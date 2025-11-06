Montilla acogerá el primer Congreso "Mujer, Motor y Formación Profesional"

Jornada en Córdoba

El Instituto de Educación Secundaria (IES) Emilio Canalejo Olmeda de Montilla organizará los días 14 y 15 de noviembre el primer Congreso "Mujer, Motor y Formación Profesional", una cita pionera que reunirá en Montilla y Córdoba a alumnas de Formación Profesional (FP) de toda Andalucía y de la Comunidad de Madrid, junto a reconocidas figuras del automovilismo nacional e internacional.El encuentro, que cuenta con la colaboración de la Comisión de Mujer y Motor de la Federación Andaluza de Automovilismo (DAA), la Real Federación Española de Automovilismo, la Universidad de Córdoba (UCO) y distintas instituciones educativas y deportivas, nace con un propósito claro: impulsar la participación, el liderazgo y la visibilidad de las mujeres en el deporte del motor.La periodista Laura Martín González, responsable de prensa de la Real Federación Española de Automovilismo, será la encargada de presentar y moderar las jornadas, que contarán con la presencia de autoridades educativas y deportivas como Inmaculada Troncoso, directora general de Formación Profesional y Educación Permanente, y Manuel Alonso Borbalán, presidente de la FAA.El programa arrancará el viernes 14 de noviembre en el castillo de El Gran Capitán, un escenario cargado de historia que acogerá la inauguración oficial de las jornadas a las 9:15 de la mañana. En este acto participarán representantes de las administraciones educativas y del Ayuntamiento de Montilla, así como de la Universidad de Córdoba y del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.Minutos después, a las 9:45, la piloto internacional Christine Giampaoli abrirá el congreso con una ponencia en la que compartirá su experiencia en los rallyes y en el, un terreno en el que ha roto barreras y estereotipos. Tras su intervención, se celebrará un acto de reconocimiento a las empresas colaboradoras del proyecto de innovación educativaLa mañana continuará con la inauguración de la exposición itinerante, de la mano de la periodista Sonia Arnaiz y Susana Padilla, directora de Comunicación de la Federación Andaluza de Automovilismo.A continuación, una mesa redonda titulada, moderada por Laura Martín, reunirá a referentes del sector como Alba Camacho, Laura Aparicio, Eguzkiñe Enríquez y Carmen Solís, que compartirán sus vivencias y reflexiones sobre los retos y avances del automovilismo femenino.El ambiente del castillo se transformará después en un taller técnico en vivo, con un simulacro de asistencia en rallyes dirigido al alumnado de FP, bajo la dirección de Christine Giampaoli y Alba Camacho. La jornada matinal concluirá con un taller interactivo sobre igualdad y una degustación de vinos de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, antes de dar paso a una visita cultural al castillo y a una muestra sobre el patrimonio automovilístico de la provincia de Córdoba, que se podrá visitar en el Rectorado de la UCO.La segunda jornada, el sábado 15 de noviembre, trasladará el epicentro del congreso al Rectorado de la UCO, donde se abordará el papel de la Formación Profesional en el sector automovilístico. Bajo el título, docentes e ingenieras como Alicia Baena, Iris Samiengo, Rosa Muñoz, Ana Arche y Giovanna Di Blasi reflexionarán sobre las oportunidades que ofrece este ámbito a las nuevas generaciones.Uno de los momentos más esperados será la intervención de Cristina Gutiérrez, campeona del Rally Dakar 2024, que relatará su trayectoria y su experiencia en una disciplina donde las mujeres siguen siendo minoría, pero cada vez más influyentes. Le seguirá la ponencia de la copiloto internacional Esther Gutiérrez, coordinadora del World Rallye Car (WRC), quien abordará la importancia del trabajo en equipo y la profesionalización del automovilismo.La mañana continuará con una mesa redonda coordinada por Susana Padilla, presidenta de la Comisión Mujer y Motor de Andalucía, bajo el título. En ella participarán María del Carmen Castro, Miriam Silva, Juana Domínguez y Carmen Brome, mujeres con una amplia trayectoria en distintos ámbitos del motorsport: desde la ingeniería y la mecánica hasta la organización de competiciones.El congreso culminará con una visita a la exposición itinerante y un homenaje a Ana María Barbero Zurita, una de las figuras más destacadas del automovilismo español. La clausura institucional pondrá fin a dos intensos días de aprendizaje, intercambio y visibilidad, en los que Montilla y Córdoba se consolidarán como referentes en la promoción de la igualdad y la innovación educativa en el mundo del motor.Con esta cita, el IES Emilio Canalejo Olmeda no solo impulsa una experiencia formativa única, sino que lanza un mensaje claro: las mujeres están llamadas a ocupar un papel protagonista en el futuro del automovilismo. Y es que, más allá de los motores y los circuitos, este congreso representa un paso firme hacia una Formación Profesional más diversa, abierta y comprometida con la igualdad real.