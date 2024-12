Un rally raid hacia el futuro: la mecánica del éxito del IES Emilio Canalejo Olmeda

Rumbo a Marruecos: la meta final

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Emilio Canalejo Olmeda de Montilla vuelve a destacarse como un referente en innovación educativa con un ambicioso proyecto que fusiona formación práctica y tecnología de vanguardia. El centro ubicado en la Avenida del Trabajo, en la barriada de El Molinillo, lidera una iniciativa que permitirá a su alumnado preparar un coche de rally para competir en el Panda Raid , una competición amateur de larga distancia y resistencia que se celebra cada mes de marzo en Marruecos. Además, este proyecto de transferencia de conocimiento busca capacitar a los estudiantes en mecánica especializada, una disciplina cada vez más demandada en el mundo profesional del motor.La iniciativa forma parte del proyecto de innovación en Formación Profesional (FP) que lleva por título, financiado por el Ministerio de Educación a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del programa NextGenerationEU , bajo la dirección de Alicia Baena, jefa del Departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos del IES Emilio Canalejo Olmeda que, junto al director del centro, Antonio Ordóñez, y al vicedirector y responsable de FP, Francisco Romero, no ocultan su entusiasmo con un programa que se lleva a cabo en colaboración con el IES Mateo Alemán de Alcalá de Henares , la Universidad de Córdoba (UCO) , el Real Automóvil Club de España (RACE) y la firma Automode Events.A modo de "laboratorio de aprendizaje práctico", el proyecto ha logrado involucrar y entusiasmar a un nutrido grupo de estudiantes de los ciclos formativos de Electromecánica de Vehículos, Carrocería y Electromecánica de Maquinaria, que están teniendo la oportunidad de trabajar en todas las fases de diseño y preparación de un vehículo de Raid que formará parte de una prueba cuyo sistema de puntuación se basa en la navegación –al tener que cumplir con todos los controles de paso– y la velocidad media en algunos sectores de la etapa.Según Alicia Baena, esta experiencia no solo dotará al alumnado de habilidades técnicas de alto nivel, sino que también les permitirá enfrentarse en Marruecos a un entorno real de competición, lo que incrementará significativamente sus posibilidades de inserción laboral en el sector del motor y de la automoción."Estamos preparando a nuestros estudiantes para un futuro profesional, y la mejor forma de hacerlo es a través de la experiencia práctica", detalla la jefa del Departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos, para quien este proyecto "no solo refuerza su aprendizaje, sino que también abre puertas a especializaciones en áreas emergentes".El IES Emilio Canalejo Olmeda trabaja de la mano con el IES Mateo Alemán de Alcalá de Henares, de manera que ambos centros compartirán avances, conocimientos y soluciones, promoviendo así un aprendizaje colaborativo. Por su parte, la UCO y el RACE aportarán asesoramiento técnico y experiencia en competiciones automovilísticas, mientras que la firma Automode Events brindará soporte logístico.Para el director del centro educativo montillano, "este tipo de alianzas son esenciales", ya que "contar con expertos de la industria y de la universidad nos permite conectar la educación con el mundo real, haciendo que nuestros estudiantes estén realmente preparados para los retos laborales que les depara el futuro".A su vez, otro de los aspectos clave de este proyecto es su firme compromiso con la promoción de la igualdad de género en sectores tradicionalmente masculinizados. Actualmente, el IES Emilio Canalejo Olmeda es el centro educativo andaluz con mayor número de profesoras en los ciclos formativos de Mecánica y Automoción, un ejemplo de cómo se puede liderar el cambio en este ámbito. "Queremos que nuestras jóvenes estudiantes comprueben que tienen un espacio en esta profesión", afirma Antonio Ordóñez.El resultado del esfuerzo conjunto será la preparación de un coche completamente funcional que representará al centro educativo montillano en el, en el que más de 300 equipos "desafiarán la ley del sentido común" a bordo de uno unLa prueba se desarrolla en Marruecos, a través de un recorrido dividido en seis etapas que, en algunos casos, ponen a prueba las capacidades físicas y mentales de los equipos. "Es un reto monumental, pero sabemos que el talento y la dedicación de nuestro alumnado y profesorado estarán a la altura", afirma Ordóñez.Porque el proyectono solo reafirma el liderazgo del IES Emilio Canalejo Olmeda en programas de innovación educativa, sino que también representa un ejemplo inspirador de cómo la Formación Profesional puede transformar vidas, impulsar carreras y desafiar estereotipos.