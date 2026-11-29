Con cierta frecuencia, el Colectivo Tres Castillos, que edita la revista extremeña, organiza viajes culturales a ciudades de Portugal con el fin de profundizar en el conocimiento de este país vecino. El último ha sido a Portalegre y, aunque en esta ocasión yo no haya podido asistir, la sola referencia a estas visitas me trae a la mente a los numerosos escritores portugueses que he leído y con cuyas obras he disfrutado.Uno de ellos es Miguel Torga, a quien comencé a leer hace varias décadas, empezando por sus, que en nuestro país fueron editados en dos partes: la primera, que cubre los años entre 1932 y 1987, y la segunda, entre 1987 y 1993. Su obra, tanto en prosa como en verso, me fascinó por la sinceridad con la que hablaba, con sus alegrías, sus temores, sus penas, su visión del mundo… Todo ello impregnado de esatan característica del pueblo portugués.Antes de abordar una breve selección de sus aforismos, quisiera apuntar que Adolfo Correia da Rocha, que era su verdadero nombre, nació en 1907 en el pueblecito de São Martinho de Anta. Su profesión fue la de médico, que ejerció mayoritariamente en la bella ciudad de Coímbra hasta que falleció en 1993. Su cambio de nombre se debe a la admiración que sentía por el escritor y pensador español Miguel de Unamuno. Así pues, adopta un nombre castellano, al tiempo que su nuevo apellido, Torga, en portugués equivale a brezo, ese humilde arbusto que tanto se daba en su pequeño pueblo.En susse entrecruzan comentarios de la actualidad, anotaciones, poemas y reflexiones personales sobre el significado de la vida. Presento, pues, siete aforismos (indicando al final la fecha de su publicación) y un par de vistas de Coímbra, al tiempo que realizo un breve comentario de cada una de estas frases.(24/07/1988).¿Por qué y para qué? Eternas preguntas de los humanos que siempre nos acompañarán a lo largo de la existencia. Miguel Torga no era creyente, pero habitaba en su espíritu esa nostalgia de un Dios que le diera explicaciones a tantas preguntas como se hacía.(21/08/1988).Nostalgia del tiempo pasado en el que se había sentido feliz.que siempre acompaña al alma portuguesa.(06/07/1989).En ocasiones, la vida nos conduce a conocer personas de almas oscuras. Seres cuya existencia parece que tiene como única finalidad amargar la de los demás. Son aquellos que, al ver el mínimo atisbo de luz de felicidad en otros, se aprestan a apagarla, puesto que no soportan ver notas de dicha en cuerpos ajenos.(01/03/1990).Cierto que lo más difícil de mantener es lo que Miguel Torga denomina «ser enteramente idéntico». Es decir, ser noble, sincero con los demás y con uno mismo, al tiempo que mantener esa nobleza con el paso de los años. No es fácil, en un mundo en el que la apariencia, las medias verdades, las autojustificaciones y, por qué no, la cobardía cubierta con múltiples ropajes es lo que se vende en estos tiempos que vivimos.(22/07/1991).Se acerca el final de la vida. Se palpan los últimos rayos de luz. En el ocaso se atisban los límites del propio cuerpo. La vida ahora se siente como ajena y perteneciente a un pasado imposible de recuperar.(23/09/1991).Paradójicamente, la existencia vivida con honestidad se tiñe de la tristeza al comprobar que ha estado acompañada de la vileza de gente cercana cuyo afán se ha cimentado en la búsqueda de notoriedad o de poder económico a costa de disfrazar sus más ruines comportamientos.(27/03/1993).«Envejecer no es para cobardes». Nunca había escuchado una sentencia tan contundente, tan clara y definitiva, dicha por un hombre que tuvo como meta ser honesto y sincero consigo mismo a lo largo de su existencia… No todo el mundo puede decir lo mismo cuando se acerca el final de sus días.