En las calles encaladas de Montilla, en Aguilar, en Puente Genil o en Montalbán, hay un gesto que se repite cada verano: desenrollar la esterilla del balcón antes de que el sol caiga a plomo. Las persianas de esterilla forman parte del paisaje de la Campiña Sur desde hace generaciones y, lejos de desaparecer, siguen siendo una de las defensas más sencillas y eficaces contra el calor cordobés.
Quien ha pasado un mes de julio en la comarca sabe lo que significa el calor de la Campiña. La provincia de Córdoba registra cada verano algunas de las temperaturas más altas de la Península, y en los pueblos del sur no son raras las tardes en las que el termómetro supera los cuarenta grados.
Mucho antes de que el aire acondicionado llegara a los hogares, las familias de la zona aprendieron a combatir ese calor con lo que tenían a mano. Paredes gruesas encaladas, patios con macetas y fuentes, rejas que permitían ventilar de noche y, en balcones y ventanas, esterillas de caña, junco o madera que se dejaban caer por fuera para dar sombra.
Esa arquitectura popular, que todavía puede verse en el casco histórico de Montilla, en el entorno de la calle Corredera o en las casas de labor de la campiña, respondía a una lógica muy sencilla: impedir que el sol llegue a calentar la casa. Y la esterilla era la pieza que cerraba el círculo.
Las persianas de esterilla son cortinas exteriores formadas por finas varillas unidas entre sí por hilos o cordones. Se cuelgan en la parte superior del hueco y se recogen enrollándolas con una cuerda, de forma que se pueden bajar del todo, dejar a media altura o subir por completo según la hora del día.
Hoy conviven varios materiales:
Su principal virtud es la sencillez. No necesitan cajón, guías ni obra, y su instalación se reduce a un par de soportes o ganchos firmes en la parte alta del balcón o la ventana.
La razón por la que las esterillas funcionan tan bien en una zona como la Campiña Sur es física pura. Cuando el sol atraviesa el cristal, gran parte de su energía queda atrapada dentro de la vivienda en forma de calor. Si la radiación se frena antes de llegar al vidrio, la estancia se calienta mucho menos.
Por eso los expertos en eficiencia energética insisten en que la protección solar exterior es mucho más eficaz que cualquier cortina interior. Las esterillas cumplen esa función y, además, al estar formadas por varillas, dejan pasar algo de aire, lo que evita que el calor se acumule entre la persiana y la ventana.
Bien usadas, ayudan a mantener la casa más fresca durante las horas centrales del día y permiten reducir el uso del aire acondicionado, algo que se agradece tanto en la factura como en el confort, especialmente en las viviendas antiguas del centro, con fachadas expuestas al sol de poniente.
No todas las esterillas sirven para lo mismo. Antes de comprar, conviene fijarse en algunos detalles:
En las casas de pueblo con balcones amplios, muchas familias combinan la esterilla con un toldo o con persianas enrollables tradicionales, de modo que pueden graduar la luz según la estancia y la estación.
Las personas mayores de la comarca lo saben bien: la esterilla no sirve de mucho si se baja cuando la casa ya está caliente. El momento clave es la mañana, antes de que el sol empiece a dar de lleno en la fachada. En los balcones que miran a poniente, conviene tenerla echada desde mediodía hasta que el sol se esconde.
Al caer la tarde ocurre lo contrario. En cuanto refresca, lo sensato es subirla y abrir ventanas y puertas de par en par para que corra el aire. Esa ventilación cruzada, del balcón al patio o de una fachada a otra, es la que permite que los muros suelten el calor acumulado durante el día.
Otro truco muy de la zona es dejar la esterilla a media altura en las horas de menos sol. Así se gana sombra sobre el cristal y se mantiene la claridad en la parte alta de la habitación, sin necesidad de encender la luz a media tarde.
