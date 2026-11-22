

FOTOGRAFÍA: RUTA DEL VINO MONTILLA-MORILES JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: RUTA DEL VINO MONTILLA-MORILES

La Ruta del Vino Montilla-Moriles ha recibido dos importantes reconocimientos nacionales relacionados con el enoturismo en apenas dos días. El primero de ellos fue el Premio Enoturismo 2026, concedido por la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV), que se entregó el pasado 17 de noviembre en Madrid. Dos días después, la entidad recogió el, otorgado por la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN) en la octava edición de los Premios de Enoturismo Rutas del Vino de España.El primero de los galardones se entregó durante la Gran Cena de la Comunicación del Vino, celebrada en La Masía de José Luis, en Madrid. Enrique Garrido, gerente del Consejo Regulador Montilla-Moriles, fue el encargado de recoger el reconocimiento en representación de la Ruta del Vino, cuya candidatura había sido seleccionada previamente como una de las tres finalistas nacionales en la categoría de Enoturismo, mediante una votación realizada entre los asociados de la AEPEV.La distinción adquiere especial relevancia por proceder de profesionales dedicados a la comunicación y la divulgación del vino, que han reconocido con sus votos el trabajo desarrollado para promover el enoturismo en el territorio Montilla-Moriles. El galardón supone, además, un respaldo a la labor de difusión de los municipios que integran esta zona vitivinícola, así como de sus bodegas, lagares, gastronomía, patrimonio y experiencias turísticas.Fundada en 1991, la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino agrupa a periodistas, escritores y comunicadores especializados en el ámbito del vino y los espirituosos. Entre sus principales objetivos figuran fomentar una comunicación rigurosa y veraz, promover la cultura del vino en la sociedad y defender la independencia editorial de los profesionales dedicados a este sector.La entidad, que se define como una asociación plural e independiente, está presidida actualmente por José Luis Murcia, periodista especializado en información vitivinícola que durante varios años desempeñó el cargo de director de EFE Agro.El reconocimiento concedido por la AEPEV precedió en apenas cuarenta y ocho horas a otro galardón nacional. El pasado jueves 19 de noviembre, la Ruta del Vino Montilla-Moriles recibió en el Auditorio del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid, el premio al Mejor Destino Enoturístico Sostenible y Responsable, dentro de la octava edición de los Premios de Enoturismo Rutas del Vino de España, organizados por ACEVIN.