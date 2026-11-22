

FOTOGRAFÍA: IZQUIERDA UNIDA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: IZQUIERDA UNIDA

El Frente Amplio instaló ayer una mesa informativa a las puertas del Salón Municipal San Juan de Dios, junto al Ayuntamiento de Montilla, para dar a conocer sus propuestas y repartir propaganda electoral de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre. En esta actividad participaron Rubén Bello Luque, candidato número tres al Congreso de los Diputados por Córdoba y representante de Izquierda Unida, y María Luisa Rodas, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Consistorio montillano y suplente en la candidatura al Senado.La iniciativa se desarrolló en la recta final de la campaña electoral, una etapa que María Luisa Rodas consideró especialmente importante para tratar de movilizar a los votantes que todavía no han decidido su opción. En este sentido, la representante de Izquierda Unida reconoció que la última semana de campaña es siemore la más intensa y decisiva para convencer al electorado indeciso.Rodas explicó que el objetivo de la mesa informativa era trasladar a los vecinos de Montilla las principales propuestas del Frente Amplio y aclarar cómo concurren las distintas formaciones que integran esta candidatura. En particular, recordó que Izquierda Unida participa en la papeleta del Congreso de los Diputados bajo la denominación de Frente Amplio, mientras que, para el Senado, los electores deben identificar la candidatura de Senado de Progreso, una coalición en la que, según indicó, participan fuerzas como el PSOE y Sumar.La portavoz municipal de IU destacó también la experiencia política de las organizaciones que integran la candidatura. A este respecto, manifestó que “el Frente Amplio actualmente en el Congreso son casi las mismas fuerzas que conforman el Grupo Parlamentario de Sumar”. Asimismo, defendió la voluntad de esta coalición de participar en el próximo Gobierno de España y mantener su capacidad de impulsar medidas desde las instituciones.Entre las prioridades programáticas que expuso la edil montillana, Rodas destacó la defensa de los servicios públicos, las políticas de cuidados y la nacionalización de sectores estratégicos relacionados con la energía y el transporte ferroviario. La representante de Izquierda Unida presentó estas propuestas como parte de una orientación política dirigida a reforzar la intervención pública en ámbitos que considera fundamentales.En materia económica, defendió una reforma fiscal de carácter progresivo y señaló que la candidatura plantea “una apuesta de una reforma fiscal profunda donde de verdad los impuestos sean progresivos y paguen más quienes más tienen, quienes más acumulan”. Rodas añadió que “aquí no vale lo de acumular la riqueza, no pagar y llevársela a paraísos fiscales: hay que contribuir en España”, al tiempo que insistió en el propósito de impulsar transformaciones desde las bases.Por su parte, Rubén Bello Luque, que también es candidato a la Alcaldía de Espejo por Izquierda Unida, se refirió a la intensidad de la campaña y a la voluntad de los integrantes del Frente Amplio de trasladar sus propuestas a la ciudadanía durante los últimos días antes de las votaciones. El candidato al Congreso defendió que esta formación pretende ofrecer respuestas a las necesidades cotidianas de la población, con especial atención a los servicios públicos, la educación y la sanidad.Bello sostuvo que las elecciones del 29 de noviembre plantean también una decisión sobre el futuro de los derechos y las libertades. En este contexto, afirmó que “la derecha y la extrema derecha, unidas como se presentan, pretenden que nuestra ciudadanía, que nuestro país en su conjunto, retroceda 50 años en sus derechos y libertades como decía antes y eso no lo podemos tolerar”.El candidato aprovechó su intervención para solicitar la participación de los montillanos y del conjunto de los cordobeses en la cita electoral. Bello invitó a los votantes a que “el día 29 de noviembre dé un paso al frente, vote, deposite la confianza otra vez en nuestra lista”, y vinculó ese respaldo con la posibilidad de conseguir representación por Córdoba en el Congreso de los Diputados. A su juicio, ese escaño podría resultar determinante para la configuración del futuro Gobierno de España.En relación con la composición del Frente Amplio, Bello defendió que la coalición “nace con un objetivo claro, que es aglutinar todas las fuerzas de izquierda posibles”. El representante de Izquierda Unida insistió en que la candidatura ha mantenido una disposición abierta a la incorporación de otras organizaciones políticas de izquierda, con el propósito de defender los derechos y avances sociales alcanzados y profundizar en ellos.El candidato también dedicó parte de su intervención a las propuestas específicas para la provincia de Córdoba. Entre ellas, destacó la necesidad de revitalizar el territorio mediante inversiones en infraestructuras, especialmente en el ámbito ferroviario, que situó entre las prioridades de su formación.Otro de los asuntos que abordó fue la implantación de industrias de biogás y biometano. Bello manifestó su oposición a la instalación de este tipo de proyectos en la provincia y defendió la necesidad de establecer condiciones estrictas en aquellos casos en los que finalmente llegaran a desarrollarse. En este sentido, planteó “poner las prioridades en que estas industrias de biogás no se implanten en la zona de nuestra provincia”.En cuanto a una eventual implantación de estas infraestructuras, el candidato espejeño de Frente Amplio precisó que “si se implantan, que sean con una regulación lo máximo efectiva posible”. Bello relacionó esta propuesta con las medidas adoptadas respecto a los centros de datos y defendió que su formación impulse una regulación de las instalaciones de biogás y biometano, unas actividades sobre las que expresó su preocupación por los posibles perjuicios que, a su juicio, podrían ocasionar a la ciudadanía.