Y un último consejo: regar el balcón o las macetas cercanas al atardecer ayuda a refrescar el aire que entra después en la vivienda, un gesto que combina de maravilla con la esterilla recogida.
Las esterillas son resistentes, pero no eternas. El sol intenso, el viento de tormenta y las lluvias de otoño acaban pasando factura a las de materiales naturales. Unos cuidados sencillos alargan mucho su vida:
Con este mantenimiento básico, una buena esterilla puede acompañar a la casa durante varios veranos sin perder su aspecto ni su función.
En un momento en el que los veranos se alargan y las olas de calor son cada vez más frecuentes, las soluciones que los abuelos aplicaban por intuición vuelven a cobrar sentido. La sombra exterior, la ventilación nocturna y los materiales naturales forman parte de lo que hoy se llama arquitectura bioclimática, aunque en Montilla se haya practicado siempre sin ponerle nombre.
Las persianas de esterilla son, en ese sentido, mucho más que un objeto barato y práctico. Son parte de la manera de vivir del sur, de esa forma de abrir la casa al fresco de la noche y cerrarla al sol de la tarde. ¿Cuántos balcones de la Campiña seguirán desenrollándolas cuando vuelva el próximo julio?
Una tradición nacida del sol de la Campiña
Quien ha pasado un mes de julio en la comarca sabe lo que significa el calor de la Campiña. La provincia de Córdoba registra cada verano algunas de las temperaturas más altas de la Península, y en los pueblos del sur no son raras las tardes en las que el termómetro supera los cuarenta grados.
Mucho antes de que el aire acondicionado llegara a los hogares, las familias de la zona aprendieron a combatir ese calor con lo que tenían a mano. Paredes gruesas encaladas, patios con macetas y fuentes, rejas que permitían ventilar de noche y, en balcones y ventanas, esterillas de caña, junco o madera que se dejaban caer por fuera para dar sombra.
Esa arquitectura popular, que todavía puede verse en el casco histórico de Montilla, en el entorno de la calle Corredera o en las casas de labor de la campiña, respondía a una lógica muy sencilla: impedir que el sol llegue a calentar la casa. Y la esterilla era la pieza que cerraba el círculo.
Qué son exactamente las persianas de esterilla
Las persianas de esterilla son cortinas exteriores formadas por finas varillas unidas entre sí por hilos o cordones. Se cuelgan en la parte superior del hueco y se recogen enrollándolas con una cuerda, de forma que se pueden bajar del todo, dejar a media altura o subir por completo según la hora del día.
Hoy conviven varios materiales:
- Caña y cañizo: los más tradicionales, ligeros y con ese aspecto rústico que encaja con la arquitectura de la comarca.
- Bambú: algo más resistente y uniforme que la caña, con un acabado natural muy apreciado.
- Madera: lamas finas de pino u otras maderas tratadas, más duraderas y con mejor caída.
- PVC: la opción más moderna, que imita el aspecto de la madera o la caña y soporta mejor la intemperie y los cambios de temperatura.
Su principal virtud es la sencillez. No necesitan cajón, guías ni obra, y su instalación se reduce a un par de soportes o ganchos firmes en la parte alta del balcón o la ventana.
Sombra por fuera: la clave de su eficacia
La razón por la que las esterillas funcionan tan bien en una zona como la Campiña Sur es física pura. Cuando el sol atraviesa el cristal, gran parte de su energía queda atrapada dentro de la vivienda en forma de calor. Si la radiación se frena antes de llegar al vidrio, la estancia se calienta mucho menos.
Por eso los expertos en eficiencia energética insisten en que la protección solar exterior es mucho más eficaz que cualquier cortina interior. Las esterillas cumplen esa función y, además, al estar formadas por varillas, dejan pasar algo de aire, lo que evita que el calor se acumule entre la persiana y la ventana.
