La participación alcanza el 82,96 por ciento

El Partido Popular (PP) ha sido la fuerza política más votada en Montilla en las elecciones generales celebradas este domingo 29 de noviembre, en las que ha conseguido superar al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que había sido la fuerza política más votada en los anteriores comicios. Con el cien por cien de los votos escrutados para el Congreso de los Diputados, la candidatura popular ha obtenido 5.042 votos, lo que representa el 33,94 por ciento de los sufragios, frente a los 4.523 apoyos y el 30,44 por ciento registrados por los socialistas. Los resultados, todavía provisionales hasta que sean validados por el Ministerio del Interior, sitúan a Adelante Andalucía como tercera fuerza política de la localidad, seguida de Vox y Frente Amplio.Según los datos oficiales del escrutinio, actualizados a las 22.09 horas de esta noche, el PP ha conseguido una ventaja de 519 votos sobre el PSOE en las 28 mesas electorales repartidas por Montilla. De esta forma, la formación popular pasa de la segunda a la primera posición en las preferencias de los electores montillanos, mientras que los socialistas retroceden hasta el segundo puesto.La candidatura del Partido Popular al Congreso de los Diputados por la provincia de Córdoba, integrada en sus primeros puestos por Lorena Guerra Sánchez, Fernando Priego Chacón, Cristina Casanueva Jiménez y Miguel Ángel Torrico Pozuelo, ha conseguido el respaldo de 5.042 montillanos, frente a los 4.682 que obtuvo en las elecciones generales del 23 de julio de 2023.Esta diferencia supone un incremento de 360 votos para los populares, aunque su porcentaje sobre el conjunto de los sufragios válidos emitidos a candidaturas ha descendido ligeramente, desde el 34,05 por ciento de hace tres años hasta el 33,94 por ciento actual, lo que representa una reducción de 0,11 puntos porcentuales.Por su parte, el PSOE ha contabilizado 4.523 votos, equivalentes al 30,44 por ciento del total atribuido a las candidaturas. La formación socialista, cuya lista provincial está encabezada por Alberto Mayoral de Lamo y cuenta también entre sus primeros integrantes con Carmen Lara Estepa, Emilio Martínez Pedrera y Verónica Morillo Baena, ha perdido 631 sufragios respecto a las elecciones generales de 2023.En aquella convocatoria, el PSOE fue la candidatura más votada en Montilla, con 5.154 papeletas y el 37,49 por ciento de los votos a candidaturas. La comparación con los resultados de este domingo refleja, por tanto, una reducción de 7,05 puntos porcentuales en el respaldo electoral a los socialistas, que pierden la primera posición en la localidad.La tercera fuerza política más votada en Montilla ha sido Adelante Andalucía, que ha conseguido reunir 1.927 votos, equivalentes al 12,97 por ciento de los sufragios a candidaturas. La formación, que no presentó candidatura en las elecciones generales de 2023, ha concurrido en esta ocasión con una lista provincial encabezada por María del Carmen Sánchez Solís, a quien acompañan Rafael Díaz Moreno, Sara Rodríguez Cuevas y Rubén Hidalgo González.A continuación se sitúa Vox, que ha obtenido 1.828 votos, lo que representa el 12,30 por ciento de los sufragios. La candidatura encabezada en Córdoba por José Ramírez del Río, y de la que también forman parte Esperanza Romero Marín, Juan Luis Rodríguez García y Ana María Rivas Aranda, ha experimentado un incremento de 623 votos con respecto a las anteriores elecciones generales.En julio de 2023, Vox consiguió el respaldo de 1.205 montillanos, equivalentes al 8,76 por ciento de los votos a candidaturas. Los resultados de este domingo reflejan una subida de 3,54 puntos porcentuales para esta formación, que, pese al aumento de apoyos, pasa de la cuarta posición que ocupaba en aquellos comicios a mantener ese mismo puesto en la clasificación electoral de la localidad.Frente Amplio, la candidatura encabezada a nivel nacional por la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y en la que se ha integrado Sumar, ha quedado situada como quinta fuerza política en Montilla, con 814 votos y el 5,47 por ciento de los sufragios.La comparación con las elecciones generales de 2023, cuando Sumar obtuvo 2.296 votos y el 16,70 por ciento del respaldo electoral en Montilla, refleja una pérdida de 1.482 papeletas y un descenso de 11,23 puntos porcentuales. De este modo, el espacio electoral representado