'Víbelo': el nuevo vino frizzante de La Unión elaborado con uva Pedro Ximénez

La, una de las entidades de referencia en la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles y en la dop Aceite de Lucena, ha presentado esta vendimia un nuevo proyecto enológico que marca un punto de inflexión en su historia. Se trata de, un vino blanco parcialmente fermentado, de estilo frizzante, elaborado íntegramente con la uva Pedro Ximénez, la autóctona de la zona.El lanzamiento de esta nueva referencia responde al deseo de la cooperativa montillana de adaptarse a las nuevas tendencias de consumo sin renunciar a su identidad. “Hemos elaborado un blanco actual, cercano a las nuevas tendencias de consumo y dirigido a los consumidores que se inician en el consumo de vino, eso sí, con nuestra uva autóctona, la Pedro Ximénez”, comenta Francisco Fernández, director-gerente de La Unión.El proyecto comenzó a gestarse a principios del verano, y en la primera semana de agosto la uva fue vendimiada en su punto óptimo de maduración. A partir de ahí, se desarrolló un proceso minucioso que combina tradición y precisión técnica: despalillado en blanco, prensado a baja presión en prensa neumática y fermentación lenta a muy baja temperatura, hasta alcanzar los seis grados de alcohol.Fernández detalla que “la fermentación se paralizó al llevar el mosto a temperaturas por debajo de los 0 grados, dejándole de una manera natural un azúcar propia de la variedad Pedro Ximénez”, un rasgo que le confiere ese carácter dulce y fresco tan característico.El resultado, en palabras del propio director-gerente de la cooperativa, es un vino “de color muy pálido, con una burbuja inquietante, persistente y sorprendente”. Los aromas intensos a fruta verde y manzana evocan de inmediato la identidad de la uva Pedro Ximénez, mientras que en boca ofrece “una explosión de sensaciones y sabores: por un lado, la burbuja justa y agradable; por otro, la acidez equilibrada y, como final, esa dulzura que nos recuerda a cuando nos llevamos a la boca una uva Pedro Ximénez”.“En general nos recuerda a nuestro vino de tinaja de La Unión, pero más actual y más fácil de beber”, apunta Francisco Fernández, convencido de que este nuevo frizzante conquistará a quienes buscan vinos frescos, ligeros y con un toque afrutado.El cuidado por el detalle no se limita al contenido. La Unión ha apostado también por un diseño atrevido y contemporáneo, que refleja el espíritu joven y renovador de la cooperativa. “Hemos arriesgado con un diseño muy atrevido donde está presente nuestra imagen como cooperativa, donde caben y están unidos los socios grandes y pequeños, y un color actual y atrayente”, afirma su director-gerente.El nombre elegido,, sintetiza a la perfección la filosofía de esta nueva propuesta. “Porque pensamos que es para vivirlo: nos recuerda la uva Pedro Ximénez y nos traslada a nuestros paseos por las viñas de Montilla y nos llevábamos uvas a la boca, y cómo no, está diseñado para beberlo”, señala Fernández, para quien este vino representa una invitación a disfrutar, sin prisas, del sabor de la tierra montillana.La cooperativa, fundada en 1979 por un grupo de agricultores impulsados por la Unión de Agricultores y Ganaderos (UAGA), se ha consolidado a lo largo de las décadas como una pieza esencial en el tejido agroindustrial de la Campiña Sur Cordobesa. Hoy desarrolla la mayor vendimia de toda Andalucía, con una producción media de diez millones de litros de vino blanco.El crecimiento sostenido de socios y la evolución constante en sus procesos productivos han llevado a la entidad a disponer de instalaciones de gran capacidad en la calle Río de la Hoz, sobre una parcela de 35.000 metros cuadrados, además de otro enclave en la calle Juan Colín, de 6.000 metros cuadrados, que durante años ha acogido también actividades culturales y recreativas en un salón de actos de más de 1.000 metros.Con, La Unión reafirma su compromiso con la innovación y con el impulso del sector vitivinícola de Montilla-Moriles, demostrando que tradición y modernidad pueden convivir en una misma copa. “Vivir y beber van de la mano con esta nueva referencia con la que Cooperativa La Unión quiere unirse a la tendencia actual del consumo”, concluye Fernández.