oficial del certamen cordobés se produce pocos días después de que la Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía (Asecan) anunciara su, un galardón que se entregará el próximo 19 de diciembre en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla. De este modo, el documental del periodista montillano afrontará dos nuevas citas dentro de su trayectoria por distintos festivales cinematográficos.La película propone un recorrido por el fenómeno musical y cultural que convirtió a Torremolinos en uno de los principales focos artísticos de España durante los años sesenta y setenta. A través de entrevistas, imágenes de archivo y testimonios directos, Manuel Bellido Mora y Sigfrid Monleón reconstruyen el ambiente creativo que se desarrolló en la Costa del Sol durante los últimos años de la dictadura franquista, cuando la localidad malagueña se convirtió en un punto de encuentro para músicos, periodistas, escritores, artistas y turistas.Entre los protagonistas que intervienen en el documental figuran Eduardo «Teddy» Bautista, Adolfo Rodríguez, Félix Arribas, Rafael Olaegui, Carlos Jaime, Javier García Pelayo y Juan Manuel «Jeannot» Valenzuela. Sus recuerdos permiten aproximarse a una etapa marcada por la irrupción de nuevas corrientes musicales y por los cambios sociales asociados a la apertura turística de la Costa del Sol. El largometraje toma su título de una de las canciones más conocidas del grupo Los Íberos y combina la reconstrucción histórica con las experiencias personales de quienes participaron en aquel movimiento cultural.Tras su presentación en el Festival de Cine de Málaga, Manuel Bellido Mora definió la película como “la crónica de unos años maravillosos y radiantes, donde todo parecía posible en un país atrasado que se abría a nuevos tiempos y a un despegue económico para dejar atrás el subdesarrollo”. El periodista montillano destacó entonces el carácter coral de este trabajo, construido a partir de “las voces y los testimonios directos de las personas que lo hicieron posible”, y defendió que “Torremolinos es el genuino yacimiento del rock and roll en España”.El recorrido público decomenzó en el Teatro Echegaray, dentro del Festival de Cine de Málaga. Posteriormente, la producción inauguró el ciclo Documental musical de la Fundación SGAE, celebrado en la Sala Berlanga de Madrid, y obtuvo el pasado mes de mayo el primer premio del Get Back! Music Doc Festival de Majadahonda, especializado en documentales musicales. El largometraje también ha pasado por el Festival de Cine Europeo de Sevilla y por el Festival IN-EDIT de Barcelona.En CINEMA26, la película de Manuel Bellido Mora y Sigfrid Monleón compartirá competición en la categoría de No Ficción con, de Isaki Lacuesta;, de Remedios Malvárez;, de Vanesa Benítez;, de Isabel Fernández;, de Chema de la Peña; y, de Hugo Cabezas.Por su parte, la sección oficial de largometrajes de Ficción reunirá cuatro producciones que también optarán al Cervatillo de Bronce:, de Carlos Saiz;, de Fernando González Molina;, de David P. Sañudo; y, de Javier Giner. A estas propuestas se sumarán 34 cortometrajes nacionales que competirán por el Cervatillo de Bronce a Mejor Cortometraje y el Premio CINEMA Córdoba.La Filmoteca de Andalucía será la sede principal de la quinta edición de la Semana del Cine de Córdoba. Sus dos salas acogerán, entre el viernes 27 de noviembre y el miércoles 2 de diciembre, más de una veintena de proyecciones de largometrajes y cortometrajes, acompañadas de coloquios con directores, intérpretes y otros profesionales de la industria audiovisual. Las entradas para estas sesiones podrán adquirirse en taquilla y la programación completa estará disponible en la página web cinemacordoba.com.El festival comenzará el jueves 26 de noviembre con una inauguración en el Hotel Hesperia Córdoba, que se incorpora como establecimiento oficial y nuevo punto de encuentro del certamen. La jornada incluirá un cóctel privado en el Mezquita Sky Bar del hotel, mientras que durante la semana se habilitará un espacio para fotografías con representantes de la prensa e invitados.Otra de las citas destacadas tendrá lugar el domingo 29 de noviembre, cuando la Plaza de las Cañas acoja CINEMA Party, una jornada abierta a todos los públicos que se desarrollará entre las 12.00 y las 20.00 horas. La iniciativa, destacada por el director del festival, Edgar Burgos, combinará un mercado con la participación de comercios cordobeses, actuaciones musicales en directo y talleres infantiles.La clausura se celebrará el jueves 3 de diciembre en el Teatro Góngora, donde se entregarán los Cervatillos de Bronce, el Premio CINEMA Córdoba y el Premio del Público «Martín Cañuelo». La gala estará abierta al público general, que podrá obtener las