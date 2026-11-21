

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Instituto de Educación Secundaria (IES) Emilio Canalejo Olmeda de Montilla ha conseguido el primer premio nacional de los Premios Alianza STEAM 2026, convocados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, gracias al, una iniciativa educativa destinada a promover la igualdad de oportunidades y favorecer la incorporación de las mujeres a las profesiones técnicas y tecnológicas relacionadas con el sector del automóvil. El galardón, dotado con 5.000 euros, reconoce el trabajo desarrollado por el centro montillano para combatir los estereotipos de género y acercar al alumnado las posibilidades profesionales que ofrece el mundo del motor.El reconocimiento corresponde a la modalidad de Formación Profesional Básica y de Grado Medio y distingue una propuesta impulsada por la ingeniera y docente Alicia Baena, que consiguió reunir a estudiantes de Andalucía y de la Comunidad de Madrid con profesionales de referencia del automovilismo nacional e internacional. La Federación Andaluza de Automovilismo (FAA), que participó en el proyecto a través de su Comisión de Mujer y Motor, ha felicitado al instituto montillano por la obtención de este premio.La iniciativa tuvo uno de sus principales hitos los días 14 y 15 de noviembre de 2025, cuando Montilla y Córdoba acogieron el I Congreso Nacional Mujer, Motor y Formación Profesional. El encuentro contó con la colaboración de la Federación Andaluza de Automovilismo, la Real Federación Española de Automovilismo, la Universidad de Córdoba (UCO) y distintas instituciones educativas y deportivas, con el objetivo de impulsar la participación, el liderazgo y la visibilidad de las mujeres en una actividad tradicionalmente masculinizada.La primera jornada se desarrolló en el castillo de El Gran Capitán de Montilla, donde se celebró la inauguración institucional del congreso, con representación de las administraciones educativas, el Ayuntamiento de Montilla, la Universidad de Córdoba y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. La programación, presentada y moderada por la periodista Laura Martín González, responsable de prensa de la Real Federación Española de Automovilismo, reunió diferentes actividades formativas y encuentros con profesionales del sector.Entre las protagonistas de aquella primera jornada figuró la piloto internacional Christine Giampaoli, que compartió su experiencia en los rallyes y las competiciones todoterreno. El programa también contempló un reconocimiento a las empresas colaboradoras del proyecto de innovación educativa, así como la inauguración de la exposición itinerante, con la participación de la periodista Sonia Arnaiz y Susana Padilla, directora de Comunicación de la Federación Andaluza de Automovilismo.Otro de los contenidos destacados fue la mesa redonda, moderada por Laura Martín González, que reunió a profesionales como Alba Camacho, Laura Aparicio, Eguzkiñe Enríquez y Carmen Solís para abordar sus experiencias y los retos relacionados con la presencia femenina en las distintas especialidades del automovilismo.El programa desarrollado en Montilla incluyó igualmente actividades prácticas dirigidas al alumnado de Formación Profesional, entre ellas un simulacro de asistencia técnica en rallyes bajo la dirección de Christine Giampaoli y Alba Camacho. A estas propuestas se sumaron un taller interactivo sobre igualdad, una degustación de vinos de la Denominación de Origen Protegida Montilla-Moriles y una visita cultural al castillo. También se programó una muestra dedicada al patrimonio automovilístico de la provincia de Córdoba, instalada en el Rectorado de la Universidad de Córdoba.La segunda jornada del congreso, celebrada el 15 de noviembre de 2025, trasladó las actividades al Rectorado de la Universidad de Córdoba, donde la Formación Profesional y las oportunidades laborales para las mujeres en la industria automovilística ocuparon buena parte de la programación.Bajo el título, se planteó un encuentro con docentes e ingenieras como Alicia Baena, Iris Samiengo, Rosa Muñoz, Ana Arche y Giovanna Di Blasi para analizar las posibilidades profesionales que ofrece este ámbito a las nuevas generaciones.Una de las figuras más destacadas del encuentro fue Cristina Gutiérrez, ganadora del Rally Dakar 2024 en la categoría Challenger, cuya trayectoria deportiva formó parte de las experiencias presentadas al alumnado. La programación también incluyó la intervención de la copiloto internacional Esther Gutiérrez, coordinadora del World Rallye Car (WRC), para abordar la importancia del trabajo en equipo y la profesionalización dentro del automovilismo.La presencia femenina en las distintas especialidades del motor también centró la mesa redonda, coordinada por Susana Padilla, presidenta de la Comisión de Mujer y Motor de Andalucía. En ella participaron María del Carmen Castro, Miriam Silva, Juana Domínguez y Carmen Brome, vinculadas a diferentes ámbitos del sector, desde la ingeniería y la mecánica hasta la organización de competiciones.El congreso incorporó, además, una exposición itinerante dedicada a la historia de las mujeres en el automovilismo y un homenaje a Ana María Barbero Zurita, una de las figuras destacadas de esta disciplina en España. Las dos jornadas combinaron ponencias, mesas redondas, talleres y actividades divulgativas para acercar al alumnado referentes femeninos y mostrar distintas salidas profesionales relacionadas con el automóvil.La Federación Andaluza de Automovilismo, que colaboró activamente en la organización a través de su Comisión de Mujer y Motor, ha valorado especialmente la concesión del primer premio nacional al centro montillano. La entidad considera que este reconocimiento ministerial pone de manifiesto la importancia de la colaboración entre el ámbito educativo y el deportivo para avanzar hacia una mayor igualdad de oportunidades y ampliar la presencia de las mujeres en el sector del motor.En este sentido, la Federación ha destacado el trabajo conjunto de las entidades que hicieron posible el congreso y ha trasladado su felicitación al IES Emilio Canalejo Olmeda, a su equipo docente y, especialmente, a Alicia Baena, como impulsora de una iniciativa que ha conseguido reunir la formación técnica, la igualdad y el automovilismo en un proyecto educativo reconocido a escala nacional.El premio de 5.000 euros reconoce así una experiencia que ha acercado al alumnado de Formación Profesional a pilotos, ingenieras, copilotos, comisarias técnicas y otras profesionales del sector automovilístico, al tiempo que ha permitido dar visibilidad a sus trayectorias y a las oportunidades laborales existentes en esta industria. La Federación Andaluza de Automovilismo ha enmarcado este reconocimiento en su compromiso con la igualdad, la formación y la promoción del talento femenino bajo el lema «Pasión por el Motor».