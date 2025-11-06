La Gala Lírica brindará ópera, zarzuela y el talento de la Coral Montillana



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla, a través de la Concejalía de Cultura, ha presentado una nueva edición de la Gala Lírica, un evento que volverá a llenar de música el Teatro Garnelo el próximo sábado 8 de noviembre, a las 20:30 de la tarde, con un programa que combina ópera y zarzuela. Este año, la cita será especialmente significativa, ya que coincide con el 45.º aniversario de la Coral Montillana de Antiguos Alumnos de Don Bosco, organizadora del evento junto al pianista prieguense Antonio López.La concejala de Cultura, Soledad Raya, animó a la ciudadanía a acompañar a la agrupación en una velada que, como cada otoño, se ha convertido en una de las más esperadas dentro del calendario cultural montillano. “Invitamos a los montillanos a disfrutar de esta noche lírica que combina ópera y zarzuela, y que ya forma parte de la tradición cultural de nuestra ciudad”, señaló la edil, quien quiso “felicitar a Antonio López, impulsor de esta iniciativa desde sus orígenes, y a la Coral Montillana por mantener viva la música lírica en Montilla durante 26 años”.Soledad Raya recordó también que las entradas pueden adquirirse, en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio" o, también, en la taquilla del Teatro Garnelo, desde una hora antes del inicio del espectáculo, al precio de 8,00 euros.El director musical de la Coral Montillana, José María Luque, destacó la carga simbólica de esta edición, que servirá para conmemorar más de cuatro décadas de historia coral. “Esta edición es muy especial para nosotros, por cumplir 45 años de historia y poder celebrarlo junto al maestro Antonio López, que ya es montillano de adopción”, afirmó José María Luque, quien avanzó que la gala contará “con un elenco de solistas de primer nivel, como la montillana Cristina Guzmán, Manuel de Diego y Domingo Ramos, barítono del Coro del Liceo de Barcelona”.El programa se dividirá en dos partes bien diferenciadas: una primera dedicada a la ópera, con fragmentos de obras tan conocidas como; y una segunda centrada en la zarzuela, con piezas de. “Queremos seguir dando vida a este género español y andaluz, que merece ser difundido como parte de nuestro patrimonio musical”, añadió José María Luque, quien reivindicó la importancia de mantener viva la esencia del género lírico en los escenarios.Por su parte, el coordinador técnico de la gala, Antonio López, recordó con emoción los inicios de esta cita cultural. “Han pasado ya 26 años desde que iniciamos esta historia en 1999, y sigue siendo un placer trabajar con la Coral Montillana”, dijo el pianista prieguense, quien destacó que “este año el coro tendrá un protagonismo especial, con más números que en otras ediciones, lo que hará la gala más variada, atractiva y participativa”.En el mismo sentido, el presidente de la Coral Montillana, Manuel Sánchez Ruiz, aprovechó su intervención para hacer un llamamiento a quienes sienten pasión por la música. “Necesitamos nuevas voces para que esta coral siga viva, por lo que invitamos a todas las personas a las que les guste cantar a unirse a nosotros: es un espacio de convivencia, aprendizaje y disfrute”, señaló.Con una trayectoria que supera el cuarto de siglo, la Gala Lírica de Montilla no solo se ha consolidado como una de las citas musicales más esperadas del año, sino también como un símbolo de continuidad, esfuerzo colectivo y amor por la música. Y es que, más allá de las notas y de los aplausos, esta gala es el reflejo de una ciudad que, año tras año, sigue apostando por la cultura con alma propia.