invitaciones a través de la página web del Instituto Municipal de las Artes Escénicas.Además de las películas seleccionadas para la competición oficial, CINEMA26 contará con una sección denominada CINEMA Special, dedicada a producciones fuera de concurso. Entre ellas figurará, de María Berr y Dani Ruz, proyecto ganador de Cinema Campus 2024, una iniciativa impulsada por RECORD con el apoyo de la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba.Esta programación especial incluirá también el cortometraje documental, de Javier Barbero, realizado con el apoyo de Covap;, de Laura Coca, un documental creado con el respaldo de la Fundación Kutxabank; y, de Pilar Monsell, que forma parte de la tercera edición de, una iniciativa impulsada por el Hospital Universitario Reina Sofía, el Instituto Andaluz de la Mujer y otras entidades sociales especializadas. La sección se completará con la proyección de, de Pedro Aguilera, prevista para el miércoles 2 de diciembre.La formación volverá a ocupar un lugar destacado en el festival a través de CINEMA Training, que ofrecerá cinco actividades especializadas con la participación de profesionales de diferentes disciplinas cinematográficas. La guionista cordobesa Araceli Álvarez de Sotomayor impartirá los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, en horario de mañana, el curso «Escribir un buen guion y saber venderlo», centrado en las claves de la escritura cinematográfica y su comercialización. La actividad tendrá lugar en la Filmoteca de Andalucía, requerirá inscripción previa y estará organizada por CINA, la Asociación de Cineastas de Andalucía, en colaboración con la Fundación SGAE y el festival.También el 30 de noviembre, la directora de arte María Pulido ofrecerá una clase magistral al alumnado de la Escuela de Arte y Superior de Diseño «Mateo Inurria». La sesión abordará el trabajo de dirección artística durante la preproducción, así como las metodologías y herramientas necesarias para transformar un guion en una identidad visual propia.El 1 de diciembre será el turno de Rebeca Medina, coordinadora de intimidad, que impartirá una actividad en la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba. Su intervención se centrará en las funciones y herramientas utilizadas para abordar escenas íntimas desde una perspectiva ética y profesional. La formación será de acceso libre hasta completar el aforo.La programación educativa continuará el 2 de diciembre en el Instituto de Educación Secundaria Ángel de Saavedra, donde el ilustrador y director de arte José Luis Ágreda impartirá la clase magistral «Dibujar en animación. De pre a postproducción». Durante la sesión recorrerá las diferentes fases de elaboración de una película para explicar cómo se construye y mantiene su identidad visual y de qué manera las decisiones artísticas iniciales condicionan el trabajo posterior. El acceso también será libre hasta completar el aforo.Ese mismo día, la consultora y analista de guiones Ana Sanz-Magallón dirigirá en la Filmoteca de Andalucía el curso «El sentido común aplicado a los guiones». Las personas interesadas en participar deberán formalizar su inscripción mediante el formulario habilitado en la página web del festival.Como novedad, la quinta edición de CINEMA incorporará por primera vez un Punto Violeta, integrado en la Red de Espacios Audiovisuales Seguros, una iniciativa promovida por la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales y financiada por el Ministerio de Igualdad. Este dispositivo ofrecerá información, apoyo y acompañamiento ante posibles situaciones de acoso o violencia sexual, con el propósito de favorecer entornos profesionales seguros e igualitarios dentro del ámbito cinematográfico.La V Semana del Cine de Córdoba está organizada por RECORD, la Asociación Profesional de Cine y Audiovisual de Córdoba, y cuenta con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba como patrocinador principal. También colaboran la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba y la Fundación Kutxabank, junto a Hammam Al Ándalus como colaborador estratégico, Hesperia Córdoba como hotel oficial y Canal Sur Radio y Televisión como medio oficial.La participación deen la competición cordobesa precederá, además, a la ceremonia de la 39.ª edición de los Premios Asecan del Cine Andaluz, que se celebrará el sábado 19 de diciembre en Sevilla. El documental del periodista montillano figura entre los cinco nominados en la categoría de No Ficción, donde competirá con, de Remedios Malvárez;, de Hugo Cabezas;, de Mariano Agudo; y, de Samuel Nacar. La ceremonia tendrá lugar en la Real Fábrica de Artillería, con la colaboración oficial del Ayuntamiento de Sevilla, la Fundación SGAE y la Fundación AISGE, además del apoyo de EGEDA.