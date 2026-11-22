REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba se ha sumado a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra el próximo 25 de noviembre, con una campaña centrada este año en la violencia vicaria. Bajo el lema «Destruir lo que ella más quiere es violencia vicaria», la iniciativa ha sido elaborada conjuntamente por las ocho diputaciones andaluzas y está recabando la adhesión de ayuntamientos de las ocho provincias.La delegada de Igualdad de la institución provincial, Auxiliadora Moreno, explicó que esta campaña pretende poner el foco en “una de las formas más crueles de violencia de género, y una de las que más cuesta reconocer”. En este sentido, señaló que “para poder combatir la violencia vicaria, lo primero es saber identificarla”.La diputada montillana indicó que este tipo de violencia utiliza a los hijos y las hijas para causar sufrimiento a sus madres. “Se sirve de los vínculos de afecto y protección más importantes para una mujer y los convierte en una herramienta de amenaza”, expuso. Por ello, advirtió que “no podemos restarle importancia, mirar hacia otro lado ni permitir que siga silenciada”.Según los datos expuestos por Moreno, desde 2003 han sido asesinadas en España 1.385 mujeres por sus parejas o exparejas. En 2025 se contabilizaron 48 mujeres asesinadas y se registraron 204.342 denuncias, mientras que en lo que va de 2026 la cifra de mujeres asesinadas asciende a 44. En el caso de los menores, señaló que desde 2013 han sido asesinados 68 en casos de violencia de género contra sus madres, tres de ellos durante este año.La diputada recalcó que “no debemos olvidar que estos casos recogen solo los casos mortales, pero detrás de la violencia vicaria hay también amenazas, utilización de los hijos y las hijas para controlar o intimidar a las madres y un sufrimiento psicológico que no siempre llega a reflejarse en las estadísticas”.En este contexto, la Diputación de Córdoba ha querido hacer un llamamiento a los ayuntamientos, los centros educativos, las familias y el conjunto de la ciudadanía para que conozcan esta forma de violencia, aprendan a reconocer sus señales y actúen cuando se detecten situaciones de este tipo. La institución provincial considera fundamental el trabajo que desarrolla con los municipios y defiende la necesidad de reforzar las medidas de prevención.“La educación en igualdad y la formación son fundamentales para prevenir estas situaciones y evitar que las víctimas queden desprotegidas”, manifestó Auxiliadora Moreno, quien también puso de relieve “el compromiso firme y continuado que esta Diputación mantiene con la lucha contra la violencia de género durante todo el año”.En relación con las actuaciones desarrolladas por la institución provincial, la delegada de Igualdad recordó las iniciativas que se llevan a cabo en colaboración con la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, mediante el convenio suscrito con esta entidad, así como el trabajo conjunto con Cruz Roja Córdoba.Moreno destacó que “para esta Diputación es fundamental mantener y reforzar estos vínculos, respaldar la labor que desarrollan ambas organizaciones y seguir sumando esfuerzos para hacer frente a esta violencia desde todos los ámbitos de la sociedad”.Por otro lado, la responsable provincial resaltó las actividades de sensibilización y prevención que se desarrollan a lo largo de todo el año en la provincia. Durante el último trimestre se están realizando distintos talleres que llegan a 145 centros educativos, desde Educación Infantil hasta Secundaria, así como a 16 bibliotecas y a 100 profesionales de la educación y miembros de las AFAs.Estas actuaciones permiten alcanzar a más de 4.150 personas, según las cifras facilitadas por la delegada de Igualdad, quien subrayó la importancia de impulsar la educación y la sensibilización desde edades tempranas. “Son cifras que reflejan el alcance del trabajo realizado y, sobre todo, la importancia que tiene la educación y la sensibilización desde edades tempranas”, insistió.Como parte de las acciones destinadas a dar visibilidad a este compromiso, Moreno también informó de la realización de una fotografía junto a la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres en la valla publicitaria situada en el exterior del Palacio de la Merced. Según anunció, la imagen se expondrá hasta el próximo 4 de diciembre como muestra del apoyo de la institución provincial a la lucha contra la violencia de género.Por último, la delegada de Igualdad hizo referencia al Proyecto de Ley Orgánica de Medidas en Materia de Violencia Vicaria, aprobado por el Consejo de Ministros en junio de 2026, que contempla medidas destinadas a mejorar el reconocimiento jurídico de esta forma de violencia y reforzar la protección de las víctimas.“Esperamos que esta iniciativa pueda tener continuidad, porque es necesario poder seguir avanzando en instrumentos legales que permitan prevenir esta violencia y proteger a las mujeres y a sus hijos e hijas”, señaló Auxiliadora Moreno.