Bien usadas, ayudan a mantener la casa más fresca durante las horas centrales del día y permiten reducir el uso del aire acondicionado, algo que se agradece tanto en la factura como en el confort, especialmente en las viviendas antiguas del centro, con fachadas expuestas al sol de poniente.
Cómo elegir persianas de esterilla para una casa de la comarca
No todas las esterillas sirven para lo mismo. Antes de comprar, conviene fijarse en algunos detalles:
- La orientación de la fachada. Las ventanas y balcones que miran al oeste reciben el sol más duro de la tarde y piden una esterilla más tupida.
- El material. Para fachadas muy expuestas al sol, la madera tratada o el PVC aguantan más temporadas que la caña sin tratar.
- El color. Los tonos claros y naturales reflejan mejor la radiación y encajan con las fachadas blancas típicas de la zona.
- La medida. Conviene que la esterilla sobresalga unos centímetros por cada lado del hueco para que la sombra cubra todo el cristal.
- El sistema de recogida. Las poleas y cuerdas de buena calidad hacen que subirla y bajarla cada día no sea una pelea.
En las casas de pueblo con balcones amplios, muchas familias combinan la esterilla con un toldo o con persianas enrollables tradicionales, de modo que pueden graduar la luz según la estancia y la estación.
El ritual de cada día: cuándo bajarlas y cuándo subirlas
Las personas mayores de la comarca lo saben bien: la esterilla no sirve de mucho si se baja cuando la casa ya está caliente. El momento clave es la mañana, antes de que el sol empiece a dar de lleno en la fachada. En los balcones que miran a poniente, conviene tenerla echada desde mediodía hasta que el sol se esconde.
Al caer la tarde ocurre lo contrario. En cuanto refresca, lo sensato es subirla y abrir ventanas y puertas de par en par para que corra el aire. Esa ventilación cruzada, del balcón al patio o de una fachada a otra, es la que permite que los muros suelten el calor acumulado durante el día.
Otro truco muy de la zona es dejar la esterilla a media altura en las horas de menos sol. Así se gana sombra sobre el cristal y se mantiene la claridad en la parte alta de la habitación, sin necesidad de encender la luz a media tarde.
Y un último consejo: regar el balcón o las macetas cercanas al atardecer ayuda a refrescar el aire que entra después en la vivienda, un gesto que combina de maravilla con la esterilla recogida.
Cuidados para que duren más de un verano
Las esterillas son resistentes, pero no eternas. El sol intenso, el viento de tormenta y las lluvias de otoño acaban pasando factura a las de materiales naturales. Unos cuidados sencillos alargan mucho su vida:
- Recogerlas con viento fuerte, para que no golpeen contra la reja o la fachada.
- Dejarlas secar bien después de un chaparrón antes de enrollarlas, para evitar moho y manchas.
- Limpiarlas con un cepillo suave o un paño húmedo, sin productos agresivos que resequen la caña o la madera.
- Guardarlas en invierno en un lugar seco y ventilado, enrolladas y protegidas del polvo, si no se van a usar hasta la primavera.
- Revisar cuerdas y ganchos al principio de cada temporada y sustituir los que estén gastados.
Con este mantenimiento básico, una buena esterilla puede acompañar a la casa durante varios veranos sin perder su aspecto ni su función.
Una costumbre de la Campiña con mucho futuro
En un momento en el que los veranos se alargan y las olas de calor son cada vez más frecuentes, las soluciones que los abuelos aplicaban por intuición vuelven a cobrar sentido. La sombra exterior, la ventilación nocturna y los materiales naturales forman parte de lo que hoy se llama arquitectura bioclimática, aunque en Montilla se haya practicado siempre sin ponerle nombre.
Las persianas de esterilla son, en ese sentido, mucho más que un objeto barato y práctico. Son parte de la manera de vivir del sur, de esa forma de abrir la casa al fresco de la noche y cerrarla al sol de la tarde. ¿Cuántos balcones de la Campiña seguirán desenrollándolas cuando vuelva el próximo julio?