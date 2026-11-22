Se jubila, se marcha o se despide uno de los grandes. Cierra una trayectoria difícil de igualar. Y se marcha de manera que nos causa verdadera sorpresa. Creíamos que era casi eterno, puesto que sentíamos que el rock hispano sin él no tendría sentido. Pero he aquí que la vida es implacable, que llega el momento en el que dicta veredicto cuando llama inoportunamente a la puerta para decirnos que la inmortalidad ya ni la tienen los dioses que moraban en el Olimpo, que se han ido para habitar en las películas de ciencia ficción o en los cómics de los superhéroes.Y es que la flecha del tiempo solo va en una dirección, por lo que hay que acudir a la memoria, si se han vivido los acontecimientos, o a la información, en cualquier otro caso. Es lo que me pasa a mí cuando en los años sesenta, época en la que reinaban los Beatles y los Rolling Stones, escucho por la radio una canción de Mike Ríos, que por entonces se nos presentaba como “el rey del twist”, que era el baile que, procedente de Estados Unidos, estaba en boga.Pronto cambiaría a su verdadero nombre. No tenía sentido aparecer con la denominación inglesa cuando también estás cantando en castellano. Pero el gran bombazo de Miguel Ríos se produjo en 1969, teniendo veinticinco años, cuando graba en disco sencillo el “Himno a la alegría”, con arreglos del argentino Waldo de los Ríos y tomando como punto de partida la novena sinfonía de Beethoven.Éxito rotundo no solo en nuestro país, sino en el ámbito internacional al realizar la versión en inglés. Copa los primeros puestos y vende más de 7 millones de copias. Algo inaudito para la endeble industria musical española de aquellos años. Al año siguiente de su aparición, es decir, en 1970, aparece también en el elepé. Volvamos, pues, a escuchar otra vez el “Himno a la alegría”.No es posible condensar en unas líneas la larga y coherente trayectoria del cantante granadino. Quizás habría que destacar, tras el tema que acabamos de oír, que, doble elepé grabado en directo en marzo de 1982 en el antiguo pabellón de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, se convertiría en el disco más vendido de la historia del rock español con 450 mil copias.Pero, tal como he apuntado, tras seis décadas, Miguel Ríos ha preparado su despedida de los escenarios. Para ello programó una serie de conciertos que llevarían el título de, que también así se llama su último disco de estudio.La gira comenzó en octubre del año pasado por diferentes ciudades de nuestro país, de modo que finalizará el próximo 8 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid. De esta forma se cierra la trayectoria de un gran cantante que ha firmado numerosas canciones que ya son patrimonio de todos.No quisiera cerrar este breve artículo sin hacer referencia a lo que siempre ha sido para mí: la magnífica película —— que Martin Scorsese filmó en 1976 (proyectándose en los cines a partir de 1978) de la despedida que el grupo estadounidense The Band realizó en la ciudad de San Francisco. Allí estaban, entre otros, acompañando al grupo: Bob Dylan, Neil Young, Emmylou Harris, Van Morrison, Joni Mitchell, Ringo Starr, etcétera.Como pequeña referencia de aquel espléndido concierto he mostrado a la banda capitaneada por Robbie Robertson acompañada por Emmylou Harris en una canción que para mí es inolvidable: “Evangeline”. Imagino, pues, que en la actuación de Miguel Ríos en Madrid estará acompañado de algunos de los muchos amigos que a lo largo del tiempo han participado en tantas actuaciones como ha tenido en su fructífera carrera. Será el colofón que se merece por su inquebrantable trayectoria.