entonces por Sumar y ahora por Frente Amplio pasa de la tercera a la quinta posición en la localidad.Por detrás se sitúa Se Acabó la Fiesta (SALF), que ha conseguido 299 votos, equivalentes al 2,01 por ciento del total correspondiente a las candidaturas. Esta formación tampoco concurrió a las elecciones generales de julio de 2023, por lo que no dispone de resultados anteriores con los que establecer una comparación directa.El resto de las candidaturas ha obtenido porcentajes inferiores al uno por ciento. Escaños en Blanco ha sumado 51 votos, que representan el 0,34 por ciento, frente a los 30 sufragios y el 0,21 por ciento registrados en 2023. Por tanto, ha incrementado su respaldo en 21 papeletas y 0,13 puntos porcentuales.Por su parte, el Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) ha recibido 41 votos, equivalentes al 0,27 por ciento, frente a los 81 sufragios y el 0,58 por ciento que consiguió hace tres años. La formación ha perdido 40 votos y 0,31 puntos porcentuales respecto a los anteriores comicios.También han contabilizado 41 votos cada una las candidaturas de FO y del Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), ambas con el 0,27 por ciento. En el caso de FO, el número de papeletas coincide con el registrado en 2023, aunque su porcentaje ha descendido 0,02 puntos. El PCTE, por su parte, ha pasado de 38 a 41 votos, manteniendo el mismo porcentaje del 0,27 por ciento.Podemos, que en esta convocatoria ha presentado una candidatura propia encabezada en Córdoba por Ana Belén Calzada Hombrado, junto a Moisés Antequera Maldonado, Iluminada Tortosa López y José Antonio Castillo Osuna, ha obtenido 39 votos en Montilla, equivalentes al 0,26 por ciento. La formación no concurrió con una lista independiente en las elecciones generales de 2023.Por último, FE de las JONS ha recibido 16 votos, que representan el 0,10 por ciento del total atribuido a las candidaturas. En las elecciones de este domingo no han concurrido PUM+J ni Recortes Cero, que en julio de 2023 habían contabilizado 25 y 20 votos, respectivamente.Además de los resultados obtenidos por las diferentes candidaturas, la jornada electoral de este domingo ha registrado un incremento de la participación en Montilla respecto a las anteriores elecciones generales. Con el cien por cien del escrutinio completado, un total de 15.060 electores han ejercido su derecho al voto, lo que representa el 82,96 por ciento del censo contabilizado para esta convocatoria.La cifra supone un aumento de 1.085 votantes respecto a las elecciones generales del 23 de julio de 2023, cuando acudieron a las urnas 13.975 montillanos, equivalentes al 76,04 por ciento del electorado. De este modo, la participación ha crecido 6,92 puntos porcentuales entre ambas convocatorias.En cuanto a la abstención, un total de 3.093 electores no han participado en la votación de este domingo, lo que representa el 17,03 por ciento del censo. En 2023, fueron 4.403 las personas que no acudieron a las urnas, equivalentes al 23,95 por ciento. Por tanto, la abstención se ha reducido en 1.310 personas y 6,92 puntos porcentuales.Los datos del escrutinio sitúan en 18.153 el número de electores del censo utilizado para calcular la participación municipal, frente a los 18.378 que figuraban en las elecciones generales de 2023. En esta ocasión, Montilla ha dispuesto nuevamente de 28 mesas electorales, distribuidas entre sus 18 secciones censales.De los 15.060 sufragios emitidos durante la jornada, 14.855 han sido considerados válidos, lo que supone el 98,63 por ciento del total. Los votos nulos han ascendido a 205, equivalentes al 1,36 por ciento, frente a los 228 contabilizados en 2023, cuando representaron el 1,63 por ciento.En cuanto a los votos en blanco, se han registrado 193 papeletas, el 1,29 por ciento de los sufragios válidos, frente a las 175 contabilizadas hace tres años, cuando supusieron el 1,27 por ciento. Por su parte, el número de votos válidos destinados a las diferentes candidaturas ha alcanzado los 14.662, frente a los 13.572 registrados en 2023.Los resultados provisionales del Congreso de los Diputados correspondientes a Montilla se ofrecen con el cien por cien de los votos escrutados. No obstante, los datos relativos a las votaciones al Senado todavía no están disponibles, por lo que se desconoce en este momento el resultado obtenido por los candidatos a la Cámara Alta en la localidad.